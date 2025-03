​"Wilding, el regreso de la naturaleza" llega a los cines este viernes 21 de marzo

Este viernes 21 de marzo llega a los cines el maravilloso documental WILDING, EL REGRESO DE LA NATURALEZA, dirigido por el ganador de cinco premios Emmy, David Allen, y basado en el libro best seller de Isabella Tree ("Asilvestrados" - Editorial Capitán Swing).



Wilding, el regreso de la naturaleza es una historia inspiradora y esperanzadora, que nos muestra el camino para que la naturaleza vuelva a entrar en nuestras vidas. Cuenta la historia de una joven pareja, Isabella y Charlie Tree, que en los años 80 heredan Knepp, una finca abandonada de 400 años de antigüedad. Oponiéndose a la arraigada tradición, se arriesgan a dejar que la naturaleza decida el destino de su granja, con un ambicioso proyecto de recuperación de la naturaleza inspirado en el pensamiento de ecologistas europeos como Frans Vera. Es el inicio de un gran experimento que llegará a convertirse en uno de los más importantes de Europa.

“Se arriesgaron a dejarlo todo en manos del poder de la naturaleza”.



La transformación de Knepp está capturada al detalle por David Allen, documentalista ganador de cinco premios Emmy, y Tim Cragg y Simon de Glanville, directores de fotografía galardonados con varios premios BAFTA y Emmy. La banda sonora está compuesta por Biggi Hilmars y Jon Hopkins, nominado a los Grammy y considerado por The New Yorker como «uno de los artistas de música electrónica más célebres de su generación».

PREMIOS Y FESTIVALES

BFI London Film Festival Hamptons International Film Festival: Premio Zelda Penzel Sydney Film Festival: nominada al Premio Sustainable Future