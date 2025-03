Suma y sigue para el Betis Futsal (6-0)

El Betis Futsal se ha desquitado esta tarde de su derrota en la cancha del filial del Barça endosándole al Leganés un "set en blanco" (6-0) que le permite afrontar con garantías los dos próximos partidos de la presente temporada en Segunda División frente a dos rivales directos por el ascenso, como el Entrerríos Zaragoza y, sobre todo, el Family Cash Alzira.

Las diferencias entre ambos quedaron claras ya en una primera mitad de claro dominio bético, ante un Leganés que no pasaba de la defensa a media pista y que apenas si subía al ataque. De hecho Starna, que jugó casi toda la primera mitad aunque de inicio saliera Ferreyra, no se vio inquietado en ningún momento.

El Betis tampoco avasallaba, pero sí controlaba la situación, y aprovechó la inspiración del minuto 8 para hacer sus dos primeros goles. El 1-0, con un zambombazo de Pablo Otero a pase de Cristian, entrando el balón por la mismísima escuadra de Óscar de la Faya; y el segundo, marcado por Charly dentro del área aprovechando un pase de Lin.

De ahí al descanso el Betis perdonó algunas llegadas más o menos claras para aumentar el marcador, y lo más indicativo fue que ambos equipos quedaron relativamente pronto con cinco faltas merced, sobre todo, a sendas tarjetas sacadas a miembros de sus cuerpos técnicos, que este año cuentan como faltas acumulativas siempre y cuando no se tengan cinco.

Ello fue importante ya que el 3-0 con el que se fueron todos a vestuarios vino precisamente desde los 10 metros, obra de Pablo Otero después de una falta sumamente inocente de un jugador visitante a Cristian Povea, a menos de medio minuto del intermedio.

Segunda parte, más de lo mismo Y por si había duda alguna, Dickson marcó el 4-0 al poco de reanudarse el juego con un zurdazo a pase de Povea, y el propio Povea marcó, a los 26 minutos, el quinto en jugada personal, colocando la manita provisional en el marcador.

El Leganés intentó durante algunos minutos frenar la sangría jugando de cinco, con Dani Colorado -otrora verdugo habitual del Betis- como portero jugador; pero no lo logró demasiado porque Álex García, tras un robo de balón, colocó en parábola el 6-0 con el que se cerró el marcador, porque en los ocho últimos minutos nada más sucedió, pese a que los de André Brocanelo pudieron hacer alguno más.

Ahora, la gran prueba, y puede que definitiva para el ascenso directo verdiblanco, en Zaragoza primero y luego, en Amate contra el Alzira. El Leganés, por su parte, deberá seguir peleando duro para evitar el descenso a Segunda B.

6 - REAL BETIS FUTSAL: Ferreyra, Lin, Dickson, Rafa López, Álex G. -cinco inicial- Starna, Quique H, Cristian Povea, Pablo Guti, Rafa Charly, Ismael y Pablo Otero. 0 - CD LEGANÉS FS: Óscar de la Faya, Álex, Chicho, Juanma, Miguel -cinco inicial- Merino, Guille, Dani Colorado, Rísquez, Andreu y Cabañas. ÁRBITROS: Borja Reguera y Cristian Reig. Amarillas al local Povea, a los visitantes Juanma y Miguel, y a diversos miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, entre ellos al entrenador del Beyis, André Brocanelo. GOLES: 1-0: Pablo Otero (min 8); 2-0: Charly (min 8); 3-0: Pablo Otero (d.p. min 20); 4-0: Dickson (min 22); 5-0: Cristian Povea (min 26); 6-0: Álex G. (min 32). INCIDENCIAS: 21ª jornada de liga en Segunda División. Pabellón Amate (Sevilla).