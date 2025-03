Cantabria, viento en popa a toda vela

El sistema está a pleno rendimiento. Leo en el Diario Montañés, de Santander, que han aumentado los abortos: 935. Esto funciona, el maléfico y perverso sistema democrático ha tenido un éxito inconcebible. La degradación humana ha llegado a tal extremo que ahora puedes matar a tu propio hijo, pero si maltratas a un perro u otro animal, acabas en la cárcel.

No entra en la cabeza humana que muchas mujeres no quieren tener hijos; prefieren tener un perro. Ves a parejas jóvenes con un perro, de hijos nada, y hasta los jóvenes varones tienen perros. ¿Cómo se explica esto? Según entiendo y he visto a lo largo de mi dilatada existencia, para destruir a la sociedad cristiana había que envilecer a la mujer. Y, para abreviar este escrito, ahora vemos a muchas feministas seducidas y deshumanizadas. Van medio desnudas, pero claro, como los hombres no somos "angelitos", denuncian que han sido violadas.

No quiero ofender a nadie, pero soy católico a "machamartillo" (frase de Menéndez Pelayo) y me duele que la Pasión y Muerte de Cristo, para librarnos de la esclavitud del pecado, haya resultado inútil. Pero esta dantesca situación está llegando a su fin. Ya está germinando la nueva semilla sembrada por el Espíritu Santo, que dará un fruto espiritual como nunca ha existido.