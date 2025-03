Hasta siempre, querida Elda.

El pasado lunes 10 de marzo trascendió a otro plano la querida amiga, compañera y casi hermana Elda Ruíz Flores, y con ello siento algo muy especial dentro de mí. Diecisiete años de amistad, de lucha, de comunicación y de pensar cómo crear nuevas condiciones para concientizar sobre el saber, la fraternidad, la tolerancia y la cultura de paz, fueron algunas de las líneas que nos unieron.

Quizás sea por todos los capítulos que vivimos juntos. Su pasión por la comunicación, todo lo que pasamos para dar el salto de la radio abierta convencional al Internet y los primeros pasos en un medio en el cual la Web 2.0 era lo máximo.

Inmediatamente pasa por mi mente su otra pasión, la educación, específicamente su enfoque en cómo provocar que los jóvenes estudiantes leyeran, que se apasionaran tanto como ella por los libros. Por eso, escribió muchos resúmenes de libros de diferentes temáticas como una forma de incentivar a otras personas a adentrarse en la lectura. Aún permanecen disponibles en nuestro portal muchos de estos trabajos.

En esa línea, creó un personaje llamado La AbuEldita para abordar todo tipo de temas desde la sabiduría que dan los años a algunas personas. Por ejemplo, fueron muy lúcidas las charlas que sostuvo con este personaje con el doctor Enrique Canchola Martínez, experto investigador en los vínculos entre el cerebro y las hormonas.

Recuerdo cómo Elda se fue convirtiendo en una especie de leyenda en la comunicación alternativa, porque documentó visualmente, primero en fotografía y luego en video, gran parte de la consolidación del movimiento LGBTIQ+ en Puebla. Además del trabajo visual, Elda, a través de Sabersinfin.com y su derivada Inteligencia Sexual, entrevistó semanalmente durante varios años a cientos de artistas, profesionales y activistas de la diversidad sexual.

Parece que fue ayer cuando sufrió una agresión en forma de asalto, una noche que abordó un taxi acompañada de Cecilia Cordero, su compañera de vida y de múltiples proyectos. Fue una brutal golpiza en días en que se perpetraron en Puebla muchas agresiones a la comunidad LGBTIQ+. Se repuso una y otra vez a la adversidad.

Inspirado por la labor de Elda Ruíz Flores y su equipo, escribí una serie de poemas y artículos que me dieron muchas satisfacciones y me abrieron un camino desconocido. Gracias a este hermanamiento con Elda, escribí una serie de pensamientos y reflexiones que publiqué y que posteriormente serían tomadas en cuenta en un hecho histórico: la primera unión civil de personas del mismo sexo en nuestro país, celebrada en la Ciudad de México. El juez que efectuó esta ceremonia elaboró un discurso en sustitución a la Epístola de Melchor Ocampo e incluyó parte de mis reflexiones, me dio los créditos y esto apareció en el boletín de prensa que circuló por el mundo dada la relevancia histórica de lo sucedido en un país caracterizado por el machismo.

Algunas de mis frases fueron tomadas en marchas de la comunidad LGBTIQ+ alrededor del mundo. Fue impresionante ver mi pensamiento en mantas de protestas en países lejanos. Esto, de alguna manera, fue influencia de mi cercanía con la querida Elda.

A lo anterior debo agregar varios de mis poemas inspirados en la tolerancia y la diversidad sexual como "Arcoíris en movimiento" (https://bit.ly/3XT1AHI). Años después, debido al padecimiento degenerativo que iba mermando el estado de salud de Elda, escribí un artículo titulado “El casco amarillo de Elda Ruíz” (https://bit.ly/4hAE6hy), en el cual reflexioné sobre cómo es que el uso de cascos puede salvar la vida a personas con padecimientos que provocan desvanecimientos.

La última de las batallas que lidiamos juntos fue cuando le negaban el otorgamiento de su pensión laboral, la injusticia en su contra, debido a la situación precaria en la que vivía, motivó que escribiera varios artículos, como el publicado el 12 de enero del 2020 bajo el título: "La activista Elda Ruíz necesita solución gubernamental urgente" (https://bit.ly/3DyYJwR).

Fue un camino tortuoso el que anduvo Elda hasta que se le otorgó lo que por justicia le correspondía, pero que, de alguna manera, contribuyó para evidenciar una red de corrupción al seno de la institución en la cual laboró.

Quedó muy inconclusa aquella biografía de Elda que habremos publicado en el 2011 –no tengo el dato exacto a la mano–, bajo la serie Guardianes del Saber, la cual se puede consultar aún en línea: https://bit.ly/4iSkLcC

Son tantas cosas las que vivimos juntos, pero es más todo lo que Elda Ruíz Flores hizo por Puebla, por muchísimos jóvenes estudiantes, por su círculo tan amplio de amigos, por la comunidad LGBTIQ+, que con su partida siento algo muy especial en mi corazón.

Siento como si una parte de mí se fue, pero lo que quedó está con mayor madurez.

Gracias por todo, querida Elda, aquí continuaremos haciendo posible lo que tanto te apasionó.

Hasta siempre, querida Elda.