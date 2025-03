Cuatro ingredientes naturales para cuidar nuestras cejas y pestañas

El aloe vera y los aceites de oliva, coco y ricino son cuatro de los mejores ingredientes que la madre naturaleza nos ha regalado para tratar innumerables afecciones cutáneas, pero también para cuidar de nuestras cejas y pestañas, mejorando las hebras más finas y frágiles. Para el contorno de los ojos, también son recomendables los aceites de semilla de uva y almendras, con un gran poder hidratante. Aunque sean naturales, debe evitarse la cáscara de limón o su propio jugo (sobre todo si no está diluído con agua) y el aceite de vitamina E, más que nada por falta de estudios al respecto y porque en caso de alergia, podría producir graves problemas en la zona.



La acción hidratante de los aceites de ricino y coco

El aceite de ricino (también conocido como aceite de castor) es uno de los métodos naturales más populares para tratar nuestras pestañas ya que favorecen su rizado, si bien no tiene ningún poder que haga que nuestros pelitos crezcan mejor y más rápido. Lo más destacado es que sus compuestos químicos pueden revertir o prevenir la caída del vello, además de tonificar: “Es un buen acondicionador e hidratante para cejas y pestañas, puede aplicarse en la noche con la ayuda de un cepillo limpio y por la mañana, para dejar las pestañas acondicionadas” – nos cuenta Esperanza Sáenz, responsable de imagen de la firma cosmética Nezeni Cosmetics.

Los ácidos grasos del aceite de coco son muy beneficiosos para la protección de nuestras cejas y pestañas, acondicionando además al igual que hace con el cabello: “Ambas se verían con mejor aspecto, ya quesu fina capa de grasa las protegería y las dejaría suaves y acondicionadas, dando como resultado un look más grueso y lleno. Debe ponerse, al igual que el aceite de ricino, un poco cantidad de producto en un cepillo y a la mañana, lo retiras limpiando bien para no dejar residuos”.

El aceite de oliva, fuente de salud para tus cejas y pestañas

Sus grasas son un estupendo acondicionador para que los pelitos luzcan más saludables y suaves al igual que los de ricino y coco, en ningún caso sirve para estimular su crecimiento, al menos no hay estudios concluyentes que lo demuestren. De todas formas, su contenido en vitaminas A y E se valoran muy positivamente a la hora de producir el sebo natural que mantiene lubricado el vello de las cejas y los pelitos de las pestañas.

Aloe vera, el humectante perfecto para las hebras



El aloe vera hidrata pero también calma, refresca y le da una apariencia más gruesa a nuestras pestañas y cejas. La firma holandesa Pe Cosmetics cuenta con un concentrado 100% puro que es ideal para después de depilar las cejas o quitarse la cinta de las extensiones de pestañas: “El aloe vera aplicado en esta zona juega un papel muy importante como calmante cuando la piel está enrojecida y sensible, es un gran reparador cutáneo, dejando una sensación de alivio cuando hemos retirado material de algún tratamiento” –nos explica Bárbara Torres, distribuidora oficial de la firma en España.