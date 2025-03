Acción contra el Hambre alerta de los riesgos de la suspensión de entrada de ayuda humanitaria en Gaza: "Precios desorbitados y falta de combustible para la población"

El alto el fuego en Gaza desde enero de 2025 ha permitido significativos avances humanitarios. Sin embargo, la reciente decisión de suspender la entrada de ayuda humanitaria, anunciada el pasado 2 de marzo de 2025, plantea serios desafíos para mantener y continuar con estos progresos.

Imagen de la ciudad de Gaza en enero de 2025, tras el anuncio del alto el fuego. © Acción contra el Hambre



Desde el inicio del alto el fuego, la situación humanitaria en Gaza había mostrado signos de mejora. A raíz del acuerdo, la entrada de ayuda humanitaria, aunque aún limitada, había aumentado. “El acuerdo en Gaza había facilitado, hasta este domingo, más entrada de productos”, explica Natalia Anguera, responsable de Operaciones en Oriente Medio de Acción contra el Hambre. “Había entrado, por ejemplo, más comida, y esto nos permitía, antes del domingo, realizar intervenciones más adecuadas y aumentar la ayuda allí donde antes no podíamos acceder. En Acción contra el Hambre teníamos previsto introducir la semana que viene en Gaza ayuda alimentaria muy necesaria para apoyar un comedor comunitario en la ciudad de Gaza, que va iba a asistir a más de 4.000 personas, pero la restricción actual nos impide poder hacerlo”.

Antes de que se paralizara la entrada de ayuda humanitaria desde este pasado domingo, desde el alto el fuego en Gaza entraban una media de más de 300 camiones al día, todavía muy lejos de lo que debería entrar en base a las necesidades actuales de la población, y lejos de lo acordado en el alto el fuego. “La situación ha ido empeorando. Quince meses de desplazamientos y conflictos han aumentado las necesidades, provocado la dependencia de la población de la ayuda humanitaria. La entrada de ayuda humanitaria debería de ser mucho más elevada para intentar compensar todo lo que se ha ido perdiendo hasta ahora”, explica Natalia Anguera.

El alto el fuego había permitido la entrada de más carburante, esencial para el funcionamiento de infraestructuras sanitarias, de agua y saneamiento, y para el movimiento del personal humanitario para llevar la ayuda a zonas antes aisladas de Gaza. “Ahora sí podíamos poner un generador en marcha para que, por ejemplo, un pozo en la ciudad de Gaza funcionase. Son tipos de intervenciones que anteriormente no se podían hacer”, explica un trabajador de Acción contra el Hambre en Gaza. Añade: “Antes no podías llegar a las comunidades necesitadas porque no había gasolina, y tu acceso quedaba limitado por la cantidad de gasolina que podías meter al coche o al camión cisterna”.

Consecuencias de la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria

Sin embargo, la suspensión de la ayuda amenaza con revertir estos avances, y no solo pone una vez más en riesgo la vida de miles de personas, sino que también dificulta enormemente el trabajo de las organizaciones humanitarias en la región. “Va a ser muy, muy duro”, explica un trabajador de Acción contra el Hambre en Gaza. Continúa: “Aunque en Acción contra el Hambre ya habíamos considerado este posible escenario, va a ser una tarea difícil tener que volver a adaptar nuestros planes y nuestro trabajo de aprovisionamiento en base a esta nueva situación, que va a provocar cambios en necesidades y prioridades”.

Los precios, además, se habían reducido, aunque no a niveles previos a antes del inicio del conflicto en octubre de 2023. “Desde la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria, estamos viendo un aumento significativo de los precios de los productos en el mercado local”, explica el trabajador de Acción contra el Hambre en Gaza. “Debemos tener en cuenta que la mayoría de la gente no tiene trabajo, así que no tienen una entrada de dinero regular. El poder adquisitivo sigue siendo muy limitado. En Acción contra el Hambre estamos llevando a cabo programas de ayuda en efectivo, que eran mucho más eficientes en el momento en el que los precios habían bajado un poco”, explica.

“Este escenario es muy difícil para nuestros compañeros y compañeras palestinos en Gaza, porque ya no aguantan más, no lo pueden visualizar y te dicen que no van a ser capaces de volver a desplazarse”, explica el trabajador de Acción contra el Hambre en Gaza.

Las necesidades humanitarias siguen siendo enormes. “Si durante el conflicto hacía falta agua, comida, y refugio, eso hoy en día sigue haciendo falta", explica Natalia Anguera. El trabajador de Acción contra el Hambre pone la situación de saneamiento en el norte como ejemplo: “Toda esa población que antes estaba hacinada en el sur, ahora vuelve a estarlo, solo que, en el norte, donde casi no quedan edificios en pie. La población tiene que volver a hacinarse en campos: no hay espacio y no hay infraestructura para contener la exposición a enfermedades. Hace unos días llovió muchísimo, lo que provocó que las infraestructuras no consiguieran absorber el agua, haciendo florecer aguas estancadas y aguas residuales. La exposición a enfermedades y polución sigue siendo uno de los problemas muy importantes sobre los cuales intervenir”.

Natalia Anguera explica que “en Acción contra el Hambre, seguimos haciendo distribución de agua, distribución de tiendas de campaña, de kits de higiene… Todo eso sigue siendo una necesidad absolutamente prioritaria”, concluye.