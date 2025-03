Un refugio de animales en Torrent

Ante las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación respecto a las críticas del Partido Popular de Torrent sobre la gestión anterior del Partido Socialista en cuanto al refugio de animales que se iba a hacer en el municipio, desde la plataforma Defensa Animal hemos presentado una instancia reclamando al actual equipo de gobierno saber las gestiones que tienen pensadas en relación con la construcción de dicho refugio, pues entendemos que siendo que actualmente el Partido Popular gobierna al municipio, es de coherencia que tome todas las medidas oportunas para la construcción del mismo.



Por ello, el actual equipo de gobierno encabezado por el Partido Popular, en coalición con Vox, puede y debe realizar las gestiones oportunas para la construcción de la protectora de animales en Torrent en coherencia con sus manifestaciones públicas, criticando la anterior gestión al respecto.

Entendemos que, si se ha criticado la gestión anterior siendo que ahora es este partido quien gobierna, deben hacer las gestiones oportunas para que por fin el refugio sea una realidad. En la instancia presentada solicitamos al Ayuntamiento de Torrent saber qué medidas va a tomar al respecto y solicitamos que por fin los animales puedan tener un entorno digno y seguro en el municipio.

"Es inadmisible que los demás animales sean utilizados como arma electoral porque, al final, son los que salen perdiendo. Entre unos y otros, el refugio no está construido", ha denunciado Rosa Más, bióloga de la plataforma.

El PP de Torrent ha denunciado que la ubicación de este centro, en un terreno claramente inundable, suponía un grave riesgo desde el inicio. Según han denunciado, "la DANA confirmó lo que llevamos años advirtiendo: las parcelas quedaron completamente inundadas, el agua alcanzó metro y medio de altura y, de haberse construido, los animales habrían muerto ahogados".

En este aspecto, el hecho de que el anterior Ayuntamiento adquiriera parcelas en un terreno inundable no tiene por qué suponer un despilfarro, pues ese terreno puede perfectamente destinarse a laminar la inundación, mitigando sus efectos destructivos absorbiendo el exceso de agua; un efecto beneficioso que aún podría ser mayor si el Consistorio realizara tareas de vegetación en el espacio, cuyas raíces fijan el suelo y regulan el ciclo del agua.

De este modo, se solucionarían ambos problemas: aprovechar las nuevas parcelas municipales y construir el refugio para los animales en otro lugar fuera de peligro.

La construcción de este refugio es más que necesaria para albergar a los animales víctimas del maltrato y abandono, que por desgracia no son pocos.

En consecuencia, instamos al Ayuntamiento de Torrent a que cumpla con las reivindicaciones que durante estos días han estado realizando en los medios de comunicación, diciendo estar preocupados por esta situación que ahora, una vez están en el gobierno, pueden solucionar.