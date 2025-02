“Para mí el teatro es el amor de mi vida”

Si Mont Plans no existiera la tendríamos que inventar, ¿por qué?, por su ímpetu, por su trabajo como actriz, por su generosidad, por su simpatía, por su cordura y arrebato, lo tiene todo. Su vis cómica la ha hecho conocida, pero Mont también se pone en papeles tiernos que hacen enmudecer y en esos otros que sólo acarician, y son representados por las más grandes. Mont mejora el drama, maneja todos los estilos. Domina las tablas, grandes teatros, grandes escenarios, espacios modestos, de calle, de variedades, Mont gusta, Mont conecta.





Ahora, el uno de marzo, estrena en el Centre Gràcia de Barcelona la obra “Sicalíptiques”, arropada por la Xarxa d' Ateneus de Catalunya, (XTAC), y por la compañía gerundense, “Le Croupier”, nombre francés pero que esconde un doble sentido: humor e ironía. Mont, con esta obra pasará por los escenarios de 36 teatros, por 36 pueblos, en los que, generalmente, cada día más, el teatro profesional, brilla por su ausencia, y, donde generalmente, suelen acudir monologuistas y compañías de teatro amateur.





Mont, junto con la también actriz Aïna Sánchez, el actor Carlos Cors y un pianista o bien una orquesta, recorrerán los teatros de los Ateneus para representar la historia del Paral-lel de Barcelona cantando y representando los cuplés que en esa época se escuchaban en los locales que proliferación por aquellos días este conocido barrio barcelonés en todo el mundo. La autoría de la obra se debe a Josep María Miró y la dirección corre a cargo de Xavier Albertí, ambos estudiosos de la época, de su historia y de las intimidades de las vedettes, mujeres libres y autónomas a las que nadie, en su momento, dio su lugar en el mundo a pesar de tenerlo ganado con creces.





Nadie puede perderse este espectáculo, ni la historia que cuenta, acompañado por el hilo musical imprescindible de una época que acabó pero que los de ahora tienen que conocer, la historia nos hace sabios y conocedores.





Lean lo que nos explica Mont.





¿Qué son las “Sicalíptiques”? Es un nombre difícil.

Es difícil porque no se conoce, es un nombre antiguo, son esas mujeres que tienen una ambigüedad, si a la palabra “Sicalipsis”, que tiene un sentido sexual, le pones delante la letra p la conviertes en “psicalipsis”, y entonces se entiende como algo relacionado con el alma, es decir “sico”, es sexo y “psico”, es alma, es un nombre griego, un palabra muy ambigua que define a la mujer de una época.





Presentan “Sicalíptiques”, es una obra teatral centrada en la historia del cuplé, ¿estrenan algún cuplé nuevo?

Cuplé nuevo no hay ninguno, todos son antiguos, hemos intentado recuperar algunos cuplés catalanes, el texto es de Josep María Miró y el espectáculo de Xavier Albertí, eso ya da una pauta de cómo es este espectáculo, no será común, nada convencional, en esta obra hablamos del Paral.lel político, de aquel Paral.lel que fue la vanguardia de muchas cosas, allí hubo el primer alcantarillado de Barcelona, las primeras manifestaciones, políticamente era muy avanzado a nivel de reivindicaciones, las primeras vedettes a las que todo el mundo veía como mujeres ligeras en realidad eran mujeres avanzadas que iban en contra de muchas posiciones inadecuadas, y muchas fueron mujeres emprendedoras, autónomas, independientes, llevaban sus propios negocios, se podrían haber casado, los hombres se enamoraban de ellas y las querían apartar del mundo en el qué se desenvolvían, pero estas mujeres nunca quisieron hacerlo porque eran felices en lo que trabajaban. En “Sicaliptiques enseñamos esa parte más progresista y más vanguardista, con las canciones también se muestran las dos partes del Paral.lel, la seductora y la histórica, hay una canción que explica cómo una mujer que se enamora de un comunista y por amor deja aparte su personaje. Creo que está muy bien la visión que se le ha dado a este espectáculo.





Van a representar esta obra a través de la Xarxa de Teatres dels Ateneus (XTAC), que son 36 teatros situados en localidades en las que no suele verse habitualmente teatro profesional.

Nosotros llevamos todos los elementos necesarios para llevar a cabo la representación, para poder hacer un espectáculo minimalista igual en todas partes. Es muy bonito, a la gente que acude a estos teatros de los Ateneus les agrada ver y poder escuchar estos cuplés de “Sicalíptiques” donde también canto.





¿Tiene que cuidarse?

El cuerpo de una artista, principalmente de un actor, de una actriz, o cantante especialmente, es muy frágil, estamos a merced de un resfriado y esto puede afectar a la función, yo siempre digo que soy “cantatriu”, si te falla la voz te queda esta cosa de actriz para poder continuar.





El espectáculo del que estamos hablando lo representan conjuntamente con la Compañía gerundense “Le Croupier”.

Hace años me llamaron para hacer un espectáculo titulado “Esperança Dinamita”, en el que se reivindicaba el cuplé con un acompañamiento orquestal que sonaba muy bien, era un espectáculo muy, muy divertido, con ellos también formé parte de otra obra, “Dinamita la Sarsuela”, que era el mismo montaje pero en lugar de cantar cuplé se cantaba zarzuela.





Fue una obra dirigida por usted en la que también actuó Merche Mar.

Merche Mar hacía una colaboración. Merche ha colaborado con “Le Croupier” y es una de las cosas que está más contenta de haber hecho, además nos lo pasamos genial, es una persona diez, Merche es uno de los personajes que más tiempo ha aguantado dentro del mundo del Paral.lel.





Ese mundo que están revisando ya no existe.

No, hay gente que todavía intenta continuar con él, es parte de nuestra cultura, creo que se tiene que conocer, hay que estudiarlo de la misma manera que se estudia otro tipo de teatro para que la gente lo conozca, los mayores sí que lo recordamos, pero la gente joven no, es interesante que se difunda. No sé si la gente joven va a los Ateneus, pero estaría bien que se acercaran para conocer este teatro.





¿Qué encontrará interesante el público que acuda a ver “Sicalíptiques” ?

La obra que representamos es un musical; y es interesante que la gente se lo pase bien y conozca su historia, la historia de Barcelona, de este Paral.lel que fue tan impresionante en su momento, y la importancia que tuvo en la vida de Barcelona, no era un lugar al que tan solo iba la gente del barrio, era un mundo abierto al que llegaban gentes de todas partes.



Usted, en el espectáculo “Chaise Longue”, cantaba cuplé y siempre lo ha reivindicado.

Cuando hice esta obra grabé un disco de cuplés, fui la primera que reivindicó el cuplé en Catalunya, el disco contenía todos los cuplés que conocía porque me los había enseñado mi madre, a mi madre le encantaba cantar cuplés, cantaba los más conocidos como “Flor de té”, “El Polichinela”, “Frou Frou”, “Las tardes del Ritz”, etc, y yo busqué otros cuplés menos conocidos para el espectáculo. Están subidos en “Chaise Longue”, de la página de montplans.cat. allí está mi discografía, el teatro, todo lo que he hecho. Todavía me quedan CD, porque la discográfica quebró y se los llevaron a un almacén, yo, previo pago los rescaté, y ahora en cada obra que hago el día del estreno regalo un CD a cada persona. El regalo del día del estreno es un CD mío.





Ustedes, ahora, a partir del primero de marzo, irán a un montón de teatros, de diferentes localidades, ¿lo cree interesante?

En Catalunya, hay una red de teatros importante, lo que pasa es que ahora el teatro tiene que ser más limitado en elenco para que se pueda afrontar económicamente. En pueblos pequeños no pueden pagar a compañías grandes, lo harán, tal vez, en fechas señaladas, por la Festa Major, pero hay muchos pueblos que tienen temporada teatral y buscan producciones pequeñas, cada vez más hay espectáculos de monólogos, o de dos personas porque, los grandes espectáculos, valen dinero. Hay pueblos que tienen sus grupos de teatro, son los grupos amateurs, soy súper fan de los grupos de teatro amateur, a veces piden los derechos para hacer “Flor de nit”, puede ser un ejemplo, a ese pueblo ya no va Dagoll Dagom a interpretarlo, cogen los textos que ya están hechos, que ya están dirigidos, y, en lugar de ir al pueblo la compañía principal, lo interpretan los del pueblo, está genial, eso es así, ojalá haya muchos grupos de teatro amateur en los pueblos, porque el teatro es una cosa sanadora, el teatro, es creación, todo lo bueno del mundo lo hacen el teatro y la música.





También van a ir con este espectáculo a la Fira Mediterrània.

Hay un tema de fechas, porque también estoy haciendo otras cosas, estoy en la Sala Flyhard con una obra que se llama, “Em dic Josep”, actuamos en el mes de setiembre allí y, además, haciendo bolos, sigo con “Cadires” e interpreto mi monólogo, “Sembla que rigui”, ahora, en el mes de marzo, en una semana tengo las tres obras, y hay que coordinar los días, pero creo que estamos a punto de cuadrarlo todo. La Fira Mediterrània quería que fuésemos con este espectáculo ya que anteriormente, con las otras obras de Le Croupier, ya estuvimos y ahora espero repetir en Manresa.





La Cubana regresa a los escenarios a partir de septiembre, ¿va a volver con ellos?

Ahora no puedo, estoy con mucho trabajo, mi época en La Cubana fue muy fructífera y muy larga, ahora ya soy un poco mayor para La Cubana.





Van a interpretar un clásico llamado “L´amor venia amb taxi“.

Lo harán con el estilo de La Cubana, tiene buena pinta por lo que escuché que explicaba Jordi Milán, es un homenaje, precisamente a lo que le decía sobre el teatro amateur.





Usted comenzó en el teatro habiendo trabajado en otros trabajos, y ya no era una joven adolescente

Llegué al teatro cuando tenía más de 30 años, había hecho muchas cosas, pero cuando empecé a hacer teatro fue como cuando te enamoras de una persona y esa persona es tu compañero o compañera de vida. Para mí el teatro, es el amor de mi vida, a partir del momento en el que empecé a hacer teatro ya no llegó nada más importante, le diré que tampoco se me caen los anillos, si no me hubiese ido bien habría hecho cualquier otra cosa, pero no he tenido necesidad de cambiar. He sido una privilegiada del teatro, desde que empecé no he parado, siempre digo que no me jubilaré, a mi me jubilarán, y cuando lo hagan, tendré que pensar que ya he acabado, mientras no lo hagan ahí estaré.





Trabajando con “el amor de su vida” también se ha reinventado.

Cuando acabé con La Cubana, en la que llevaba nueve años trabajando, pensaba que no volvería a hacer teatro, hacía nueve años que estaba en una burbuja, porque estar en La Cubana es vivir en una burbuja, yo no tenía conexión con otra gente de teatro más que con La Cubana, estuve muy implicada con esta compañía, había épocas en que era la “road manager”, la que estaba en el despacho llevando las cuentas, cuando la dejé pensaba que no volvería a hacer teatro porque estaba convencida de que no me conocía nadie, mi nombre no salía en ninguna parte, era La Cubana.

Pensaba: dejo La Cubana, no sé qué haré pero necesito dejarla porque ya es el momento. Y resulta que al día siguiente me llamaron de Dagoll Dagom, y aluciné, porque era justo al día siguiente, supieron que dejaba La Cubana y me llamaron, y entré en Dagoll, donde estuve cinco años, y me volvieron a llamar y llamar y llamar, y cuando estoy una temporada libre, y tengo una idea voy a ver si la pongo en marcha y funciona, he ido trabajando y mi vida ha ido tirando para bien.





Hasta hoy ha trabajado con todo el mundo.

Con muy buenos directores, con Focus, en donde hice muchas obras, con Joan Pera, en el Teatre Nacional, TNC, en el Teatre Lliure, en la Sala Beckett, con directores de primera línea, alucino de todo lo que he trabajado y con quiénes.





¿El hecho de que la llame todo el mundo quiere decir que tiene buen carácter?

No crea, soy muy puntillosa, me gusta tanto lo que hago que a veces me implico demasiado, eso quiere decir que hago mi trabajo de forma muy minuciosa, muy pulida y a veces es demasiado. Si me llaman es porque les gusto, me quieren y porque creen que puedo tirar adelante con el proyecto, de mí no puedo decir nada, eso son cosas que las han de decir los otros, una tiene una idea de si misma que no se corresponde con lo que los otros piensan, tengo un gran respeto a la profesión, al trabajo que hago, el teatro necesita alma, un poco de hígado, corazón, víscera, si sólo le pones sensatez no es suficiente.





¿Qué le dice la gente cuando va por la calle?

El setenta por ciento me recuerdan de Teresina, S.A., después hay otras personas que me han visto en el Teatre Nacional, entre la gente de teatro cada uno me recuerda de lo que hayan visto en varias ocasiones, hay gente, algunos, de “Consol Cirera”, curiosamente.





Teresina, S.A., fue una serie de TV.

Si, fue una serie que tuvo mucha repercusión, se ha repetido muchas veces, la gente, extrañada, me pregunta si la serie sólo tenía trece capítulos, ya que me recuerdan como si hubieran estado viéndome en la pantalla durante una infinidad de tiempo. La Cubana ha cumplido cuarenta y cinco años, de estos cuarenta y cinco años, yo estuve once con ellos, nueve al principio y después hice “Campanades de boda” y “Gente bien”, un año por cada obra, once años con La Cubana de los cuarenta y cinco, para mucha gente es como si no hubiera hecho nada más. La Cubana conserva el áurea de los personajes que empezaron.





Usted, en Televisión, también hizo “Oh, Espanya”.

“Oh, Espanya” y “Oh Europa”, con Dagoll Dagom, pero eran papeles sueltos, también trabajé en “La memòria dels Cargols”, la gente se acuerda de ti cuando te ve todos los días, o cuando te pueden situar en una obra concreta, yo soy carne de teatro, no de televisión, estuve un año en la serie “El cor de la ciutat” y nadie se acuerda de mi papel, en el teatro, hago un gesto con la cara y me ven en la fila diecisiete, en cambio en Televisión, me ponen la cámara pegada a mi cara, hago un gesto y la cámara dice: “un poco menos Mont”.





Los actores protatonistas de la obra: Mont Plans, Aina Sánchez y Carles Cors

¿En “Sicalíptiques” la música es en directo?

Los actores somos Aina Sánchez, Carles Cors y yo, a veces vamos acompañados por un pianista, y otras, nos acompaña una orquesta, la de “Le Croupier”, depende de cómo sean los teatros.