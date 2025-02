Letra de la canción antiespecista «Llora Britches», del libro La Bella Revolución

LLORA BRITCHES

Negro león de la noche, ¿quién es él? Veo en tu inmenso cuerpo una criatura. Un animal enterrado en su tristeza. León negro de la noche, sepultura.

No hay peor tristeza que sentir tristeza y no poder abrir los ojos para ver una puerta, Hombre que sientes hondo, ¿entiendes su pena? Hombre que sientes hondo, recuerda.

Entre estos muros negros no hallo puertas. A este frío abismo no llega tu voz. Quisiera entrase el sol sus caballos de fuego. Quisiera entrases, amor, tu amor.

A veces me imagino corriendo en la hierba. Sentir de nuevo el viento y ver amanecer. Hombre que sientes hondo, tú que entiendes mi pena. Hombre que sientes hondo, recuerda.

Acuérdate del dolor más grande que hayas sentido. Acuérdate de aquella sangre que ardía en la luz. Recuerda que entre esas llamas hubo un amigo. Sangrando estoy llorando fuego y no llegas tú.

Ángel Padilla.

Poema perteneciente al poemario “La Bella Revolución” (La Tortuga Búlgara, edición definitiva 2024)

INFORMACIÓN SOBRE EL MONO BRITCHES Y SOBRE LA CANCIÓN



BRITCHES, TRAGEDIA Y LIBERACIÓN

Britches fue el nombre que le pusieron los vivisectores a un mono macaco al que le cosieron los párpados para averiguar si la ceguera permanente acabaría provocándole daños cerebrales. Le habían colocado un dispositivo electrónico en la cabeza, a modo de casco, que reproducía sonidos a altísimo volumen que le afectarían los oídos hasta dejarlo sordo. Britches vivía en una jaula abrazado a un cilindro metálico y sin haber recibido atención alguna. El proyecto lo condenaba a tres años como objeto de experimentación, tras los cuales su cerebro sería estudiado para probar las hipótesis del laboratorio. Es obvio decir que la vivisección no sólo es un coladero de torturas abyectas perpertradas por sádicos a todo tipo de animales en nombre de la ciencia y que no tienen sentido alguno pues son una pantagruélica estafa: como explica Javier Burgos (el mayor experto mundial que denuncia rotundamente la vivisección no sólo como un lugar para ejercer la tortura animal alegre y sádicamente desde la legalidad humana sino como una estafa): “El problema con la vivisección es obvio: la experimentación con animales con la excusa de encontrar "curas" para las enfermedades humanas está basado en la teoría de la FISIOLOGÍA EXPERIMENTAL. La fisiología experimental solamente funciona con materia inanimada y es imposible que pueda funcionar con seres vivos ni con procesos biológicos. En lo que se refiere al "animal testing" el hecho de que es un fraude es muy simple: los animales no solamente tienen reacciones totalmente diferentes a las del ser humano cuando se les inocula una droga sino que también tienen reacciones diferentes entre las diferentes especies de animales. Esto se ha sabido hace ya siglos pero toda esta barbarie se sigue haciendo porque es simplemente un negocio.

Además la palabra "cura" no existe en medicina. No es una palabra médica ni científica, es un concepto religioso y de ahí viene el nombre de cura o sacerdote, que es el que se cuidaba del bienestar de las almas. Nunca ha tenido nada que ver con las enfermedades físicas o procesos biológicos del ser humano. Es por ello que toda la propaganda en la que se dice que se va a encontrar una "cura" para el cáncer y para todas las demás enfermedades que azotan al ser humano es un fraude de primer orden porque los que propagan tal fantasía saben que nunca ocurrirá ya que la "cura" no existe.

Si hubiera un país que tuviera la inteligencia y la fortaleza económica y política de abolir la vivisección completamente, y concentrar sus recursos en la PREVENCIÓN y en la INVESTIGACIÓN CLÍNICA (en lugar de la investigación experimental), la salud humana se beneficiaria de una forma universal e inmediata y al mismo tiempo no se malgastarían miles de millones en someter a billones de animales a las torturas más sádicas e inimaginables”.

Por fortuna, el mono Britches fue liberado por el ALF, y pudo terminar sus días en libertad con una familia de macacos.

HISTORIA DE LA CANCIÓN “LLORA BRITCHES”

LA MATRIZ, EL HIMNO NACE. 2007 POR LYVON

La canción, con letra de Ángel Padilla, Llora Britches, se grabó por primera vez en 2007, por Lyvon, se puede escuchar y ver el vídeo en youtube, donde va de camino a las 200.000 visitas. El vídeoclip, a pesar de contener imágenes algunas de no muy buena calidad, pues son extraídas de manifestaciones, actos de acción directa, etc., es conmovedor y muy impactante.

LLORA BRITCHES (CONFINAMIENTO 2020)

Posteriormente la canción fue regrabada por muchos músicos y artistas en pleno confinamiento mundial por covid en 2020; tanto a la músico Yolanda Lyvon como al letrista Ángel Padilla se les ocurrió que sería un momento adecuado para conmemorar el nacimiento de la canción, que mucha gente considera un himno animalista, reunir a músicos diversos y generar finalmente un vídeo, con nombre en youtube “Llora Britches (confinamiento 2020)”, donde participaron los siguientes artistas de la música: Silvia Gers, Graciela Folgueras (Las Brujas), Rocío de Salem y Alberto Arnau (Abismo), Electric Xandra (Electric Bang), Enrique Rosales (Azrael), David Lamb, Patricia Pons e Iván Muñoz (SynlakrosS), Eugenio Toribio, Sergio Garay (Sylvania), Sandra La Madueño (bailarina vegana), Yolanda Pérez (Lyvon), esta última cantante y compositora musical en 2007 de Llora Britches.

Llora Britches (confinamiento 2020) ha sido producida en los Estudios ERL de Enrique Rosales (Azrael) y coproducida por Lyvon, con instrumentos de los músicos David Lamb, Ivan Muñoz (SynlakrosS), Eugenio Toribio, Sergio Garay (Sylvania), Lyvon y el propio Rosales.