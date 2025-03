​La voz de Supertramp cumple 75 años

Este 21 de marzo, celebramos el 75 aniversario de Roger Hodgson, la inconfundible voz detrás de algunos de los mayores éxitos de Supertramp, una banda que dejó una huella indeleble en la música rock progresiva. Nacido en 1950 en Portsmouth, Inglaterra, Hodgson se embarcó en su viaje musical a una edad temprana, demostrando ser un prodigio en varios instrumentos, incluidos el teclado y la guitarra.

Foto de DEKKER EVENTS - Europa Press



Hodgson cofundó Supertramp en 1969, junto con Rick Davies. Juntos, llevaron a la banda a la fama internacional en la década de 1970 con álbumes como Crime of the Century y Breakfast in America. Este último no solo se convirtió en un gran éxito, con más de 20 millones de copias vendidas mundialmente, sino que también fue un habitual en las listas de éxitos, consolidando a Hodgson como una figura emblemática en el mundo del rock.

Las letras introspectivas y la personal voz de Hodgson dieron a canciones como "Dreamer", "Give a Little Bit", y "The Logical Song" una calidad atemporal que aún resuena con audiencias de todas las edades. A pesar de su separación de Supertramp en 1983, Hodgson ha continuado su carrera en solitario, explorando temas más espirituales y personales, reflejando una cierta madurez en el enfoque de su música y también de su vida fuera de los escenarios.

En lo personal, Hodgson destaca por su dedicación al bienestar espiritual, lo cual ha influido profundamente en su música y su vida. A lo largo de los años, ha vivido en varios lugares, buscando inspiración y tranquilidad que nutran su creatividad. Su compromiso con la meditación y la introspección ha sido un tema constante en su vida y obra.

Actualmente, aunque Hodgson ha reducido el ritmo de sus giras internacionales, sigue activo en la música. Recientemente celebró el 40º aniversario de Breakfast in America con una gira que recibió elogios por parte de críticos y seguidores por igual. A sus 75 años, Hodgson no muestra signos de desaceleración; sigue componiendo y actuando con la misma pasión que lo caracterizó en los días de gloria de Supertramp. Además, Hodgson sigue recorriendo el mundo con su propia gira en solitario, "Roger Hodgson Tour 2025", ofreciendo actuaciones que abarcan desde pequeñas salas hasta grandes espacios. En estas giras no solo presenta sus clásicos de siempre, sino también sorpresas musicales y colaboraciones especiales, lo que subraya su constante evolución como artista.

Foto de Europa Press

Roger Hodgson ha dejado una marca imborrable en la música, no solo como parte de Supertramp, sino también a través de su extensa carrera en solitario. Sin duda, el músico sigue en plena forma y mantiene su habilidad para conectar con el público a través de sus letras y de sus canciones. Ahora, cuando celebra su 75 aniversario, Hodgson sigue siendo una fuente de inspiración y una figura emblemática en la música rock.