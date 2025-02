Aleixandri Studio gana la 25ª edición del premio Mercedes-Benz Fashion Talent

Aleixandri Studio ha sido reconocido con el premio Mercedes-Benz Fashion Talent en su 25ª edición, consolidándose como el mejor creador novel de la 81ª Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El premio, que lleva 12 años apoyando a las nuevas promesas de la moda española y ofreciendo una plataforma de visibilidad y proyección internacional, ha recaído en manos del diseñador tarraconense Marc Aleixandri, que podrá presentar la colección vencedora en Mercedes-Benz Fashion Week México.



Su colección “Violetas" se inspira en las personas que buscaron ser fieles a sí mismas en la época franquista y plantea un diálogo constante entre el ayer, el hoy y el posible mañana. Una propuesta elegante, audaz y cautivadora gracias, en parte, por su magnífica ejecución.

Su potencial en la industria de la moda ha hecho decantarse por su nombre al jurado, compuesto esta edición por Laura Corsini, directora creativa de Bimani; David Rivas, estilista de moda; Marta de la Rocha, vicedecana del área de moda del Creative Campus de la Universidad Europea; y Paloma Herce, periodista y PR especializada en moda, novias y lifestyle. Los expertos han destacado la confección impecable de las prendas y la coherencia tanto de su colección como de su marca. La investigación ha sido otro de los aspectos que ha remarcado este grupo de profesionales, así como el perfil artístico del diseñador, Marc Aleixandri, y su habilidad a la hora de crear, no solo los diseños sino también la puesta en escena.

Look del desfile de Aleixandri Studio, ganador del premio Mercedes-Benz Fashion Talent



Con este premio, Aleixandri Studio se suma a la lista de nombres que han sido reconocidos con el premio Mercedes-Benz Fashion Talent, referentes de la moda nacional a los que el reconocimiento impulsó al inicio de sus carreras, como Ernesto Naranjo, Dominnico, Pepa Salazar.

La jornada dedicada al talento emergente ha concluido con el desfile de Sandra Weil, la firma internacional invitada procedente de Mercedes-Benz Fashion Week México. La diseñadora de origen peruano, reconocida por su exquisita artesanía y su capacidad para fusionar la elegancia con la modernidad, ha conquistado la pasarela madrileña con una propuesta inédita, “LEVEL8”.