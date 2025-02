Los colores estrella de la temporada y cómo combinarlos con estilo

La llegada de la primavera trae consigo una explosión de color en el mundo de la moda. Esta temporada, cuatro tonos destacan como los grandes protagonistas: rosa, verde, amarillo y azul. Desde prendas vibrantes hasta accesorios llenos de energía, estos colores se convierten en aliados perfectos para looks frescos y sofisticados.

Rosa: la nueva declaración de estilo El rosa se reinventa esta primavera, abarcando desde suaves tonos pastel hasta versiones más intensas como el fucsia. Ideal para looks femeninos y modernos, este color se encuentra en vestidos fluidos, blusas de seda y bolsos estructurados que aportan un aire sofisticado. Firmas como Celia B apuestan por este tono en piezas como sus icónicos vestidos estampados, que destacan por su diseño llamativo y fresco. Para completar el look, un bolso en un vibrante tono fucsia, como el que propone Zahati, añade un toque de elegancia y color.

Verde: el tono que reinventa la sofisticación natural Inspirado en la naturaleza, el verde cobra protagonismo en todas sus versiones, desde los olivas hasta los tonos limas más vibrantes. Esta primavera, se impone en conjuntos monocromáticos, trajes sastre de lino y faldas midi con movimiento. Un imprescindible de la temporada es un vestido de punto de aire relajado, como el que propone SKFK, que mezcla sostenibilidad y estilo. Para los días lluviosos, las botas de agua en tonos kaki, como las de Verbenas, son la opción ideal para mantenerse chic bajo cualquier clima.

Amarillo: el color más radiante del momento Asociado con la alegría y el optimismo, el amarillo ilumina los estilismos primaverales. Vestidos vaporosos, camisas de lino y sandalias en este color aportan vitalidad a cualquier look. Un must de la temporada es un vestido en un tono vibrante, como este de Our Brand, perfecto para los eventos más formales. En cuanto a accesorios, las diademas de You Are The Princess añadirán un toque sofisticado y coqueto a cualquier outfit.

Azul: la apuesta segura para un look elegante y fresco El azul regresa con fuerza en tonos que van desde el cian vibrante hasta el azul cielo. Perfecto para outfits relajados y sofisticados, este color se refleja en blusas de gasa, pantalones de lino y gabardinas ligeras. Para quienes buscan una opción femenina y versátil, un vestido corto en azul intenso, como este de Charo Ruiz, es una elección ideal para incluir en la maleta de una próxima escapada. En cuanto a calzado, unas zapatillas cómodas siempre son una opción genial para el día a día, como las que propone la marca Buffalo.