Protocolo y Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria

Según todos los medios de comunicación, la NASA ha activado el Protocolo de Seguridad Planetaria, porque, según los datos actuales, existe un peligro grave el 22-12 del 2032.

Según la Wikipedia la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, PDCO, tiene como fin la Defensa Planetaria, ante las potenciales adversidades posibles, entre otros un asteroide que pudiese chocar contra la Tierra. Dicha entidad está o forma parte de la División de Ciencias Planetarias de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Existe una serie de documentales que tienen por título el Fin de la Tierra, o algo similar, y, documentan posibilidades de que nuestro planeta pudiese quedar arrasado, uno de ellos e un meteorito o asteroide de una determinado tamaño, se han realizado películas diversas sobre este tema. Y, en este caso, parece que existe un temor ancestral en la especie humana, no solo en los celtas de Asterix por el temor que se caiga el cielo –temor de casi todos los celtas-, sino que quizás exista una memoria colectiva, no al estilo de Jung, sino histórica, que se ha ido heredando, quizás desde la prehistoria del temor que hayan caído meteoritos del cielo y hayan arrasado zonas enteras, y, eso ha quedado en la memoria popular histórica, pasando de una generación a otra.

En dichos documentales, cada uno trata uno de los finales de la humanidad en la Tierra, uno es el de los asteroides, otro es de supervolcanes, otro enormes terremotos, también se indica los rayos gamma, que podría terminar con la vida en la tierra, epidemias biológicas por contacto con nuevos virus o bacterias que todavía desconocemos –de forma natural-., etc. Esto son razones o causas naturales o de la naturaleza. Que los humanos deben prepararse en la medida que puedan.

Después existe otra categoría que son las catástrofes que el ser humano se pueda producir a sí mismos. En este capítulo serían causas humanas, en la cual los seres humanos interviniesen directamente, por ejemplo, el problema NBQ. Que podría terminar con la humanidad o con gran parte de ella, o, unos sufrimientos como jamás hemos visto a lo largo de la historia… Ya saben ustedes que existe el reloj del punto final o Reloj del Apocalipsis, creado en 1947, en la Universidad de Chicago, y que se utiliza la medianoche, cuándo sería la destrucción final, y, llevamos ya décadas estando a unos minutos… Ahora, si mis datos son ciertos, estaríamos a noventa segundos… Realidad que puede ser simbólica y metafórica o son modelos, pero que no es de risa. Porque estos cálculos pueden estar equivocados en parte, pero nos pueden indicar, de la situación mundial, en qué situación estamos… es decir, existen graves peligros en la humanidad actual causado por nosotros mismos…

En estas décadas se han creado e inventado y diseñado y se sigue en el empeño de técnicas, teorías, estrategias para evita que un asteroide o meteorito caiga sobre el planeta. Sabiendo los datos que disponemos. Y, se ha trabajado en dos direcciones, por un lado realizar un mapa lo más exacto de todos los meteoritos posibles, y, dividiéndolos por trayectorias y tamaños.

Y, en segundo lugar, cuándo exista un meteorito en dirección de colisión contra la Tierra, pongamos el caso del que de momento está muy cercano a la Tierra del año 2.032, su dirección, pues primero saber con exactitud su trayectoria, si no ocurre algo al final, y, cambie de dirección, segundo, intentar crear teorías y tecnologías para evitar que choque con el planeta. Porque si tiene un suficiente tamaño, y, chocase contra el mar, se podrían formar maremotos de una altura enorme, se calcula, que por ejemplo, podría pasar el mar a doscientos o trescientos kilómetros de las tierras de alrededor, sea el Atlántico o el Pacífico. Y, eso sin contar el invierno nuclear, etc.

Por un lado, pienso que debemos sosegarnos, no crear más desesperanza en los humanos. Por otro lado, que todos nos convenzamos que se pongan más dineros en estos programas, por tanto, todos los ciudadanos paguemos un poco más de impuestos para este fin. Tercero, se creen equipos de investigación formadas por personas de todas las Universidades del planeta, para que busquen soluciones. Y, cuarto, aunque parezca una solución baladí, que pregunten al pueblo, que creen una oficina, una dirección o cualquier sistema, que el pueblo pueda aportar soluciones. Quién sabe, si alguien, un lego o un no experto se le pueda ocurrir una idea, que los expertos pueden perfeccionar, y, que complete las que existen…

De todas formas no podemos negar, que el meteorito o asteroide que terminó con los dinosaurios, según los datos actuales, era de nueve kilómetros y pico… Es cierto que ahora disponemos de armamento nuclear para destruir o dividir un asteroide en varios trozos y, dirigirlos hacia otra dirección. ¡En fin, seamos conscientes que los impuestos sirven para muchas cosas, no solo para hacer carreteras…!

Quizás, halla que aceptar, nos guste o no, que somos una especie bastante primitiva, y, que disponemos de culturas, interpretación del mundo, demasiados primitivas. Y, que ahora, hemos alcanzado un nivel científico técnico, bastante elevado, comparando con etapas anteriores, pero que como somos seres primitivos con culturas primitivas, no somos capaces de controlar el poder técnico y científico que disponemos. Y este es nuestro drama, nuestra espada de Damocles.