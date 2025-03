​¿Viajas próximamente al Reino Unido? Esto te interesa

A partir del 2 de abril de 2025, todos los ciudadanos españoles y de otros países de la Unión Europea que deseen viajar al Reino Unido por turismo, negocios o visitas familiares deberán obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Esta medida, que ya se aplicaba a otras nacionalidades, se extiende ahora a los europeos, siguiendo un esfuerzo continuo por parte del Reino Unido para digitalizar y asegurar sus fronteras.



El proceso de solicitud de esta autorización debe realizarse de forma exclusiva a través de la plataforma digital del gobierno británico. Los ciudadanos pueden ya comenzar a solicitarla. Tiene un coste de 10 libras (unos 12 euros) y su validez se extiende por dos años o hasta que el pasaporte asociado expire, si ocurre primero.

Es importante destacar que la Autorización Electrónica de Viaje no autoriza a trabajar en el Reino Unido. Aquellos que deseen trabajar o estudiar deben solicitar un visado específico. Además, quienes ya residen legalmente en el Reino Unido con un estatus de residencia confirmado, como el “settled” o “pre-settled status” o el “Indefinite Leave to Remain”, no necesitarán la ETA, pero deberán demostrar su estatus migratorio mediante su perfil digital o documentos de residencia.

Para aquellos en tránsito que no necesiten pasar por el control de fronteras, como es el caso en algunos vuelos que hacen escala en aeropuertos específicos del Reino Unido, no se requerirá la Autorización Electrónica de Viaje. Sin embargo, es esencial verificar esta información con la aerolínea con antelación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España recuerda a todos los viajeros que es necesario asegurarse de llevar consigo un pasaporte válido, ya que el DNI ya no es aceptado como documento de viaje válido para entrar al Reino Unido. También se aconseja a los viajeros inscribirse en el registro de viajeros y llevar siempre el seguro médico y de viaje correspondientes.

En resumen, con la introducción de la Autorización Electrónica de Viaje, el Reino Unido busca mantener un control efectivo sobre quién entra al país. Para más información y detalles sobre cómo solicitarla, ha de visitarse visita la página oficial del Gobierno británico (gov.uk).