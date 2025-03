​Descansemos de las Fallas y los falleros

Ser valenciano/a nada tiene que ver con que te han que gustar las Fallas por obligación, pues eso es lo que intentan hacer algunos falleros sin que los demás tengamos derecho ni siquiera a opinar, e incluso diciendo que nos tenemos que ir de nuestro pueblo o ciudad, como si ellos nos fueran a pagar la estancia, nos fueran a buscar un trabajo en otra zona mientras tanto y como si tuviéramos algún motivo para abandonar nuestros domicilios.

Esas imposiciones son las mismas que hacían los nazis, pues o piensas como yo o no eres válido en la sociedad y os lo dice una persona que de pequeño fue fallero, pero este año el incivismo ya ha llegado a tal límite que es necesario volver a denunciarlo mediante este artículo de opinión en el cual aclaro que todos no son iguales, pero que la fiesta cada vez se ha desvirtuado más y no hay respeto por nada ni por nadie.



Por suerte, también la gente cada vez lo ha denunciado más por grupos de Facebook, publicaciones de Instagram o enviando material a "Las putas fallas", una página de la misma red social que denuncia los abusos falleros y tiene activa una recogida de firmas.

Lo cierto es que no sé ni por dónde empezar, pero comenzaré recordando los efectos que la pirotecnia causa en los animales, el planeta y las personas.

Una de las consecuencias nefastas de las fallas es la pirotecnia, pues estos días hemos visto quejas de todo tipo por parte de las colonias felinas, además de que yo que enfrente de casa tengo un parque en el que conviven animales como palomas, gatos, ardillas y mirlos, he podido ver de primera mano como estaban aterrorizados, al igual que los animales que son un miembro más de la familia y permanecen en nuestras casas o los silvestres.

¿Cuantos animales, especialmente aves, han aparecido muertas durante esta festividad?

Una de las primeras cosas que destaca la bióloga de la plataforma Defensa Animal, Rosa Más, es el contexto que envuelve la pirotecnia hoy en día. Este contexto lo ejemplifica situándolo en su Valencia natal, donde es algo “totalmente normalizado”.

En Valencia, al igual que en otros muchos lugares, los niños crecen con petardos como un elemento más. Cuando los niños tienen una mínima edad, empiezan a utilizarlos y se convierten en “algo con lo que se crece aquí y que se asocia siempre a la celebración. Hay que celebrar algo: petardos”, señala la bióloga en una entrevista con Lanza Digital.

Lo primero que produce la pirotecnia es un ruido repentino. Este ruido, explica al citado medio, provoca reacciones de pánico y angustia, que se traducen en dificultades respiratorias, aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, y que incluso puede causar la muerte.

«Se han dado casos de animales que han huido despavoridos. Perros, por ejemplo, en sus casas al oír los petardos no podían soportarlos y han acabado muertos tras lanzarse al vacío, saltar vallas muy altas o quedar estrangulados en algún tipo de reja», denuncia la bióloga.

«Hasta ahora, solamente habíamos tenido en cuenta que a algunas personas podía resultarles divertido, pero no hemos considerado a otras criaturas con las que convivimos, no solo animales, sino personas con alta sensibilidad, como aquellas dentro del espectro autista», aclara.

"Tenemos que valorar si la diversión que provoca un espectáculo pirotécnico vale la pena cuando estamos causando la muerte de animales. Es frecuente ver animales muertos después de estos eventos porque han sufrido una parada cardíaca. Si estamos evolucionando y adquiriendo conocimientos antes desconocidos sobre estos efectos, no podemos seguir actuando de la misma manera. De lo contrario, de nada sirve la investigación y el conocimiento adquirido", valora Más.

Rosa Más propone soluciones imaginativas, como ocurre en Castellón, donde se llevó a cabo un espectáculo con hologramas, lo que representa una alternativa viable.

«Estos espectáculos proyectan imágenes en tres dimensiones, acompañadas de música, evitando el estruendo de la pirotecnia. Es decir, sí existen opciones para evitar causar estos daños».

Innegable es que la pirotecnia es infernal para los animales, la infancia autista, el planeta, bebés, personas con enfermedades y para nuestra propia salud.

Salvo unos pocos medios que me permiten publicar en la sección de opinión, ninguno de los demás se ha atrevido a hablar de los efectos de la pirotecnia, a pesar de solicitarlo tanto a los "progresistas" como "conservadores", pero al final más de lo mismo en todos, pese a que sí nos llamaron de lanza digital hace unos meses.

Es curioso que antes nos llame un medio de Castilla-La Mancha siendo personas de Valencia que los propios medios de aquí para poder hablar, al menos, de los efectos de la pirotecnia en una sola publicación.

LA DANA NO NOS HA HECHO AVANZAR LO MÁS MÍNIMO

Además de los daños a los animales y a las personas con alta sensibilidad, también se debe considerar el impacto ambiental. La pirotecnia utiliza sustancias como el perclorato, un contaminante reactivo que se usa para disparar los cohetes y que permanece en el aire, pudiendo afectar la tiroides humana.

Sinceramente, no sé qué estamos celebrando tan eufóricos, pues la catástrofe climática que nos llevó hasta la DANA poco nos ha hecho avanzar en cuanto a que las calles están convertidas en un completo vertedero, las fallas que se han quemado han generado un gran impacto en el medio ambiente y la pirotecnia más de lo mismo e incluso ha habido incendios en pueblos como Burjassot.

Los metales pesados utilizados para dar color a los petardos (rojo, azul, etc.) quedan como contaminantes en el medioambiente. Una vez explotado el cohete, las cenizas y partículas resultantes permanecen en el aire como aerosoles contaminantes. Además, los residuos sólidos de los petardos, como los casquillos y el papel, contaminan los alrededores del espectáculo.

Por lo tanto, lo mínimo que se debe hacer es dejar de utilizar pirotecnia y que esos empresarios reciban las ayudas correspondientes para reconvertir el sector.

Las fallas también son la excusa perfecta para darse "atracones" de productos de origen animal, a pesar de ser perjudiciales para la salud humana, condenar a los animales a la más absoluta miseria de principio a fin, suponer la mayor causa de la crisis climática y otros problemas como el hambre en el mundo, así lo ha tenido que reconocer hasta la ONU.

Abandonar el consumo de productos de origen animal es lo más fácil que podemos hacer si tenemos respeto por los animales, además de que cualquier receta de toda la vida la puedes hacer de manera sencilla y económica con productos vegetales de proximidad.

Seguramente algún fallero (y no fallero) que pueda leer el artículo buscará la excusa para ridiculizar a las personas veganas, a pesar de que precisamente los dulces típicos de estas fiestas como las porras o churros sin chocolate no contienen nada de origen animal y lo consumen, al igual que muchos productos de su vida diaria, pero es más fácil intentar ridiculizar a alguien con ganas de crear un mundo mejor que reflexionar mínimamente las cuestiones del día a día.

EL INCIVISMO DE LAS FALLAS

Por si teníamos poco, en redes sociales se han visibilizado un montón de diferentes situaciones que pasan por incendios, ciudad y transporte público colapsados, desmayos, niñas y niños sufriendo accidentes pirotécnicos, sufrimiento animal de todo tipo o calles repletas de basura en la ciudad y pueblos.

Otra cosa que debería preocuparnos es el montaje de fallas y carpas en fachadas de colegios, pues he podido observar de primera mano como los patios de los mismos están a reventar de basura que tiran por arriba de la valla, pese a que hoy los niños han vuelto a clase y nadie lo ha quitado ni estará quitado cuando salgan al patio.

¿Alguien se hará responsable si se cortan o resbalan?

No sé si es que la gente no sabe que a los colegios van desde los 3 años y que en esas edades son aún más vulnerables.



Ya que hablamos de la infancia, es necesario decir que vaya el ejemplo que les estamos dando, convirtiendo las calles y colegios en vertederos, aterrorizando animales, destrozando el planeta, el mobiliario urbano, acabando también con la vida de algunos animales y generando constantes humos perjudiciales para su propia salud.

Pero vamos, tampoco se puede esperar mucho más cuando la mayoría de los centros educativos también quemaron fallas antes de que los niños se fueran de vacaciones y muchas llenas de plástico, aunque algunos colegios optaron por los carnavales como alternativa.

Es curioso oír hablar a todo el mundo de la sequía, que hay que cuidar el planeta o lamentarse de los fenómenos meteorológicos que generan desastres, pero que no sean capaces de cambiar nada en su vida diaria.

El polémico alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que siempre dice estar tan preocupado por nuestro planeta, una vez más ha querido destacar por encima de los demás celebrando la “mejor” y más larga mascletá.

En total se dispararon más de 500 kilos de pólvora, la mayor mascletá hasta el momento en la Comunidad Valenciana, pero vamos, poco podemos esperar de políticos “progresistas” como este que con tal de destacar es capaz de todo.

Todos los partidos con representación apoyan la pirotecnia y no podemos esperar mucho más de las instituciones, pues tenemos todavía un presidente de la Generalitat Valenciana llamado Carlos Mazón, el mismo que no nos avisó durante la DANA y en plena emergencia estaba en el Ventorro de comilona, además de que todo lo que ha dicho posteriormente ha sido contradictorio y para empeorar más aún la situación y aumentar el dolor de las víctimas, las mismas víctimas que llevan tiempo quejándose de que no están para celebraciones falleras ni de ningún tipo.

Aunque quizás sea lo de menos, para desplazarme a trabajar a las 5:30 de la madrugada me levanto y hoy ha sido imposible descansar, al igual que todos estos días en los que yo no tengo por qué irme a ningún lado.

SIN ESPERANZA EN EL FUTURO

Como no, los taurinos han sabido también aprovechar la ocasión y en nombre de las fallas han torturado hasta la muerte toros y caballos, en presencia también de niños/as que aprenden el sadismo y esta sangrienta realidad desde bien temprano, al igual que pueblos gravemente afectados por la DANA han celebrado hace un tiempo los anacrónicos "Bous al Carrer" y tienen programados más eventos de tortura animal.



Todas las encuestas oficiales demuestran sin ningún género de dudas que la sociedad repudia en su gran mayoría la tauromaquia, pero hay muchos intereses, grandes empresarios y demasiado poder en los pocos seres a los que les causa placer el dolor ajeno.

Mientras tanto, los santuarios de animales desviviéndose en el rescate y cuidado de toros, burros, vacas, jabalíes, caballos y todo tipo de especies animales víctimas del egoísmo humano sin ayuda más que de gente solidaria, pero a los taurinos millones de euros de subvenciones.

Hace unos años decidí ejercer mi derecho como ciudadano a informar a la gente y comuniqué a la subdelegación del Gobierno una concienciación para hacer saber a las personas por lo menos los efectos de la pirotecnia y durante esos días recibí amenazas de muerte por "valientes" que llamaban con número privado hasta el punto de que tuve que acudir a interponer una denuncia ante la comisaría de Policía Nacional en Patraix, donde el propio policía mientras recogía la denuncia fue testigo directo de cómo esto volvía a suceder y así lo hizo costar.

Sin embargo, nadie tuvo que ir a declarar finalmente y la denuncia acabó archivada, pero el propio policía fue testigo de cómo llamaban con número privado para amenazarme simplemente por haber organizado una concienciación informativa siendo estas tácticas más propias de la Inquisición que del siglo XXI.

Lo que sí sería injusto es criminalizar a todos los falleros por igual. Ya he dicho antes que hay personas más cívicas e incluso intentan hacer las cosas lo mejor posible dentro de lo malo, aunque ello no acabe estando justificado.

Como esto es el mundo al revés, las personas criminalizadas somos encima las que pensamos en el planeta, en todos los animales y en las personas, especialmente la infancia.

Ni los políticos ni muchos padres ni la mayoría de colectivos ecologistas ni prácticamente nadie ha estado a la altura y las faltas de respeto en redes sociales a las personas que opinamos no cesan, aunque se están dando cuenta que cada vez más gente denuncia las diferentes problemáticas, incluso gente que le gustan las fallas y acaba reconociendo ciertas cosas de las mencionadas.

Como conclusión, una fiesta no puede estar por encima de los derechos de las personas, los animales, el planeta, la mínima limpieza ni, por supuesto, de los derechos de la infancia y todavía me he quedado muy corto.

Yo de pequeño también fui fallero, pero la vida me ha enseñado a pensar por mí mismo y a valorar las cosas, pues cuando algo provoca tanta miseria no puede ser justificable.



La página mencionada anteriormente recuerdo que tiene activa una recogida de firmas para garantizar unos mínimos derechos por lo que espero que te pases por su Instagram, pues verás con material muy gráfico enviado por diferentes personas como todo lo que digo aquí ha sucedido tal cuál, además de todo lo que se ha ido publicando mediante historias con pantallazos de testimonios.

Como el ser humano no cambie sus dañinas actitudes, nos espera un futuro muy negro a la gente joven y por supuesto a la infancia que lamentablemente va a sufrir todas las irresponsabilidades y malos hábitos inculcados por los adultos.