¿Quiénes son responsables del declive común?

Los mayores hemos tenido la suerte de conocer las famosas “tiendas del pueblo”. En ellas se vendía de todo... se cuidaba con todo respeto la libreta de “fiar”. Todos sabían lo de la famosa libreta, pero nadie la conocía...

En esas “tiendas del pueblo” entraban todos los apellidos, no existían las “clases”. Las realidades vividas años atrás habían unido sentimientos y habían generado realismo... El valor de cada instante estaba grabado en el interior de cada individuo y creció una nueva generación, con la ilusión de transmitirla mejorada a las siguientes generaciones, pobladoras de pueblos y ciudades, porque...

“En cada vida hay un acontecimiento que determina en el hombre: su destino, sus convicciones y sus pasiones...” Lo que era aquel campo, (aquel acontecimiento), no se puede trampear con palabras, ni bordear con silogismos: en aquel campo había que morir, y el que no muriera, que sacara una conclusión” (Alexandr Soljenitsin) (“Archipiélago GULAG”).

Nosotros luchamos por un destino en común y esa decisión fue nuestro ACONTECIMIENTO, el que diseñó nuestro destino, por el que juramos luchar y en el que pusimos toda nuestra fortaleza.

El que quiera engañarse a sí mismo y no luche por respetar el destino elegido, si no muere que saque una conclusión... COBARDE... TRAIDOR... YO-NOSOTROS... Los demás sí que morirán por fidelidad a la determinación tomada.

No miente el que dice que el Parlamento Español está ocupado por personas que no murieron por defender la convivencia pacífica, “comunitaria”, no, no mienten, dicen la verdad, escrita en las miles de tumbas con nombres y apellidos... escrita en miles de familias emigrantes en su propio país... escrita en miles de huérfanos de padre... escrita en miles de nietos sin abuelos.

Todo esto, dicen, hay que situarlo en una época, en unas circunstancias, NO... Todo esto hay que pagarlo y a todos los COBARDES y TRAIDORES exigirles reparación y toda una vida en el GULAG de la ignominia, sin futuro, sin derechos, sin comprensión...

Los tableros están para “apostar”... el que haya elegido no morir que termine en el famoso GULAG, aquí no hay sitio para ellos... FUE SU CONCLUSIÓN.

Los mayores nos preguntamos ¿dónde colocamos a los políticos, responsables de la organización del destino común elegido? ¿Cuántos traidores hay entre ellos? ¿Cuántos “infiltrados” aprovechados del poder y del nepotismo?

Aquellas famosas “TIENDAS DEL PUEBLO”, señores Diputados, señores Senadores, señores Políticos, señores PLAGIADORES MILLONARIOS, señores CONQUISTADORES DEL PODER... ¿POR QUÉ HAN DESAPARECIDO?

Lo grave de una tertulia es escuchar lo mismo que antes han oído a otras personas, (se copia y no se mojan).

Lo grave de un Congreso es APARENTAR destrozar el idioma para matar al compañero de copas, por que todos comen del mismo plato, con una única condición LA OBEDIENCIA CIEGA AL JEFE POLÍTICO.

La JUSTICIA está perseguida, aunque, también, de vez en cuando, ciertas “DANAS” arrastran las leyes por los cauces facilones de la vida, rompiendo por INTERESES VERGONZOSOS la verdad de todos. Dijo en su día mi querido San Rafael Arnaiz Barón, “Hermano Rafael”, llegando a su amada Trapa: “hermano, para el coche y fumemos un cigarrillo antes de entrar en la antesala del infierno”... porque en todos los sitios cuecen habas... También entre los políticos.

Me arrepiento, como mayor que soy, por haberme callado antes... PIDO PERDÓN.