El RJB-CSIC propone un viaje a través del microscopio para conocer las semillas amenazadas de la península ibérica

Los jardines botánicos, más allá de su reconocimiento como espacios verdes con interés recreativo, son la cara visible de unas instituciones científicas dedicadas a la investigación, conservación, educación, divulgación y comunicación, promoviendo el conocimiento y la importancia de la diversidad vegetal y fúngica. Los jardines representan, además, refugios de biodiversidad en las áreas en las que se encuentran, desempeñando un papel esencial en la conservación de las especies vegetales.

Cartel anunciador de la exposición que se puede visitar en el Invernadero de los Bonsáis hasta el 27 de abril



La mayor parte de los jardines botánicos, como es el caso del Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuenta con un Banco de Germoplasma, un espacio, unidad o departamento especializado en la recolección, el almacenamiento y la conservación ex situ de semillas y material vegetal genético. La conservación ex situ, entendida como la preservación de la diversidad genética de las especies y los ecosistemas fuera de sus hábitats naturales, se considera una estrategia fundamental para la preservación del Patrimonio Biológico.

Es una herramienta efectiva en la protección de la flora silvestre amenazada, garantizando la supervivencia de las especies frente a factores como la destrucción y desaparición de hábitats, los efectos del cambio global, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales, que contribuyen a una pérdida de la biodiversidad.

Poner en valor especies silvestres españolas en régimen de protección especial

Jardines botánicos, bancos de germoplasma y semillas se dan la mano en la exposición fotográfica Semillas amenazadas: un viaje a través del microscopio, una muestra con imágenes macroscópicas, realizadas con microscopio estereoscópico, y microfotografías, producidas con un microscopio electrónico de barrido, de semillas de especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de España.

Silvia Villegas Navarro, responsable del Banco de Germoplasma RJB-CSIC, co-investigadora principal del proyecto ‘Bancos de germoplasma: conservando la flora amenazada de España’ y comisaria de esta exposición que forma parte del proyecto, ha indicado que, “esta muestra persigue dos objetivos principales que coinciden también con los del propio proyecto, aumentar el conocimiento sobre el trabajo que realizan los bancos de germoplasma en la conservación de la flora, e informar y divulgar a la ciudadanía, tanto de la labor de estos centros, como de la existencia de especies amenazadas o en peligro de extinción cuya conservación depende de las semillas”.

Tanto Silvia Villegas como Yolanda Ruiz León, que, además de ser la autora de las microfotografías ejerce como co-investigadora principal del proyecto y participa en el comisariado de la muestra, coinciden en señalar que, “la exposición es una herramienta didáctica y educativa muy útil para concienciar a la sociedad sobre cada una de las especies, sus amenazas y sus estrategias de conservación”.

La directora del Real Jardín Botánico-CSIC, María-Paz Martín, ha agradecido a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FECYT-MICIU) su colaboración en este proyecto que parte desde el RJB-CSIC porque, “permite divulgar el papel que desarrolla en particular el Banco de Germoplasma del RJB-CSIC, creado en 1982 e integrado en la Red Española de Bancos de Semillas (REDBAG), incluida en la Asociación Iberomacaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB), así como en la Red Europea para la Conservación de Semillas Silvestres (ENSCONET), entre otros centros, y también sensibilizar sobre la extinción de especies y el aumento de la pérdida de la biodiversidad mundial”.

Cuarenta fotografías de una veintena de especies en una exposición inclusiva

La exposición está integrada por cuarenta fotografías realizadas por la citada Yolanda Ruiz León y Carlos de Mier Ruiz, autor de las imágenes macroscópicas. En ella están representadas una veintena de especies incluidas en ese Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de España.

Centaurea pinnata



La muestra sigue los criterios del Real Jardín Botánico diseñados desde su Unidad de Cultura Científica de favorecer y propiciar la diversidad y la inclusión en el ámbito de la divulgación científica. Diseñada con adaptaciones de accesibilidad para todo tipo de públicos, la exposición contiene paneles tacto visuales, carteles con transcripción Braille, disponibilidad del servicio Museum´s Voice, estaciones tacto visual de 9 botones para crear encaminamientos y adaptación de textos a lectura fácil conforme a la Norma UNE 153101:2018 EX.

Con ese propósito de llegar a todas las personas, la muestra se va a complementar con talleres didácticos gratuitos durante su periodo de exposición que se extenderá hasta el 27 de abril. Tras su conclusión en el Real Jardín Botánico está prevista que itinere por otros puntos de la geografía nacional.

Más sobre los autores de las fotografías

La exposición cuenta con la colaboración de los bancos de germoplasma de los Jardines Botánicos de la Universidad de Valencia y de Castilla-La Mancha, en Albacete. Sus contenidos han sido elaborados por Leopoldo Medina, responsable de la colección de plantas vasculares del Herbario MA del Real Jardín Botánico, Alejandro Santiago González, conservador del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, y Silvia Villegas Navarro.

La autoría de las fotografías expuestas y su edición ha corrido a cargo de Carlos de Mier y Yolanda Ruiz León.

Carlos de Mier Ruiz es técnico superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen. En 2009 se incorporó al Real Jardín Botánico-CSIC, en el área de Cultura Científica, como experto en fotografía y video. A partir de 2011, ha trabajado como técnico en fotografía científica del proyecto MYXOTROPIC. Desde entonces se ha especializado en la fotografía de microorganismos y en la documentación fotográfica de procesos biológicos, domina tanto el formato analógico como digital, y es experto en microfotografía. Sus imágenes han servido de base documental en numerosas publicaciones científicas, páginas web, y han sido portada de libros y revistas científicas internacionales. Su trabajo se ha mostrado en las exposiciones "Photomyxo" (2021) y "Naturaleza Encendida: Origen" (2022). Ha impartido talleres sobre fotografía científica en universidades e institutos, y ha contribuido a su divulgación, concienciando a la sociedad sobre la importancia de la fotografía en la ciencia.

Yolanda Ruiz León es licenciada en Ciencias Biológicas, en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, y doctora en Biología. Trabaja desde 2009 en el RJB-CSIC como técnica I+D+I del Microscopio Electrónico de Barrido. Especialista en preparación de muestras biológicas con especial dificultad, tales como tejidos vegetales jóvenes, estructuras delicadas y microorganismos con crecimiento en medio líquido. Desde 2014 es la responsable de la Unidad Técnica de Apoyo a la Investigación, donde coordina y gestiona el equipamiento y personal técnico de los laboratorios del RJB-CSIC. Ha participado en diversos proyectos de investigación, programas de formación y de divulgación. Sus fotografías de microscopía electrónica se han publicado en cartelería, libros, artículos científicos y programas educativos, impulsando el uso de la fotografía científica para transmitir información compleja de manera sencilla, generar impacto emocional y despertar interés en la conservación.

Información práctica

Actividad: exposición fotográfica Semillas amenazadas: un viaje a través del microscopio. Incluida dentro Proyecto FECYT “Bancos de germoplasma: conservando la flora amenazada de España”. Ref. FCT-23-19395 Lugar: Real Jardín Botánico-CSIC. Invernadero de Bonsáis. Plaza de Murillo, 2 Fechas: 28 de febrero – 27 de abril Horarios: 10:00 a 17:30 horas (febrero), a 18:30 (marzo) y 19:30 horas (abril). Dirigida a: todos los públicos Precio: acceso libre a la exposición previo abono de la correspondiente entrada al Real Jardín Botánico