Pepe Viyuela: “La risa ayuda a sobrevolar la realidad complicada en la que vivimos”

Pepe Viyuela, actor, escritor y referente del humor en España, ha sido uno de los últimos invitados en sentarse ante los micrófonos de RADIO XXIII, la radio de Fundación Juan XXIII, entidad que lleva más de 55 años trabajando para la inclusión social y laboral de personas en situación o riesgo de vulnerabilidad psicosocial, especialmente con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental.



En esta entrevista, uno de los rostros más conocidos de nuestro país, habla sobre su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, así como sobre la importancia del sentido del humor en tiempos difíciles y cómo el arte puede transformar la sociedad.

Durante la misma, el actor habla sobre la primera vez que vio a Charlie Rivel , y cómo el conocido payaso y artista de circo español, considerado uno de los mejores payasos del mundo de su época, marcó su infancia y su vida. “Lo que despertó en mí fue la posibilidad de un mundo nuevo lleno de posibilidades disintas”, señala Viyuela.

Por supuesto, en esta charla ante los micrófonos de RADIO XXIII, Pepe Viyuela habla sobre el género que ha marcado su carrera y su vida: el humor. “La risa es una especie de salvavidas que nos ponemos, sobre todo, para seguir flotando en situaciones complicadas. El sentido del humor es esa capacidad que uno puede llegar desarrollar para ver las cosas, darles la vuelta. No para solucionar el problema en sí, sino para mirarlo de otro modo, para afrontarlo de otra manera, para ponerte unas gafas distintas para mirar la realidad”. Y, además, concluye: “La risa ayuda a sobrevolar la realidad complicada en la que vivimos”.

El actor, al que hemos visto en conocidas series de TV como Aída u Olmos y Robles, también nos cuenta cuál es, para él, la principal característica que debe tener un humorista: “Lo primero que uno tiene que hacer es ser capaz de reírse de sí mismo, de no tomarte demasiado en serio, de darte cuenta de que eres pequeño, vulnerable, tienes defectos, problemas… Y darte cuenta de que tus errores pueden convertirse en las mejores bazas para saltar sobre ellas. Si uno es capaz de reírse de sí mismo, anda más ligero por la vida porque ya le importara menos que se rían de él los demás”.

Entre sus múltiples proyectos a lo largo de su carrera, Viyuela habla de su experiencia en Payasos sin Fronteras y sobre el impacto del humor en situaciones de conflicto: “Recuerdo que, en Palestina, actuando en un campo de refugiados para niños y niñas que estaban allí, había un adolescente con una pierna escayolada, había sido herido por una bala, tenía 16 o 17 años. Y nos dio las gracias por haber inspirado y despertado una sonrisa en aquellos niños a los que él miraba todos los días pensando en el futuro de su pueblo”.

En esta entrevista, que ya está disponible en Youtube , Pepe Viyuela también nos habla sobre su gran pasión en el mundo de la interpretación. “Lo que más me gusta es el teatro, el directo y estar con el público presencialmente en cada momento. Ahí es donde mejor me manejo, donde mejor navego y donde mejor me siento”, afirma.

Por supuesto, el actor también habla de su faceta como poeta y cómo este género le permite comunicar de una forma distinta, más íntima y surreal, o sobre cómo para él proteger la intimidad de su vida privada y, por ende, la de su familia , es algo esencial e imprescindible.

Cabe destacar que FUNDACIÓN JUAN XXIII relanzaba recientemente RADIO XXIII , un proyecto de radio que permite fomentar la comunicación, la expresión y el desarrollo personal de las personas con discapacidad. Este emblemático proyecto nació en 2009 como un taller de radio para desarrollar la creatividad y las habilidades de comunicación de personas con discapacidad. Ahora, sin perder su esencia de dar visibilidad a la discapacidad, ya que la mayoría de sus locutores pertenecen al Centro Ocupacional de la Fundación, RADIO XXIII da un paso más allá: trasciende su origen como taller y evoluciona hacia un modelo más profesional. Con un enfoque renovado, pone el foco también en sus invitados, buscando conectar con un público más amplio y diverso a través de sus historias y experiencias, porque todos ellos tienen algo valioso que compartir.