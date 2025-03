Préstamos sin nómina ni aval: ¿es posible?

Los préstamos son una forma cada vez más popular de obtener liquidez rápidamente para invertir, pagar gastos o asumir imprevistos. Sin embargo, no todos llenan los requisitos de las entidades bancarias para postularse para un crédito. Por esa razón queremos mostrarte los préstamos sin nómina ni aval y cómo funcionan.



Préstamos sin nómina ni aval: ¿por qué son tan beneficiosos?

Si alguna vez has tenido la oportunidad de postular para un préstamo o simplemente te has informado de los recaudos, sabrás que hay muchos requisitos que cumplir. Uno de los más comunes es estar en nómina vigente.

Y esto es lógico, los bancos quieren asegurarse de que la persona que solicita perciba ingresos fijos que le permitan asumir la deuda. Sin embargo, muchas personas no tienen trabajo fijo, o se ganan la vida por su cuenta y no perciben ingresos regularmente; este tipo de personas suelen quedar fuera inmediatamente de cualquier consideración para un préstamo.

Algunos bancos sí permiten que personas sin nómina pidan préstamos, pero agregan un requisito adicional: tener un aval.

El aval es la figura de una persona o entidad que se compromete a pagar la deuda del prestatario en caso de que este no pueda asumirla. Esta es otra gran limitante para aquellos que necesitan dinero rápido; de hecho, resulta más fácil estar en una nómina que conseguir un avalista.

Este tipo de requisitos rigurosos hacen que cada vez más personas se lo piensen dos veces antes de solicitar un crédito.

Afortunadamente existen los préstamos sin nómina ni aval, que son una respuesta directa a ese grupo de personas que no llenan los requisitos de un banco convencional. Estos servicios permiten obtener aprobaciones de préstamos sin necesidad de pasar por procesos de aprobaciones largos y tediosos; y lo mejor es que eliminan la nómina y el aval de la lista de exigencias.

Este tipo de préstamos beneficia a quienes no tienen un trabajo estable, trabajan por su cuenta, reciben remesas o simplemente no forman parte de la nómina de una empresa. Además, no impone a otros la responsabilidad de pagar la deuda.

Pero, ¿Cómo funcionan este tipo de servicios? Adentrémonos en materia.

Diferencias entre un préstamo sin nómina ni aval vs. un préstamo convencional

Los préstamos que no requieren recaudos como la nómina o certificación de ingresos están ganando mucha popularidad en España. Se trata de préstamos más sencillos, no tan protocolares y con una tasa mucho más alta de aprobación.

Algunas características que identifican a este tipo de préstamos son:

Se aprueban rápidamente , en la gran mayoría de los casos en el mismo día que se solicita.

, en la gran mayoría de los casos en el mismo día que se solicita. Se exigen recaudos mínimos , como una identificación, teléfono y cuenta bancaria.

, como una identificación, teléfono y cuenta bancaria. Se procesan totalmente online , por lo que no es necesario ir a un banco o a una entidad física.

, por lo que no es necesario ir a un banco o a una entidad física. Algunas entidades prestamistas online ofrecen una flexibilidad amplia con el solicitante; por ejemplo, aceptan personas con mal historial crediticio o ASNEF.

Aparte de todas estas características, quien solicita estos préstamos online rápidos no necesita demostrar su capacidad de ingresos; a su vez, esto no los limita ni traba la posibilidad de que se le apruebe la solicitud de préstamo.

Al pedir menos requisitos, el proceso se acorta muchísimo. Piensa, por ejemplo, en lo que a una persona le toma obtener todos los documentos que pide el banco. Luego, una vez hecha la solicitud, el banco comienza a investigar a profundidad la situación financiera del solicitante, lo que toma otros días más.

Si se trata de una urgencia, el solicitante no solo podría frustrarse de lo tardado que es el proceso; y lo peor es que postular no le asegura que su solicitud sea aprobada.

Por eso es que cada vez más españoles están migrando a entidades prestamistas online que ofrecen condiciones mucho más flexibles y adaptadas a las necesidades de la población.

¿Cómo encontrar buenos préstamos sin nómina ni aval?



Cómo es de esperarse, la oferta de préstamos rápidos online es muy amplia, pero no todos eliminan las trabas de pedir nómina o aval. Por eso, hay que buscar muy bien entre las opciones que hay para ver cuál es más conveniente.

Esto puede quitar tiempo valioso y resultar muy frustrante. Por eso, es mejor utilizar comparadores de préstamos online para encontrar la alternativa más atractiva del mercado.

Credizer es una plataforma altamente confiable y útil que aglutina a todos los distintos tipos de préstamos en España, incluyendo los que no piden nómina ni aval.

Podrás ver la entidad prestamista, su reputación, sus términos y condiciones de forma clara y sin sorpresas ocultas. Esto te permite comparar los pros y contras de cada opción para, por ejemplo, acceder a montos más altos o tasas de interés más bajas.

Credizer no sólo te ahorra tiempo, sino que protege tu capital, ya que sólo incluye entidades serias, responsables y con buena reputación en España.

Si necesitas dinero rápido, con pocos requisitos y con alta tasa de aprobación, te invitamos a visitar Credizer y revisar las ofertas para hoy.