Doble golpe del Alzira en Amate (2-5)

Noche aciaga en todos los sentidos para el Betis Futsal. El equipo verdiblanco no solo ha caído en casa ante su máximo rival por el ascenso directo, el Family Cash Alzira, sino que además también ha cedido el "average" particular con los valencianos (en la ida el resultado fue 3-4). Los béticos siguen líderes pero ahora es el Alzira, con un partido menos (los seis minutos pendientes ante el Leganés, con el 3-3 provisional), quien depende de sí mismo para subir.

Además el partido acabó con una imagen lamentable debido a la trifulca entre ambos equipos, que puede acarrear sanciones para determinados jugadores de unos y otros, empezando por el bético Charly, el más implicado en la disputa. Las consecuencias, pues, pueden ir mucho más allá de la derrota para el Betis.



Centrándonos en el juego, fue un partido en el que ambos sabían lo que se jugaban. Choque grande entre los dos mejores de Segunda, que se decantó en los instantes finales en favor de un Alzira que se vio beneficiado por la expulsión de Marcos Ferreyra y por el deficiente ataque de cinco posterior de los verdiblancos.

Peiró, el primero de sus tres El Alzira ya se encargó de echar un jarro de agua fría sobre la afición verdiblanca con el gol del capitán Peiró, el primero del "hat-trick" que logró, antes de cumplirse el tercer minuto. Mejor forma de comenzar, imposible para el segundo clasificado que, como otros varios equipos, conseguía ahogar la creatividad de los verdiblancos con una efectiva presión dentro del campo bético.

El Betis no andaba, pues, excesivamente lúcido ni lucido en ataque, pese a lo cual llevó el peso del partido durante casi toda la primera mitad, acumulando llegadas sobre la meta de Fede pero sin excesivo peligro.

Por el contrario, las dos ocasiones más claras fueron de los valencianos. La primera de ellas un zambombazo con la derecha de Lechero que repelió la cruceta (min 13); y la segunda, instantes antes del descanso, con una jugada personal de Pablo Ibarra que, tras driblar a Starna aunque con la incomodación del portero bético, también mandó la pelota al palo.

Ilusiones vanas En la segunda parte renacieron las esperanzas para un Betis que remontó el choque en apenas cuatro minutos. Primero con un penalti provocado por Cristian Povea que transformó Pablo Otero; y después con el tanto de Dickson a pase de Lin.

Todo parecía ir rodado para los locales, pero el partido empezó a cambiar de nuevo a los pocos segundos; cuando la defensa bética se tragó un balón en largo que Gustavao, con un gran movimiento, aprovechó para marcar un gol de pivote clásico (2-2, min 28).

Continuó torciéndose para el Betis con la expulsión de Ferreyra quien, después de haberse sumado al ataque, derribó al portero visitante Fede cuando éste se aproximaba al área bética llevando el contrataque del Alzira. El Betis no aguantó la inferioridad, y Peiró culminó la "contrarremontada" con su segundo gol (2-3, min 32).

Derrota... y trifulca postrera Se terminó de fastidiar para los béticos cuando, atacando de cinco de manera más que deficiente, recibieron dos golpetazos más a modo de goles de Joan, de portería a portería (2-4, min 38); y de Peiró, su tercero y último que, a 29 segundos del final, sentenciaba el triunfo alcireño y también la diferencia particular de goles.

Y se recibió el puntillazo final con el lamentable espectáculo de unos y otros tras el último bocinazo, con especial mención para un Charly quien llegó a agredir al portero suplente del Alzira, Manolo, recorriéndose la cancha como un verdadero desaforado y recibiendo una roja que, a buen seguro, le dejará sin jugar el resto de la temporada. Eso si no hay más...

Mientras tanto el Alzira, que también podría perder a algún miembro con la posterior ensalada de golpes, celebraba en el vestuario un triunfo que le reengancha, y de qué forma, a la lucha por el ascenso. Los tres puntos que ahora le separan del Betis quedarán en nada si vencen el 27 de marzo al Leganés, y también, claro está, en su partido de antes. Razones tienen, desde luego.

2 - REAL BETIS FUTSAL: Starna, Lin, Dickson, Rafa López, Álex G. -cinco inicial- Ferreyra, Franco, Quique H, Cristian Povea, Charly, Ismael y Pablo Otero. 5 - FAMILY CASH ALZIRA FS: Fede, Joan, Ivi, Pablo Ibarra, Peiró -cinco inicial- Joan, Rubi, Hugo Alonso, Naranjo, Darrieer, Arechaga, Dos Santos, Lechero, Manolo y Gustavao.. ÁRBITROS: David Delgado y Guillermo Rodríguez. Expulsaron a Marcos Ferreyra, uno de los porteros del Betis, con roja directa en el minuto 32. Amarillas a los béticos Rafa López, Starna, Povea y Charly; a los visitantes Joan y Rubi; y al entrenador verdiblanco, André Brocanelo. En la trifulca final fue expulsado Charly, además de haber más tarjetas, amarillas y rojas, que no pudimos identificar. GOLES: 0-1: Peiró (min 2); 1-1: Pablo Otero, de penalti (min 23); 2-1: Dickson (min 27); 2-2: Gustavao (min 28); 2-3: Peiró (min 32); 2-4: Joan (min 38); 2-5: Peiró (min 40). INCIDENCIAS: 23ª jornada de liga en Segunda División. Pabellón Amate (Sevilla). Casi tres cuartos de entrada y ambiente más que notable. Al final del partido hubo peleas entre los jugadores y parte del cuerpo técnico de los dos equipos.