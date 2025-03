Las neuronas no se encuentran únicamente en nuestros cerebros

Durante la Semana Mundial del Cerebro, que se celebra del 10 al 14 de marzo de 2025, es esencial destacar no solo las neuronas que residen en el cerebro, sino también aquellas distribuidas por todo el cuerpo. Los últimos avances en neurociencia han arrojado luz sobre cómo las neuronas, tanto dentro como fuera del cerebro, desempeñan funciones esenciales en nuestro bienestar físico y mental.



El cerebro: el comando central

El cerebro humano, con sus aproximadamente 86 mil millones de neuronas, actúa como el centro de comando para el sistema nervioso. Estas células son responsables de procesar y transmitir información a través de impulsos eléctricos y químicos, permitiéndonos pensar, aprender, sentir y coordinar nuestras funciones corporales.

Neuronas en el tracto gastrointestinal: el segundo cerebro

Sin embargo, las neuronas no están confinadas solo al cerebro. El sistema nervioso entérico, conocido como "el segundo cerebro", contiene alrededor de 100 millones de neuronas que revisten nuestro tracto gastrointestinal. Estudios recientes, incluidos los de la Universidad de Stanford en 2025, han demostrado que estas neuronas son cruciales para regular la digestión y también influyen en nuestro estado emocional y mental, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la conexión entre el cerebro y el intestino.

Innovaciones en la manipulación neuronal

Tecnologías como el ultrasonido focalizado están revolucionando la capacidad de manipular la actividad neuronal de manera no invasiva. Esta técnica, que utiliza ondas de sonido para afectar áreas específicas del cerebro, está mostrando promesas para tratar afecciones como la epilepsia y el Parkinson al ajustar precisamente la actividad neuronal sin cirugías.

Regeneración neuronal: esperanza para el cerebro envejecido

Además, recientes investigaciones han identificado genes que, cuando se editan, pueden activar las células madre neuronales en cerebros envejecidos, sugiriendo la posibilidad de rejuvenecer estas células para combatir enfermedades neurodegenerativas y reparar daños cerebrales.



La importancia de las neuronas periféricas

Más allá del cerebro y el sistema digestivo, las neuronas periféricas juegan roles vitales en todo nuestro cuerpo, desde sentir el tacto y la temperatura hasta controlar los movimientos musculares. El entendimiento de estas neuronas y su interacción con el sistema nervioso central abre nuevas avenidas para tratamientos médicos avanzados.

Un futuro interconectado

La Semana Mundial del Cerebro nos recuerda que las neuronas, ya sean en el cerebro o dispersas por el cuerpo, son fundamentales para nuestra existencia. A medida que continuamos descubriendo los secretos de estas células extraordinarias, nos acercamos cada vez más a terapias que podrían mejorar radicalmente la calidad de vida de personas con trastornos neurológicos y mentales. El futuro de la medicina neuronal promete no solo entender, sino también curar, regenerar y optimizar las funciones del cerebro y más allá.

Esta es una época emocionante para la neurociencia, con investigaciones que seguramente continuarán desafiando nuestras percepciones tradicionales sobre cómo nuestro cuerpo y mente están interconectados y cómo pueden ser curados o mejorados mediante la ciencia avanzada.