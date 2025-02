Recuperar Valencia, sin el Gobierno

Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, es locuaz; con memoria prodigiosa, dice lo que quiere y se entiende qué dice. A veces, como hoy presentando en Nueva Economía Fórum al presidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón, muestra una veta verbal dura que espanta. Sin papeles, repasando hechos y desgracias debidas a riadas y desidias en Valencia, destapó una forma de aprovechar catástrofes que cambia relatos, corrige retratos de políticos y hunde a gobiernos. Sólo con una frase: ‘Reto de recuperar Valencia con los valencianos, sin el gobierno’.

Mañana, con noticias sobre elecciones alemanas. En Nueva Economía Fórum, Feijóo y Ayuso ausentes, acaso porque el contacto produce contagio, el PP escoltaba a Carlos Mazón: Presidente Senado, Cuca Gamarra, G. Pons, diputados, senadores, e inmunes a tufos varios. Presentaba el Alcalde de Madrid. Recuerdo a 223 víctimas del 29 octubre. Compromiso Ayuntamiento y Comunidad con Valencia. ‘Honor presentar a mi amigo Carlos’. En 2019 la política se jugaba en Madrid. En 2023, en Valencia, Mazón ganó la presidencia de la Generalitat. Cumple: Cultura. Lengua. Eliminó tasa turística y chiringuitos socialistas. Mejor educación. Las listas de espera en sanidad bajan. El reto ahora es recuperar Valencia con los valencianos, sin el Gobierno. Ácido, mudó el gesto: ‘(Allí) no va a ganar quien salió huyendo’. Sánchez es rehén de su frase ‘quien necesite ayuda que la pida’. Mazón es el único que ha admitido responsabilidad. No vas a estar solo, molt honorable.

Tras la dura sesión en las Cortes Valencianas, Mazón podía explicar en Madrid lo ocurrido. ‘No al relato del gobierno de España’. Encuentro y reflexión. ‘Gracias por estar aquí’. Madrid ayuntamiento y comunidad supo y sabe ayudar. Y sigue. Sin pedirlo, llegó sin ser llamado. Gracias a los que arrimaron el hombro cuando la gota fría se convirtió en la mayor catástrofe natural. ‘Quiero explicarles la verdad’. Tres aspectos:

¿Estaba preparada la emergencia para enfrentarse a danas? Sí, para una gota fría como las 30 anteriores. Falló la previsión AEMET. Cuatro veces más. La lluvia, 180 litros, fue de 800 litros. A las 12 no iba hacia el norte. El error hizo que la Generalitat trabajara con ese informe. La consecuencia es la riada en el barranco de El Pollo sin que la Confederación Hidrográfica del Júcar avisara. La delegada del Gobierno tampoco dijo nada. A 18,30, Paiporta y Catarroja eran arrasadas.

¿Por qué se avisó a las 20,11, cuando Paiporta y Catarroja estaban sepultadas por la riada? No avisamos antes porque no nos avisaron. El CECOPI (Centro de Coordinación de emergencias de Valencia) pronosticó lluvia hacia el norte. La zona sur se tragó sin aviso. No sabíamos que se desbordaba el Barrranco. Creían posible que se desbordara una presa, porque a las 20,12 llamó el Secretario de Estado, desde Colombia, avisando de una posible rotura de la presa. Nada sobre el barranco. Al día siguiente, borraron datos. De estar prácticamente seco, silencio en dos horas, se avisa por e-mail la crecida, pero, reunido conmigo, no me dijo nada. ‘Así se escribe la historia’. Solo se activaba la UME, para Utiel.

¿Por qué no solicitar declaración de emergencia nacional? Niveles 2 o 3. No hubo ayuda porque decidieron que lo que ocurría era un tablero contra del PP. ‘Si quieren ayuda, que la pidan’. Mientras confiaba en el Gobierno y ‘me arrastraba de forma obscena’, el gobierno pagaba la primera campaña de publicidad en (su) contra. El desgaste (suyo) no importa, Valencia importa todo. El gobierno construyó un relato que tapa la verdad. Una verdad que abre paso cuando avanza la recuperación. Tenían mucho que tapar. Previsiones agencia nacional de meteorología. Silencio CHJ. Inacción en delegación del Gobierno, Adif y dirección General de Tráfico. Sánchez no compartió con la Generalitat, fue a India, Ribera a Bruselas. Marlaska al Senado. Margarita Roble inauguró una exposición en el museo naval con la UME desplegada. El gobierno activó terminales mediáticas para ‘culpar a la Generalitat y a mí’. No soy víctima, soy un daño colateral de las excusas del gobierno. Las víctimas son 227 familias. La izquierda usa el dolor en Prestige, Covid y la riada en Valencia. Bulos: Sí hubo una comida de trabajo con una periodista. Conectado, con 16 llamadas. Algunos mintieron. Supresión de la Unidad Valenciana de Emergencia (UVE) ‘que dicen suprimí’; imposible porque no se puede suprimir lo que no existe. La UVE fue un chiringuito que solo existía en papel. Tardanza en activar la UME, dijeron ministros. No rechazamos ayudas de CC.AA., fue el Gobierno quien rechazó las extranjeras. Borrado actas del CECOPI, que no existen ni se pueden destruir. Ejemplos de la maquinaria de manipulación de Sánchez para ocultar errores. Pequé de ingenuo, lo acepto. Repasamos fallos. Autocritica, no el gobierno. Datos: Avance en tiempo record. Movimos vehículos dos veces. Eliminamos la maldita Ley de la Huerta; si no se hubiera aplicado en el Barranco habría salvado vidas, porque una ley ecologista impedía limpiarlo. Por qué Sánchez maltrata a valencianos. Cómo es posible que el cálculo político prevalezca. Valencia es el fracaso de Sánchez.

La izquierda ha mandado mantras, que rechaza: No me he defendido en 118 días como hago hoy por no restar tiempo a Valencia. Valencia importa más que yo. Siempre, ‘me cueste lo que me cueste’. Era posible que la izquierda PSOE-Compromís se manifestaran en la calle. No, en la calle solo estuvo el afán de recuperar Valencia, sin el gobierno.