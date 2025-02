Compromiso e innovación: directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas se destacan en CONNECT Aviation 2025

Plus Ultra Líneas Aéreas sigue consolidándose como un actor clave en la industria aérea con su participación en CONNECT Aviation 2025, un foro de referencia en el desarrollo de rutas celebrado en Girona. Este evento, que tuvo lugar en febrero, reunió a más de 800 representantes de aerolíneas, aeropuertos y empresas turísticas de todo el mundo. Para la aerolínea, este espacio representa una oportunidad estratégica para fortalecer su red de contactos, explorar nuevas rutas y reforzar su crecimiento en el mercado español, considerado uno de los más relevantes en Europa.

Estrategia y liderazgo en un sector dinámico

Bajo la dirección de Gibson Preziuso, Director de Alianzas, Comunicación y Asuntos de la Industria, Plus Ultra Líneas Aéreas tuvo una participación activa en la última edición del congreso. Durante las sesiones, los expertos analizaron la evolución del tráfico aéreo en España, el cual se prevé que crecerá un 3,8% anual en los próximos tres años. Se abordaron temas clave como la optimización de la conectividad, la identificación de nuevas tendencias de consumo y el desarrollo de estrategias para competir en un mercado cada vez más exigente.

Un evento clave para la expansión de la aviación

Girona fue el escenario elegido para la celebración de CONNECT Aviation 2025, proporcionando un entorno propicio para la creación de oportunidades comerciales y el intercambio de conocimientos entre líderes del sector.

El foro contó con la presencia de representantes de las principales aerolíneas y aeropuertos del mundo, consolidándose como un espacio fundamental dentro de la industria. Gibson Preziuso destacó la importancia de estos encuentros para fomentar alianzas estratégicas, identificar nuevas rutas y mejorar la experiencia de los pasajeros. Además, se subrayó la relevancia del tráfico regional y de bajo coste como un motor esencial para fortalecer la interconexión con destinos de larga distancia.

Alianzas estratégicas para fortalecer la conectividad

Durante CONNECT Aviation 2025, Plus Ultra directivos mantuvieron reuniones con representantes de aeropuertos y destinos turísticos con el objetivo de evaluar posibles colaboraciones que potencien la conectividad de la aerolínea. Estos encuentros resultan fundamentales para consolidar su presencia en el mercado y garantizar un crecimiento sostenible en el sector.

Además de las reuniones comerciales, el evento ofreció una serie de conferencias y mesas redondas en las que se analizaron las tendencias actuales y futuras de la industria aérea. Para Plus Ultra, la participación en estas sesiones es crucial para mantenerse a la vanguardia del sector y compartir conocimientos con otros actores del mercado.

Innovación y sostenibilidad como ejes estratégicos

Uno de los enfoques más relevantes de Plus Ultra Líneas Aéreas en CONNECT Aviation 2025 fue su compromiso con la sostenibilidad y la modernización. Tanto Julio Miguel Martínez Sola, presidente de la aerolínea, como Roberto Roselli, CEO, reiteraron la importancia de adoptar prácticas sostenibles que reduzcan el impacto ambiental y aumenten la eficiencia operativa. La aerolínea también apuesta por la implementación de tecnologías innovadoras para mejorar la seguridad y la calidad del servicio.

A través de su participación en foros internacionales, Plus Ultra Líneas Aéreas demuestra su capacidad de adaptación a las exigencias del mercado y su compromiso con la excelencia en la aviación. La compañía sigue trabajando para garantizar un servicio de calidad, basado en la innovación y la responsabilidad en el sector aéreo.