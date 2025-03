Informe: 'Precios máximos y mínimos de vivienda 2025'

El mercado de compra venta de vivienda sigue al alza con importantes incrementos en todo tipo de viviendas. Así se desprende del estudio anual sobre los precios máximos y mínimos de la vivienda que Grupo Tecnitasa, sociedad de valoración, consultoría y sostenibilidad, realiza en las capitales de provincia y principales ciudades españolas en viviendas plurifamilares. En el mismo se observa que el incremento medio de precios global es de un 5,95 % en estas zonas puntuales de las viviendas más caras y más baratas en España.



Los precios del informe tienen una gran diversidad y van desde los dirigidos a un público muy acaudalado en Madrid (19.000€/m2), Palma de Mallorca (16.000€), Marbella (15.000€), Barcelona (10.120€) o San Sebastián en País Vasco (8.905€) a compradores con un poder adquisitivo mucho más limitado, hacia viviendas muy económicas, como las de Talavera de la Reina en Toledo por 340€/m2, Ponferrada en León por 480€, Elche en Alicante por 509€, Jerez de la Frontera en Cádiz por 525€, Alicante capital por 528€, León y Castellón de la Plana por 550€ o finalmente Tarragona por 585€/m2.

En esta edición se puede comprobar que los importes máximos siguen subiendo a un ritmo por encima del 4% anual, pero que los precios para las viviendas más asequibles también suben y a un ritmo cercano al doble que lo más caro, casi al 8% (7,78%).

A este respecto Fernando García Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa, comenta: “Dado que se trata de los valores máximos y mínimos de cada ciudad (aunque sin contemplar datos excepcionales) y en zonas que pueden variar, el aportar promedios es menos representativo de lo habitual. No obstante, existe un claro incremento de los precios de venta (casi un 6%) debido principalmente a la desproporción entre oferta y demanda, y que estos son significativamente más acusados en las zonas más económicas”.

Subidas a doble dígito

Por destacar aquellos incrementos más significativos, el precio máximo en España lo volvemos a encontrar en Madrid. Ya la edición pasada comprobamos que la calle Serrano dejaba el trono de ser el precio más prohibitivo de España por el de Recoletos, con inmuebles totalmente reformados con altos estándares de calidad y acabados de lujo. En el informe de 2025 sigue esta zona como lo más top, pero con un incremento del 18,75% al pasar de 16.000€ a 19.000€/m2 los pisos más señoriales del epicentro del lujo y la cultura de la capital. Otras ubicaciones con precios muy prohibitivos están en Palma de Mallorca en Nou LLevant y Portixol con precios de 16.000€ el metro cuadrado, en Marbella, en Puente Romano, que llegan a los 15.000€ o en el Paseo de Gracia de Barcelona que alcanzan los 10.120€/m2.

Otras capitales que han incrementado sus precios máximos, incluso por encima de la capital madrileña, son: Málaga con un incremento del 28,5% en la zona de Torre del Río - La Térmica al subir 2.000€ el metro. Bilbao, con una subida superior al 19% en la zona de Abandoibarra y Plaza de Euskadi, cuyo metro cuadrado ha pasado de 6.240€ a 7,450€; Almería, en un porcentaje similar, al pasar de 2.100€ a 2.500€/m2 en la zona comprendida entre el Paseo de Almería y la Rambla de Federico García Lorca, o zonas puntuales como Plaza de Barcelona o Avenida de la Estación o Santa Cruz de Tenerife, en el entorno de la Avenida del Tres de Mayo, al pasar de 2.300€ a 2.700€/m2 (17,4%).

En los precios mínimos, las subidas de valores son mucho más significativas y afectan en mayor medida a bolsillos con menores posibilidades. Podemos destacar Segovia, en la zona de El Cerro, con un incremento del 60% al pasar los precios de 800€ a 1.300€/m2; o en Guadalajara, en El Balconcillo, con incrementos cercanos al 37%, al pasar de 950€ también a 1.300€.

Otras subidas por encima o cercanas al 30% en viviendas asequibles las encontramos en Las Palmas de Gran Canaria en La Paterna (+33,3%), en Ávila (+30,7%) o en Valencia en torno a la Avenida Primado Reig (+29,6%).

Según José María Basañez, presidente de Grupo Tecnitasa “Lo más caro cada vez se pone más caro, pero debido a la escasez de vivienda tanto de primera como de segunda mano, lo más barato está incrementando su precio muy notablemente en muchas provincias españolas, tanto en la Península como en las distintas Islas de nuestra geografía”.

La horquilla más amplia de precios en cinco Comunidades Autónomas

La mayor diferencia de precios entre las viviendas más caras y más baratas se produce, por lógica, en aquellas comunidades donde los precios máximos son más prohibitivos. En las cinco comunidades autónomas donde la brecha es más acusada, el precio del metro cuadrado supera los 8.500€ en las viviendas de zonas acomodadas y en todas ellas la horquilla se ha ampliado entre 2024 y 2025.

Los ejemplos más claros son: Comunidad de Madrid, con un diferencial de 18.050€/m2 entre San Cristóbal de los Ángeles, con precios a 950€/m2, a los ya mencionados en Recoletos de 19.000€; Islas Baleares con más de 14.500€ de diferencia entre las viviendas de Nou LLevant y Portixol y las más modestas de Son Gotleu. No se queda atrás, con una brecha muy parecida, la que encontramos en Andalucía entre las viviendas de Puente Romano de Marbella y la zona de San Telmo o Federico Mayo en Jerez de la Frontera.

Para finalizar otras dos comunidades que también mantienen una gran desigualdad entre los pisos más caros y más baratos son: Cataluña con un diferencial de 9.535€, que van de los 10.120€ en el Paseo de Gracia de Barcelona a los 585€ de Torreforta en Tarragona o el País Vasco con 7.415€ de diferencia entre los 1.490€ en Barrio Retuerto, Buen Pastor y Llano en Barakaldo (Vizcaya) a los 8.905€ de la Avenida Libertad o Paseo Miraconcha en Donosti (Guipúzcoa).

La menor diferencia entre los precios más caros y más baratos sigue estando en Extremadura, con tan solo 1.760€ entre la Avenida de Elvas en Badajoz y Aldea Moret en Cáceres. Las otras Comunidades donde menos diferencia de precio hay entre las viviendas más exclusivas y las más económicas son La Rioja con 2.170€, la Ciudad Autónoma de Melilla con 2.300€ o Asturias con 2.451€.

¿Dónde caen los precios Máximos y Mínimos?

Aunque parezca imposible, según está el mercado de la vivienda, el informe de Grupo Tecnitasa sobre los precios Máximos y Mínimos aporta datos de caídas que pueden ser aprovechadas por futuros compradores. En los precios para bolsillos menos amplios destaca Santander, con un importe del metro cuadrado de 970€, con una caída de precios de casi el 26%, situándose la nueva zona en Avenida de Herrera Oria y alrededores. Otras caídas mucho menos significativas están en Torrent (Valencia) con un 13.3% más económico, bajando de los 750€ a 650€/m2 en la “zona estación de metro” y Barrio San Ernesto. También en Toledo, en Santa Bárbara, donde se pueden adquirir viviendas por 700€/m2 o en las capitales gallegas de Lugo (-6,67%) y Orense (-2,07%). Málaga, paradójicamente, también cae en los precios mínimos, un (-3,3%) en la zona de Palma/Palmilla de los 600 a los 580€ el metro.

En cuanto a la caída en los precios para los más pudientes, tan solo mencionar a Granada con una mínima bajada del 1,39% -unos 50€ el metro cuadrado- en la zona de Puerto Real y entorno y, finalmente, citar a Vitoria/Gasteiz, capital en la que se ha producido una significativa reducción del mercado en el centro de la ciudad, representado ahora solo por ofertas puntuales, que se han entendido ya como no relevantes de una zona, y un consecuente desplazamiento de la zona del informe a nuevas ubicaciones como la Avenida Sur o el Paseo de la Música.