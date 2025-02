Thomas Silva lidera la montaña tras un formidable inicio en Andalucía

Día de muy buen ciclismo en la comarca de la Axarquía, enclave malagueño en el que se ha desarrollado este miércoles la primera etapa de la Vuelta a Andalucía. Sobre un perfil quebrado, en continuo sube y baja desde salida y cinco pasos puntuables, Thomas Silva se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la jornada gracias a su fantástico rendimiento.



El campeón uruguayo de Caja Rural-Seguros RGA se filtró en la escapada de ocho que hizo camino en el ascenso al Alto Mirador de Axarquía, manteniendo una bonita batalla frente al pelotón en la que llegaron a contar con 4 minutos de renta. Ese grupo se rompió en la subida al Alto de Canillas (2ª) quedando en cabeza el ciclista sudamericano y el noruego Andreas Leknessund (UXT).

Gracias a su fuerza y a su buena punta de velocidad, Silva fue recolectando los puntos necesarios para asegurar su presencia en el podio de Cuevas de Nerja como primer líder de la montaña. Sin embargo, una vez alcanzado por el francés Pavel Sivakov (UAE), Silva no se desentendió de la carrera y fue capaz de mantener un buen nivel en la exigente parte final para concluir en meta dentro de los quince mejores (14º).

Thomas Silva: “Salimos con la intención de que alguien del equipo estuviera en la fuga, ya que sabíamos que se trataba de una etapa durísima y me tocó a mí. Una vez en ella opté por disputar los premios de montaña y me salió bien. Después se trataba de intentar llegar lo más lejos posible una vez que nos contactaron desde atrás con la carrera ya bastante rota. Aún me dio para acabar el día en el segundo grupo, así que muy contento por cómo ha ido en una etapa tan dura y exigente”.

Thomas partirá este jueves con 16 puntos al frente de la montaña, aventajando en 6 a Leknessund y en 10 a Okamika. Por delante, una segunda etapa de 130 kilómetros y dos puertos de primera categoría -un doble ascenso a Puerto Viejo- como punto clave antes de la parte final camino de Torredelcampo.

Una confusión impidió a Leitão esprintar en Algarve

También este miércoles comenzaba en Portugal la Volta ao Algarve con una primera jornada destina a un final masivo en Lagos. Sin embargo, una confusión en la última rotonda llevó a la mayor parte del grupo por la vía equivocada, impidiendo tanto a Leitão como a la mayoría de velocistas luchar por un triunfo que se anotó el italiano Filippo Ganna.