​Revolver conmemora los 30 años de "Eldorado" con once conciertos únicos

Este 6 de marzo, se cumplían 30 años de la publicación de uno de los discos más emblemáticos de Revolver, "Eldorado", y para conmemorar esta fecha tan especial, durante el concierto que ayer mismo Revolver estaba ofreciendo en Barcelona, Carlos Goñi anunció en directo la noticia de que realizará una gira única bautizada "Más allá de Eldorado" de tan solo 11 conciertos en los que interpretará el repertorio de este disco al completo en algunos de los teatros y escenarios "más majestuosos y bellos de este país", como él mismo destaca.

Foto: Revolver por Irene Bernad

30 años de "Eldorado", el disco que asentó el sonido característico de Revolver

"Yo no soy de echar la vista atrás porque me da vértigo; si acaso, para no tropezar con las mismas piedras unas cuantas veces más porque con las nuevas que voy tropezando ya tengo bastante. Pero da igual: seguiré cayendo como si no hubiera mañana, como todos. Dicho esto: 30 años y SOLO 11 conciertos. Ni uno más. Soy consciente de que este álbum - al igual que el 'Básico' - ha sido fundamental en mi carrera y de ahí que se merezca un tratamiento un poco más especial. Además fue, sin duda alguna, el solar donde comencé a edificar el sonido que a día de hoy sigue siendo santo y seña de la casa." Carlos Goñi.

11 conciertos de celebración en teatros y escenarios emblemáticos

Revolver hace hincapié en que solo serán 11 conciertos los que formarán parte de esta gira celebración: "que nadie piense aquello de 'ya veremos esto de El Dorado, si acabará sumando más conciertos más adelante', porque no, no va a suceder. Solo son 11, eso sí, 11 conciertos donde interpretaré hasta el último de los temas de ese disco, y por supuesto muchos más".

Gira "Más allá de Eldorado"

La gira "Más allá de Eldorado" tendrá parada el 21 de septiembre en Teatro Real de Madrid, 16 de octubre en Palau de les Arts de Valencia, 23 de octubre en Teatro Victoria Eugenia de Donostia, 7 de noviembre en Teatro Filarmónica de Oviedo, 8 de noviembre en Teatro Colón de A Coruña, 27 de noviembre en Teatro Principal de Alicante, 28 de noviembre en Teatro Víctor Villegas de Murcia, 20 de diciembre en Teatro Cervantes de Málaga, 2 de enero en Teatro Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, 11 de enero en Cartuja Center de Sevilla y 5 de febrero en Sala Paral lel 62 de Barcelona.

Venta de entradas a partir del 11 de marzo

A partir del próximo martes 11 de marzo a las 12:00h, estarán disponibles las entradas de esta gira en gruporevolver.es.

GIRA "MÁS ALLÁ DE ELDORADO" - REVOLVER 21 Septiembre / Teatro Real / MADRID 16 Octubre / Palau de les Arts / VALENCIA 23 Octubre / Teatro Victoria Eugenia / DONOSTIA 07 Noviembre / Teatro Filarmónica / OVIEDO 08 Noviembre / Teatro Colón / A CORUÑA 27 Noviembre / Teatro Principal / ALICANTE 28 Noviembre / Teatro Víctor Villegas / MURCIA 20 Diciembre / Teatro Cervantes / MÁLAGA 02 Enero / Teatro Alfredo Kraus / LAS PALMAS DE GC 11 Enero / Cartuja Center / SEVILLA 5 Febrero / Sala Paral lel 62 / BARCELONA