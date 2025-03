Italianbob y warmcopper, entre las tendencias de primavera más destacadas en corte y coloración

Vuelve esta primavera el bob italiano, uno de los cortes más estilizados y casual, junto a uno de los tonos que encabeza la actual fiebre por los castaños cobrizos: el warmcopper. Además, otras tendencias en peluquería asoman ya en desfiles, pasarelas y salones de medio mundo, como los flequillos muy rectos, los bobs escalados, el bixie y el shag, muchos capeados y también en coloración: el mocha mousse, color del 2025 y gran variedad de rubios, destacando los beige, miel y vainilla.

Imagen de campaña de Keune Haircosmetics

Desde los salones David Künzle en Madrid, lo tienen claro: “Esta primavera, una de nuestras apuestas es el italianbob, un corte sumamente rejuvenecedor que se mantiene y maneja fácilmente, diseñado para darle un toque de styling y dejar secar al aire. Más o menos, llega hasta los labios, tiene una altura de corte perfecta, base recta y capas ligeramente texturizadas para crear una mayor dimensión, movimiento y look irresistible. Es ideal tanto para lucir a diario como para una fiesta vestidas de alta costura, mucho mejor en rostros ovalados o angulosos”.

David Lesur, su director de formación, también destaca el corte bixie, que mezcla el pixie con el bob, y el shaggy como versión más corta del chop, ideal en caras delgadas y estrechas. Capeados y ultracapeados de todo tipo se dejarán ver junto a cortes como el butterfly o el long bob, también el garçon más andrógino, cool y versátil, el tomboy:“Queda especialmente bien en rostros ovalados y redondos por su volumen, un corte corto de nuca despejada con los contornos más alargados y desfilados, dando una imagen muy moderna”. Los flequillos serán del tipo baby bangs, cortos y rectos, dejando lucir en todo su esplendor nuestras cejas y pestañas: “Es un look fresco y juvenil a evitar en rostros redondos y cabellos muy rizados, mejor melenas lisas y cortas, es uno de los estilos más recomendados si queremos sacar partido a unas cejas bien tupidas o unas pestañas de infarto” – nos aconsejan desde Twenty NLB, salón en Madrid donde destacan sus tratamientos y técnicas para cejas y pestañas.

Los tonos que se llevarán esta primavera

Un color que sobresale entre los demás será el warmcopper, mezcla de rubio oscuro y cobrizo pero que no llega a ser pelirrojo: “Ideal para combinar con unas babylights o con otros tonos de rojo, sobre todo para pieles blancas o ligeramente bronceadas” – comenta Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral. Mocha Mousse, el tono elegido por Pantone como color del año 2025, también estará presente esta primavera: “Un cacao suave y cremoso que podemos fusionar con mechas bronde y tigereye, perfecto para mujeres que busquen mayor claridad en el pelo, o fantástico con unos reflejos caramelo” – señala David Lesur.

Entre los rubios, serán los miel, beige y vainilla los que se lleven la palma: “El vainilla cuenta con una base dorada y es muy bonito también en mechas, capaz por si sólo de suavizar facciones, como hemos visto por ejemplo en los casos de Jennifer López o Margot Robbie”.

Tendencias de primavera en cejas y pestañas

Despeinadas, anchas y sin apenas maquillaje, así son las cejas messy que popularizó en su día Cara Delevingne y que vuelven a estar de moda esta primavera: “Lo primero que debemos hacer es dejarlas crecer de manera natural, no depilarlas, y peinarlas siempre en vertical y hacia arriba para que puedan verse más anchas, no es necesario recurrir a maquillarlas pero sí utilizar un poco de gel para mantenerlas tal cuál” – nos cuenta Rosa Díaz, esteticista del salón Twenty NLB.



Bárbara Torres, distribuidora en España de la firma holandesa Pe Cosmetics, especializada en cejas y pestañas, apunta también a las cejas decoloradas como las de Miley Cyrus en los pasados Oscars y las emplumadas que tantas veces le hemos visto a Rosalía. En pestañas: “Sobre todo, el lifting con keratinay también las Twiggy, que dan un mayor protagonismo a los ojos”.