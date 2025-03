¿Quién manda en el fútbol español?

Lo que pasa en nuestra patria es tan cutre, tan escandaloso y tan injusto, que más que vivir en un país europeo parece que estamos en otra galaxia. No hay nada más que ver lo que están haciendo el hermano de David Sánchez y “su muchachada” para demostrarlo. Hoy no voy a referirme a ellos, pero sí quiero ocuparme de nuestro fútbol. Lo primero es averiguar quién o quiénes mandan en ese mundo para analizar si sus capacidades y conductas merecen algún respeto. Pues ahí van mis pesquisas.

El fútbol está en las manos de La Liga, la RFEF y el Comité de Árbitros. Como ya saben ustedes la triste historia de todos ellos, me ahorraré de contarla y solo me voy a fijar en la última sinvergüenzada (por no emplear otro calificativo) que acaban de hacer: Esta semana han jugado la Champions el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Barcelona lo hizo el martes 11 y los dos madrileños el miércoles 12.

Pues bien, la hora de los partidos de la liga, para esta semana, que designa un tal Tebas han sido así: El Real Madrid ha tenido que jugar este sábado a las 18,30 horas y para a los otros dos (que mañana juegan entre sí) ha determinado que sea el domingo a las 21 horas. Por lo tanto, el Real Madrid, ha tenido 66 horas de descanso, el Atlético va a tener 90 horas y el Barcelona 114. La FIFA señala que al menos tiene que haber 72 horas para descansar.

Conclusión: nuestra liga está en manos de unos chorizos, igual que el Gobierno. Y para evitar excesos verbales que siento, pero no me apetece expresar, voy a terminar con la siguiente petición: Tebas, choricin, ¿por qué no te vas?