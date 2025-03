La pérdida de visión por glaucoma podría evitarse, si se detecta a tiempo

En conmemoración del Día Mundial del Glaucoma (12 de marzo), Laboratorios Salvat, compañía referente en el ámbito de la oftalmología, refuerza su compromiso con los pacientes que sufren esta enfermedad.



Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes, la compañía farmacéutica ha impulsado junto a la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) y con el respaldo de la Sociedad Española de Glaucoma (SEG), la guía “Las 101 dudas sobre glaucoma que siempre quisiste saber y no te atreviste a preguntar”, que recoge todos aquellos temas que puedan ser de interés para las personas que acaban de recibir un diagnóstico de esta enfermedad ocular.

El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo y puede evitarse en más del 90% de los casos si se detecta a tiempo y se recibe el tratamiento adecuado. Esta enfermedad neurodegenerativa, que generalmente se relaciona con un aumento de la presión intraocular y afecta al nervio óptico, se calcula que tiene una incidencia de cerca de un millón de personas en España, lo que representa un 3% de la población.

Sin embargo, según datos de la AGAF, más de 400.000 personas podrían tener glaucoma sin saberlo, debido a que, en sus primeras etapas, la enfermedad no presenta síntomas evidentes, no provoca dolor, ni enrojecimiento ocular o derrames, y las alteraciones visuales perceptibles por el paciente aparecen en fases ya avanzadas de la enfermedad. Por tanto, los especialistas recomiendan realizar controles periódicos a partir de los 40 años.

La guía "Las 101 dudas sobre glaucoma que siempre quisiste saber y no te atreviste a preguntar" se estructura en varios bloques temáticos, diseñados para abordar una amplia gama de inquietudes que los pacientes y sus familias enfrentan tras el diagnóstico, desde conocer los tratamientos existentes y cuáles son los más efectivos para prevenir la progresión de la enfermedad, hasta cuestiones de la vida cotidiana, o cómo afrontar el impacto emocional que puede suponer el diagnóstico.

Jordi Muntañola, CEO de Laboratorios Salvat, destaca: "En Salvat, creemos firmemente en el poder de la educación y la información para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Iniciativas como esta guía pueden ayudar a muchas personas a resolver dudas, y son un recurso valioso para poner a su alcance información fiable sobre su enfermedad, y ayudarles a vivir su día a día con más tranquilidad".

Todas las respuestas que se dan en la publicación están basadas en la evidencia científica y han sido revisadas por especialistas médicos de la Sociedad Española de Glaucoma para ofrecer una herramienta de información rigurosa y veraz para los pacientes.

Compromiso de Salvat con la oftalmología

Laboratorios Salvat se ha consolidado como un referente en oftalmología gracias a su fuerte apuesta por la innovación y el desarrollo de tratamientos eficaces que beneficien tanto a profesionales como a pacientes.

Bajo el claim “Nuestra visión mira por todos”, la compañía quiere mostrar su compromiso de avanzar y transformar el campo de la oftalmología con el desarrollo de soluciones innovadoras. Salvat está trabajando en el desarrollo de nuevos productos, incluyendo soluciones para el glaucoma, así como tratamientos innovadores para el ojo seco, degeneración macular asociada a la edad, y otras condiciones oculares.