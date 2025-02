El Equipo Kern Pharma quiere lucirse en Galicia

El Equipo Kern Pharma busca mantener la gran racha de este inicio de temporada en la disputa esta semana de O Gran Camiño – The Historical Route (España, UCI 1.1, 26/02-02/03). Tras la victoria de Diego Uriarte el pasado sábado en Andalucía, el conjunto navarro quiere seguir luciéndose por las carreteras de Galicia.

Urko Berrade tratará de ser uno de los protagonistas en Galicia - (c) SprintCycling



Aunque O Gran Camiño comenzará este año en Portugal: la 1ª etapa se disputará íntegramente en territorio luso, con casi 200 kilómetros de recorrido entre Maia y Matosinhos. Al día siguiente, ni un metro llano en el perfil entre Marín y A Estrada, con dos subidas al Alto de San Vicenzo (2,5km al 7,2%) y final cuesta arriba (2km al 5,6%).

El viernes, el Equipo Kern Pharma afrontará una contrarreloj de 15,6 kilómetros entre Ourense y O Pereiro de Aguiar, que incluye el ascenso al Alto de Sabadelle (5km al 5,7%). Al día siguiente, etapa reina con la meta en O Cebreiro (2,8km al 6,5%) tras superar el Alto de Catroventos (8,4km al 5,7%) y A Pitinidoira (10km al 6,3%) en los 40 kilómetros conclusivos. O Gran Camiño concluirá el domingo con un circuito en Santiago de Compostela, que incluye en total seis tramos de caminos de tierra.

“Llegamos a Galicia con las ideas claras, convencidos de que podemos pelear la general. Tiene un recorrido muy completo durante los cinco días, con jornadas rápidas, contrarreloj y media montaña. Tenemos que mostrar solidez y ofrecer un buen nivel colectivo para cumplir los objetivos”, comenta Mikel Ezkieta, director deportivo del Equipo Kern Pharma en O Gran Camiño.

O Gran Camiño – The Historical Route (España, UCI 1.1, 26/02-02/03) Web | Libro de ruta

Recorrido 1ª etapa | Maia – Matosinhos | 189,7km | 26/02 | 12:00h – 16:15h 2ª etapa | Marín – A Estrada | 133,1km | 27/02 | 13:45h – 17:05h 3ª etapa | Ourense – Pereiro de Aguiar | 15,6km (CRI) | 28/02 | 14:50h – 17:15h 4ª etapa | A Pobra do Brollón – O Cebreiro | 137,1km | 01/03 | 13:40h – 17:15h 5ª etapa | Betanzos – Santiago de Compostela | 159,9km | 02/03 | 11:15h – 15:00h

Alineación: Ibai Azanza, Unai Aznar, Urko Berrade, Iván Cobo, Mikel Retegi, Ibon Ruiz, Mats Wenzel

Cobertura TV en directo en Eurosport / Max y TVG cada día desde las 15:30h, excepto el domingo desde las 13:30h. Seguimiento en directo en las redes sociales de la carrera y en nuestros canales oficiales.