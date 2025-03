Una de las mejores cenas show para una despedida o cumpleaños en el centro de Bilbao

El espectáculo está a punto de comenzar. Con las luces apagadas y el primer acorde resonando, Factory Party Bilbao transporta a los asistentes a un mundo de ilusión y fantasía, haciéndolos sentir los protagonistas de una fiesta creada especialmente para ellos y sus amigos.

Música y baile, juegos y premios, sorteos en directo, actuaciones musicales y de acróbatas, magia y misterio, coreografías en donde el cliente es el protagonista, playback grupal, números de cabaret, varios de Pole dance, un espectacular número de flúores en dónde la luz es la protagonista, photocall individual, en grupo, con los actores, etc.

Durante más de tres horas ininterrumpidas los artistas de la Compañía Factory Party Bilbao como Crisher Kiss, Jack, Lady Pituka y Lady Star, G Blaze, El duque y su maestro de ceremonias, Max, hacen disfrutar todos los sábados de una velada divertida y frenética, con sus números y actuaciones, con sus bromas y humor, sus concursos y juegos, sus canciones y coreografías, de otros tiempos y de hoy. Y además sortean en directo noches de hotel y maravillosos paseos en barco, entre los asistentes que vayan los sábados a su original y única cena show en el moderno Hotel Cuatro Estrellas Barceló Bilbao Nervión. Y muchos más regalos y premios que se podrán descubrir.

Toda esta magnífica cena show, en el más espectacular Restaurante del centro de Bilbao, con un menú completo y de calidad. Con todos estos premios y regalos, durante más de tres horas sin parar por solo 69 € (I.V.A incluido).

Todo el equipo de Factory Party Bilbao hace participar, porque entienden que los clientes son los protagonistas de su celebración. Pero se tendrá que darlo todo en los juegos y concursos para que se pueda ser merecedores de los premios y regalos que tienen preparados.

Todo ello en un ambiente de luz y sonido que os envolverá, en el incomparable y elegante entorno de las modernas instalaciones del Hotel Barceló Bilbao Nervión ****, mientras se degusta una deliciosa cena con platos elaborados por un gran chef y su equipo, con bebidas incluidas de vino Rioja Crianza tanto blanco como tinto, Lambrusco, cerveza y refrescos, etc., desde la llegada y hasta lo que dure la cena.

Para que a la noche no le falte de nada y una vez finalizada la cena espectáculo, (hacia las 12:30 horas) y hasta que el cuerpo aguante, todo el que quiera estará invitado a continuar con la fiesta y el baile en la pub/discoteca Bluesville, ubicada a unos 600 metros del Hotel Barceló Bilbao Nervión en la zona de más ambiente de la noche bilbaína. Allí recibirán a cada uno con la entrada VIP FACTORY PARTY, en donde se tendrá entrada gratis, chupito de bienvenida para todos los asistentes y todas las consumiciones a un mejor precio para los factorys hasta las 6 de la madrugada.

En el mejor restaurante de Bilbao, en pleno centro, el lugar perfecto para que el cliente celebre su despedida de soltero/a, cumpleaños, aniversario, cena de amigos, empresa, familia, pareja o cualquier otro evento que se le ocurra para los sábados a la noche con FACTORY PARTY BILBAO.

La mayor y más divertida cena- espectáculo. Con un menú de calidad. Servido por los mejores profesionales. En las modernas instalaciones del Hotel Barceló Bilbao Nervión **** y su magnífico restaurante.

Todo esto y más por solo 69 €/persona (IVA incluido. Producido, dirigido y gestionado por FACTORY PARTY, para que a la celebración no le falte de nada. Sin trampa ni engaño.

Atención personalizada desde su primer contacto con el cliente y hasta el final del evento se resolverán todas las dudas y peticiones y se le garantizará que el restaurante, servicios y espectáculo que está contratando es realmente lo que te ofrecen la cena espectáculo de Factory Party Bilbao.

Una magnífica cena en el restaurante del Hotel Barceló Bilbao Nervión ****, en mesa individualizada para cada grupo, compuesta de: tres primeros platos (fijos) y dos segundos platos (a elegir), finalizando con un suculento postre. Bebidas incluidas (vinos tinto y blanco Crianza), Lambrusco, Moscato, refrescos, cerveza. Opciones de menús vegano/vegetariano (sobre petición) alérgicos, celiacos, menú embarazada, etc.

Un espectaculo/show: durante más de tres horas el cliente disfruta sin parar de sus artistas y de sus actuaciones musicales, coreografías grupales, juegos con premios, humor, números de pole dance, cabaret burlesque, números de luz y sonido, sorteos con premios, baile y animación harán que durante toda la noche seáis los protagonistas de una fiesta divertida, diferente e inolvidable.

Cuenta también su cena espectáculo de photocal y reportaje fotográfico, tanto a nivel de grupo, como de manera individualizada. Su fotógrafo se ocupará desde la llegada y hasta el final de la noche de plasmar todos y cada uno de los momentos que ocurran durante el evento, para que el recuerdo de una velada única sea imborrable.

Premios y regalos: desde el primer momento te sorprenden con regalos y detalles como bolsas, gorras y camisetas corporativas de FACTORY PARTY, de regalo a su llegada para el novio/novia y homenajeado, compañero, etc., de cada grupo.

Durante sus cenas show, Factory Party Bilbao realiza dos sorteos con premios seguros. Cada noche de sábado, sin excepción y entre todos los asistentes se realizarán en directo sorteos con magníficos premios. Dos de los asistentes a la fiesta serán agraciados con Un espectacular viaje para dos personas lúdico cultural, de dos horas de duración, en un moderno barco a lo largo de la ría y hasta el famoso Puente Colgante para descubrir desde el agua el BILBAO más genuino asi como otro sorteo de una noche en el Hotel Optimirooms de Bilbao, en una de sus vanguardistas y ultramodernas habitaciones cápsula para que disfrutes de una experiencia única y diferente.

Y para terminar de la mejor manera posible esta espectacular cena show, Factory Party Bilbao regala también una entrada gratuita al pub/discoteca y una invitación a un chupito. Una vez finalizada la cena espectáculo podrá, el que así lo desee, continuar con la fiesta en el conocido pub/discoteca BLUESVILLE, a unos 600 metros del Hotel Barceló Bilbao Nervión ****, en donde todos los asistentes de FACTORY PARTY serán recibidos con un chupito gratis de bienvenida y descuentos en todas las consumiciones posteriores hasta las 6 de la madrugada.

En definitiva, un lugar único y extraordinario en el centro de Bilbao, en las lujosas instalaciones del Hotel Barceló Bilbao Nervión **** en dónde celebrar la mejor despedida de soltero/a, cumpleaños, cena de empresa, amigos, pareja, o la jubilación de un compañero de trabajo, todo mientras se degusta una excelente cena y un espectáculo de más de tres horas. ¡No hay que perderse esta oportunidad, son muy buenos!