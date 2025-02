Siria podría necesitar medio siglo para recuperarse de la guerra

Niñas caminan a la escuela en Harata, un suburbio de Damasco, la capital siria, muy afectado por la guerra civil de más de una década en ese país. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advierte de que se requieren fuertes inversiones para que Siria recupere las condiciones económicas y nivel de vida que tenía antes de iniciarse el conflicto que cobró unas 600 000 vidas y forzó el desplazamiento de millones de personas. Imagen: Karl Schembri / NRC

Los 14 años de conflicto armado en Siria dejaron como salo un retroceso de cuatro décadas para el progreso económico, social y de capital humano que, al ritmo actual tomaría 55 años en ser recuperado, indicó un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).



Si no se acelera la inversión en el desarrollo en ese país del Medio Oriente, de 185 000 kilómetros cuadrados y 24 millones de habitantes, el producto interno brut(PIB) previo al conflicto recién se alcanzaría en el año 2080, precisó el Pnud.

Los daños del conflicto en la economía ascendieron a 800 000 millones de dólares. Nueve de cada 10 personas viven en la pobreza y una cuarta parte de la población está desempleada, es decir, la desocupación se triplicó a causa del conflicto.

Además, la infraestructura pública sufrió un gran deterioro, agudizando el impacto de las hostilidades.

La guerra civil siria siguió a protestas contra el gobierno del presidente Bashar al Assad (2000-2024), y enfrentó a distintas alianzas armadas que guerrearon durante años -con apoyo de diferentes potencias extranjeras- hasta que el pasado diciembre se impusieron las fuerzas del actual presidente, Ahmed al Sharaa.

El conflicto dejó casi 618 000 muertos y 113 000 desaparecidos. Muchas de las muertes podrían deberse al colapso del sistema de salud, ya que un tercio de los centros de salud resultaron dañados y casi la mitad de los servicios de ambulancia quedaron inutilizados durante años de combates.

Ya en 2016, de los entonces 22 millones de habitantes, más de la mitad habían huido a otros países. Unos 4,8 millones se refugiaron en países vecinos.

Tres de cada cuatro personas dependen de la ayuda humanitaria y necesitan apoyo para el desarrollo en las áreas esenciales de salud, educación, pobreza de ingresos, desempleo, inseguridad alimentaria, agua y saneamiento, energía y vivienda.

Si la tasa de pobreza se ha triplicado, pasando de 33% antes del conflicto a 90% en la actualidad, la de la pobreza extrema se ha multiplicado por seis, de 11 a 66%.

Entre 40 y 50 % de los niños de entre seis y 15 años no asisten a la escuela.

Casi un tercio de las viviendas fueron destruidas o gravemente dañadas durante los años del conflicto, lo que dejó a 5,7 millones de personas necesitadas de ayuda para la vivienda.

Más de la mitad de las plantas de tratamiento de agua y los sistemas de alcantarillado están dañados o no funcionan, lo que deja a casi 14 millones de personas (la mitad de la población) sin agua potable, saneamiento e higiene.

La producción de energía cayó 80%, y más de 70% de las centrales eléctricas y las líneas de transmisión están dañadas, lo que ha reducido la capacidad de la red nacional en más de tres cuartas partes.

El Índice de Desarrollo Humano -medida del Pnud para el desarrollo, que combina indicadores de salud, educación e ingresos, con valores de cero a uno-, disminuyó de 0,661 en 2010 a 0,557 en 2022, por debajo del indicador de 1990, que fue de 0,563.

A pesar de la devastación, el estudio del Pnud sostiene que, con un crecimiento sólido, la economía de Siria podría recuperar su nivel anterior al conflicto en una década.

Lograr la recuperación en 15 años requiere un crecimiento anual de cinco por ciento, mientras que llegar a un escenario pre-conflicto exige un avance anual de 13,9%. La tasa actual de crecimiento anual es de 1,3% (promedio del período 2018-2024).

Achim Steiner, administrador del Pnud, observó que Siria “requiere mucho más que ayuda humanitaria”, y subrayó “la urgencia de una inversión a largo plazo en el desarrollo, para generar estabilidad económica y social para su población”.

A-E/HM - Fuente: IPS