​El 10 de marzo se presenta el videoclip de la canción «Caballo Negro», de John Conde

Ya se puede ver en YouTube, preparado para ser lanzado el día 10 de marzo, el espacio donde quien quiera podrá visualizar, y escuchar la canción, del videoclip de John Conde “Caballo Negro”. El título del espacio en YouTube es “John Conde – Caballo Negro // Vídeo oficial”. La fecha de estreno del vídeo es, como se ha dicho, el 10 / 3 / 2025, a las 14:00 h., cuando arrancará la andadura de visualizaciones del trabajo plástico artístico musical.

Invito a todas y todos a que asistáis a tal estreno tan esperado del músico onubense que es toda una institución en Huelva porque lleva los ComboRocks y porque llena estadios y teatros con sus conciertos (además de por haberse recorrido medio mundo dando conciertos con distintos músicos y bandas). El vídeo que el lunes 10 se presenta ante el público pertenece al segundo trabajo en solitario del músico, su primero fue “Toro”. Y, según comenta John, fue muy bien tal trabajo a todos los niveles.

Como desarrolla la nota de prensa sobre el particular: “John Conde, con su nuevo trabajo discográfico “Caballo negro” (Toro v2), continua con el desarrollo de géneros que abarca su predecesor “Toro” (2021) donde se entrelazan melodías de raíces españolas y especialmente Andaluzas, ademas de estilos como el Surf Guitar de los 60’ o la Música Mexicana y, sobre todo, un carácter Western en su sonido general.

John Conde comenzó como músico en 1990, creando una de las primeras bandas de Trash Metal del País, Diabolic Force. Ha pasado por muchos estilos musicales, destacando en bandas míticas como Raspadura o Almadura. “Toro” (2021) fue su primera aventura en solitario que ahora continúa con el disco que presentará en la Universidad de Huelva el 20 de marzo del presente año.

Con esto tenemos dos eventos: 1) la presentación del primer vídeo (“Caballo negro”) del segundo álbum en solitario de John Conde, el día 10 de marzo en YouTube para todo el mundo, y 2) el concierto que dará, junto a todos sus músicos (y colaboraciones estelares) mostrando todas las canciones del disco “Caballo negro” (la canción que se presenta el lunes 10 es homónima al título del disco) en el Auditorio de la UHU.

Como poeta, colaboré en el disco “Toro”, precisamente en la canción homónima, con un recitado del poema de igual nombre. Y en este nuevo trabajo, “Caballo negro”, también he colaborado, concretamente en la canción “Caballo negro”, cuando veáis el vídeo el lunes 10 en YouTube veréis cómo. Pero no diré más. Es fácil imaginarse cómo puede colaborar un poeta con un músico, sobre todo si alguien ya conoce mi colaboración en la canción “Toro”. Sólo avanzaré que mi aporte me costó bastante tiempo, porque hube de licuar varias ideas compositivas de letras para ser oralizadas, hasta llegar a la precisa y exacta.



En síntesis, tras girar durante dos años con “Toro”, John Conde y su banda presentarán Caballo Negro en la Universidad de Huelva, ciclo “Cantero Rock” con un directo muy sobrio donde la atención estará exclusivamente en la música y en el viaje que propone el artista. Concretamente, estará en el Auditorio de la UHU, Edificio ETSI (Campus del Carmen) el jueves 20 de marzo de 2025 a las 8 de la tarde.

Para este concierto solo se puede acceder a la compra de entradas por el método de compra online. Y muy importante, no se podrá acceder al evento por fotografías de entradas enviadas por WhatsApp u otro formato que sea diferente a los enviados por el sistema o descargado de entradas vía mail de compra.

El precio por entrada es de 8 euros venta online más 1.25 euros de gastos de gestión por entrada comprada.