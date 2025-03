​CUPRA Tavascan Endurance es mucho más que un SUV completamente eléctrico

La autonomía es ese dato que preocupa al comprador y que los fabricantes presentan como una anestesia, para que el comprador de el paso al coche eléctrico con una razonable tranquilidad. Pero la autonomía depende del uso que se dé al coche, de la forma de conducir del usuario, del tipo de recorrido y hasta del clima. Más de quinientos kilómetros de autonomía es sensacional, perfecto para un uso cotidiano con el kilometraje medio de sesenta a ochenta kilómetros, lo que nos permitirá cargar una vez a la semana y disfrutar del coche. El Tavascan Endurance es la apuesta por la electrificación sin renunciar a la deportividad característica de la marca española. El Endurance todavía tiene por encima el deportivo VZ, pero no se queda lejos de aquel. Es la versión de acceso a la gama Tavascan, al menos por el momento, aunque versión de acceso no quiere decir versión de bajas prestaciones. En este caso, el Endurance es un deportivo de tracción trasera que utiliza un motor eléctrico de 210 kW o 286 CV, con 545 Nm de par que, muy bien utilizados, ofrece hasta 569 km de autonomía gracias a su batería de 77 kWh. La diferencia respecto a la versión tope de gama del Tavascan, el VZ, es que este incluye un motor delantero adicional para ofrecer tracción total con 250 kW o 340 CV, y una autonomía de 521 km.



Después de disfrutar de un buen montón de kilómetros al volante de este Tavascan Endurance, destacaríamos cinco claves o elementos que nos convencen a la hora de elegir este Cupra y lo convierten en una buena opción de compra:

1. Autonomía y dinámica: La batería de 77 kWh ofrece hasta 569 km de autonomía, y eso da para un uso cotidiano y también para viajar. La ingeniería aplicada en su puesta a punto funciona a las mil maravillas y se disfruta al volante de una deportiva conducción, en buena parte por el bajo centro de gravedad que consigue la ubicación de la batería en el suelo del coche, pero también por el uso de sistemas electrónicos como el Control de Chasis Adaptativo (DCC Sport) combinado con la dirección progresiva.

2. Prestaciones: El motor de 210 kW o 286 CV no es el más explosivo que hemos probado pero las prestaciones son deportivas y un 0 a 100 km/h de 6,8 segundos es muy respetable. Hay potencia y prestaciones de sobra.

3. Diseño: Silueta coupé y formas musculosas junto a su distintiva firma lumínica le dan un toque muy moderno y deportivo. El interior también resulta muy impactante, el doble arco que separa ambas plazas delanteras es un atractivo recurso de diseño.

4. Tecnología: La pantalla de 38 cm es grande y aglutina prácticamente todo. Requiere de un pequeño tiempo para acostumbrarse a todas sus funciones y encontrarlas con rapidez. En cuanto a sistemas de infoentretenimiento, asistentes a la conducción, aparcamiento a distancia, etc la verdad es que lo lleva todo.

5. Calidad: El CUPRA Tavascan Endurance ha sido diseñado en Barcelona y fabrica en Anhui, China, una de las fábricas más avanzadas del grupo VW. Los materiales y en especial el ajuste de los mismos destacan por su calidad, no hay ruidos parásitos y sí un confort de rodadura solo a la altura de coches de segmentos superiores.



Pero el CUPRA Tavascan Endurance tiene mucho más que decir, por el momento es el CUPRA más grande del momento con 4,6 metros de largo y un enorme maletero de 540 litros sin abatir los asientos. La carrocería es grande y bien proporcionada, perfecta para envolver un interior sofisticado que incluye la ya mencionada enorme pantalla central y también un sistema de audio premium que suena de manera excepcional. Incorpora avanzadas tecnologías de conectividad, asistencia a la conducción y soluciones de carga rápida, como no podía ser de otra forma en una marca deportiva pero tecnológica como CUPRA. Bajo el capó, el CUPRA Tavascan Endurance esconde un motor eléctrico síncrono de pequeño tamaño pero gran rendimiento. Esta ubicado en el eje trasero y genera 286 CV con 545 Nm de par. El Endurance, con esta potencia alcanza los 100 km/h en 6,8 segundos alimentado por una batería de iones de litio de 77 kWh que anuncia 569 km de autonomía en ciclo WLTP. Con Corriente Alterna a 11 kW la batería pasa de 0 a 100% en ocho horas, pero con corriente continua pasa del 10 al 80 % en 28 minutos cargando a un máximo de 135 kW.



El CUPRA Tavascan Endurance es una gran opción tanto por su autonomía, con sus 569 km, como por las prestaciones, sin olvidar el diseño, coupé y musculoso, y un aplomo de conducción que define a los CUPRA más genuinos.

La frase del Campeón del Mundo sobre el control del sobreviraje “Los pilotos verdaderamente buenos tienen los mosquitos pegados en las ventanillas laterales” - Walter Rohl.