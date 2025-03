El 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. En esta jornada, la Asociación Española de Consumidores considera que es importante promover hacia los consumidores un uso eficiente y responsable de la energía como la mejor manera de preservar nuestro medio ambiente.

En este sentido, consideramos importante potenciar un uso responsable de la energía por parte de los ciudadanos. Así, hoy, queremos presentar nuestro Decálogo de Recomendaciones para una Mejor Eficiencia Energética que conllevarán un ahorro para el bolsillo de los consumidores, pero también para esa necesaria implicación de la ciudadanía con el medio ambiente.

1. Hacer un uso responsable de la electricidad, con uso adecuado de la misma sin malgastar dinero. Así, también aconsejamos revisar la tarifa que tengamos contratada de cara a lograr reducir nuestra factura eléctrica.

2. Aprovechar la luz solar para iluminar y no malgastar nuestro dinero con luces encendidas cuando no se necesite.

3. Tener electrodomésticos eficientes. Esto es, aquellos con etiquetas energéticas más eficientes, como las A +, A ++ o A +++.

4. Usar adecuadamente el horno para no perder calor.

5. Mantener en el hogar una temperatura adecuada, estando entre 20 y 22 grados durante el día, y 16 y 17 grados por la noche.

6. Cargar completamente la lavadora y el lavavajillas

7. Apagar totalmente los aparatos y no los dejes en stand-by. La televisión, el ordenador, los cargadores o los electrodomésticos consumen energía siempre que permanezcan en stand-by.

8. Utilizar bombillas de bajo consumo. Gastan un 80% menos electricidad que las bombillas de toda la vida. También la domótica puede ayudar a ahorrar energía.

9. Valorar la instalación de autoconsumo de energía, instalando placas solares

10. Implicar en ese ahorro energético al conjunto de la familia