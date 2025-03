Cómo hacer que nuestro cabello luzca más bonito y crezca más rápido

Las melenas XL están de moda. Una buena melena tiene cientos de posibilidades: podemos jugar con los diferentes largos para crear el estilo que más nos guste o identifique. Especialistas en el cabello nos hablan de su cuidado y de cómo podemos hacer que nuestro pelo crezca más rápido si queremos lucir un buen largo de manera natural, sin echar mano de extensiones u otras alternativas.

Para una melena XL no se recomiendan las capas cortas, para no perder así el volumen en la parte de abajo, pero sí texturizar las puntas para darle movimiento al cabello. En la actualidad, un icono de los 90 como Demi Moore las ha popularizado en gran medida, si bien es un look que cada cierto tiempo tiene su comeback: “Tampoco es un estilo que recomendemos a cualquier mujer, en especial si son de muy baja estatura, en cambio los rasgos faciales no cuentan tanto ya que podemos jugar con la altura del desfilado o con flequillos cortos o en cortina” nos explica David Lesur, director de formación de los salones David Künzle en Madrid. Para una cabellera XL al más puro estilo Veronica Lake, son muy favorecedoras las ondas en cascada con un look natural pero cuidado: “Evitando siempre, cepillar de raíz a puntas para no dañar las fibras capilares y usando mascarillas además de una correcta hidratación”.

Qué hacer para que nuestro pelo crezca más rápido

Si quieres lucir una melena XL pero tu cabello no crece lo suficiente, únicamente tienes que tener un poco de paciencia y mucha dedicación, a menos que prefieras echar mano de extensiones: “El pelo crece como máximo medio centímetro al mes si está en el mejor de los estados, no tienes una super melena de la noche a la mañana, hay que seguir dos reglas básicas para ello, estimular su crecimiento y mantenerlo sano. Limpiar bien el cuero cabelludo es el primer paso para que el pelo crezca más rápido, irritarlo puede debilitar la fibra capilar. También influye el estrés oxidativo, el resultado del desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes, directamente relacionado con la caída capilar” – nos explica María García, responsable de experiencia de cliente en Dalire, firma sevillana de champús sin sulfatos.

También es recomendable cepillarlo con suavidad, ya que hacerlo bruscamente causa roturas en la fibra capilar, o evitar los peinados tirantes, que provocan fricción y tensionan el cabello, mejor usar accesorios más livianos como gomas elásticas: “Tampoco llevemos la raya siempre en el mismo lugar, ya que adelgaza esa sección y deja una sensación de retroceso en la línea de nacimiento del cabello. Es mejor cambiarla de vez en cuando, porque además refrescamos imagen y añadimos volumen. Y aunque esto suene raro si lo que queremos es que nuestro cabello crezca más rápido… sí, corta las puntas regularmente, hacerlo es beneficioso ya que prevenimos roturas y logramos que el pelo crezca más y sin interrupciones” – comenta David Lesur (David Künzle).

Desde Dalire aconsejan desenredar bien el pelo, comenzando por las puntas hacia la raíz, y que no se formen nudos: “Siempre con acondicionador, ya que suaviza y facilita el proceso, así reducimos también el riesgo de rotura. La hidratación es sumamente crucial si queremos que el cabello crezca más rápido, el secreto están en las cutículas, en la capa protectora externa de cada hebra. Cuando están abiertas, se pierde humedad más fácilmente”.

Por último, la toma de suplementos potenciadores como la biotina o los péptidos de colágeno:“La biotina (vitamina B) es primordial para un cabello sano, mejora el crecimiento capilar deficiente y con el colágeno, que proporciona aminoácidos esenciales como la cisteína o la prolina, forman un tándem perfecto que favorece un óptimo crecimiento”.