Arte desde la libertad

Los artistas son por definición disidentes de la realidad. Ser un exiliado implica haber abandonado su país, Nicaragua, por motivos políticos, económicos o sociales, generalmente debido a la represión y la falta de libertades bajo un régimen dictatorial.

El exilio está repleto de nostalgia, pues todos ellos dejan atrás a la familia, sus raíces y quién sabe si con la esperanza de retornar a su país cuando las libertades se restablezcan. Ser exiliado representa la lucha por la libertad y por la tierra que le obligaron abandonar.

Bien es cierto que los artistas no tienen nada que ver con el exilio y la verdad que ningún artista sea exiliado porque el arte no tiene países, ni conoce el exilio. Fue el creador de la portada del poemario Huellas perpetuas de un inmigrante de la autoría del poeta y activista político nicaragüense Fabio Mendoza Obando (1971-2022), que no pudo ver publicado por su trágica muerte, a pesar de su juventud. Esta obra pronto verá la luz y todos podremos recordar a ese gran poeta y luchador por la libertad y democracia de Nicaragua.

Con mucho gusto comparto esta interesante entrevista que le he realizado al dibujante, pintor, tatuador, muralista, caricaturista, e ilustrador digital nicaragüense Jonathan Joel Blandón Suarez, espero pueda llegar a sensibilizarnos.



¿Cómo entró en el mundo del arte y la pintura? Yo no estudié esto, diría que fue gracias a la influencia de las caricaturista que aunque limitadas por la programación de los canales de cobertura nacional jugaron un papel importante en mi desarrollo y creatividad artística desde muy temprana edad, encontraba fascinante hasta las ilustraciones de los empaques de algunas golosinas y los dibujaba en mis cuadernos de escuela y así fui creciendo como el que mejor dibujaba en el salón mi de clases.

¿Qué puede ofrecer a Estados Unidos con su arte? ¿Qué espera de Estados Unidos en su carrera creativa? En el poco tiempo que llevo viviendo en este país puedo decir que estoy realizando el sueño de todo artista, vivir del arte, gracias al talento que Dios me brindóy a la gran economía que este país posee hoy puedo darles un techo digno y sustento a mi familia incluso brindarle un poco de ayuda a demás familiares que se quedaron en Nicaragua aquejados por la situación económica a la que la dictadura de Ortega-Murillo arrastra a todo el pueblo nicaragüense. Si bien crecí en un hogar muy pobre los regaños y educación de buenos valores morales que mis padres inculcaron en mí; formaron a un civil honesto y trabajador con un gran deseo de superación y corazón por ayudar al más desprotegido cuando se pueda.

Y con mi talento es lo que quiero lograr mi deseo por enseñar y compartir mis conocimientos a niños jóvenes y adultos que deseen aprender y fortalecer su talento en la pintura artística, es mi mayor satisfacción como ser humano el año pasado pasaba por una calle cerca del apartamento donde vivía y estaban un colectivo de artistas pintando un mural y el impulso de artista y esa necesidad de volver a tirar unas pinceladas me motivó a acercarme y contarles un poco de lo que yo hacía en mi país y cordialmente me invitaron a pintar con ellos un maravilloso mural que hoy da un poco color y matiz a una de las calles en Chicago; deseo poder tener la posibilidad de crear un espacio donde pueda hacer mi escuela de dibujo pintura para todo aquel que desee aprender y ganarse la vida con esto, así como yo hoy lo estoy logrando también ellos podrán hacerlo.

¿Cuáles son las responsabilidades que un artista exiliado tiene con el país que dejó? Si bien el criticar en forma de humor y sátira de los dictadores a través de mis dibujos compartidos en mis redes sociales fue lo que me hizo temer por mi libertad e integridad física de mi familia y mía, me empujó a buscar el autoexilio, estoy libre y seguro para crear las más duras y sin censuras ilustraciones digitales contra la pareja de dictadores y sus compinches del poder político con el que tiene secuestrada la presidencia, la libertad de expresión y por supuesto la democracia en mi país.

¿Qué opina de la sociedad de la que ahora forma parte? Si bien el país donde estoy es un país rico en diversidades culturales diría que tanto como la comunidad latino-descendientes como la mera norteamericana me han brindado su más sincero apoyo y comprensión de que si hoy estoy aquí no es por gusto… Sino por una necesidad humana de darles la seguridad y la vida digna en todo el sentido de la palabra, que como cualquier hombre desea brindarles a su esposa e hijos. Cosa que con la represión en contra de todo aquel que piense y opine en contra del régimen hoy a lo mejor sería uno más de la lista de desaparecidos o encarcelados por el régimen, por el solo hecho de no pensar a favor de su corrupción y manera de perpetuarse a la presidencia en mi natal Nicaragua.

¿Qué temas de esta realidad tan compleja para la humanidad ha sumado a su trabajo artístico? La represión brutal armada en contra de las manifestaciones en abril del 2018 en Nicaragua fue la gota que derramó el vaso ver tanta discriminación en contra de todo aquel que criticara contra el régimen parecía una pesadilla apocalíptica, la arremetida del régimen en contra de la iglesia católica que se inclinó a abogar por el pueblo nicaragüense hasta el punto atacar a balazos misas católicas, también el encarcelamiento a sacerdotes y obispos por meses e incluso años, fueron mi motivación a seguir creando arte crítico desde el anonimato y seguridad de las redes sociales que fue cuestión de tiempo para que el régimen aprobara leyes contra todo aquel que también en redes sociales les podía criticar y condenara acusándolos de traidores a la patria por pensar diferente a sus intereses dictatoriales es por eso que hoy desde mi libertad en este país sigo al pie de la lucha creado caricaturas cargadas de simbolismo y humor negro en contra de la pareja de co-dictadores.

¿Cómo puede ayudar el arte a concienciar sobre la libertad? ¿Que aporta Estados Unidos al mundo de la libertad desde el arte? El arte desde tiempos inmemoriales ha estado presente a lo largo de todas las culturas y Eras de nuestra humanidad para dejarnos mensajes a sus futuras generaciones, más cuando es arte crítico en su mensaje y con conciencia que condena la injusticia y lucha por un ideal colectivo mientras un pueblo sufre en silencio el artista no puede solo agachar la cabeza y mirar hacia otra dirección. Por el contrario, como artista tienes las herramientas y el deber cívico y moral de denunciar las injusticias y abogar por la libertad de derechos de tu pueblo.

La sensación de libertad y la satisfacción del saber que tus seres más queridos se encuentran seguros lejos de las garras de un régimen dictatorial tan cruel y sanguinario como lo es el de mi país, por eso yo digo que la libertad y seguridad son las dos cosas más importantes y fundamentales que como artistas críticos Estados Unidos nos puede brindar.

¿Cuáles han sido sus principales referencias artísticas en el pasado, y cuáles son en la actualidad? Mi artista favorito siempre a sido Leonardo da Vinci, por su ingenio y el haber marcado un antes y un después en las artes plásticas.

En la actualidad intento seguir los pasos de mi compatriota Pablo Xavier Molina Caricaturista que desde que era niño disfrutaba ver sus sátiras cargadas de humor contra los funcionarios políticos corruptos de mi amada Nicaragua.

Muchas gracias estimado José Luis Ortiz por darme el privilegio de compartir a través de esta entrevista parte de mi trayectoria artística y de mi vida.