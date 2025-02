No rebatir argumentos vacíos

Al contrario de lo que muchos creen, no todos formamos parte de un rebaño de borregos que aceptamos las opiniones ajenas sin cuestionarlas.

Desgraciadamente, en la actualidad hay montones y montones de individuos que lo aceptan todo, y muchos tienen el decoro de ocultarlo, pero hay otros que subestiman tanto a sus semejantes y que son tan necios que incluso se lo demuestran al mundo entero a través de los medios de comunicación. Son tan irrespetuosos que se adjudican la capacidad de hacer juicios y generalizaciones sin que les importe nada más que su propia percepción de las cosas, y son tan imbéciles y ridículamente amantes de ellos mismos como para exponerlo públicamente a modo de dogma.

Unos piensan que todos los de un partido político determinado son idiotas, otros que todos los que se casan con personas nobles o ricas lo hacen para aprovecharse, otros que todas las modelos son promiscuas... Pero sólo los más estúpidos lo dicen en voz alta. Sólo los más estúpidos tienen la poca cabeza de exhibir sus defectos con la convicción de que no son tal cosa.

Yo he llegado a la conclusión de que es algo tan sumamente patético que ni tan siquiera merece la pena ser rebatido. Después de todo, molestarse en razonar una respuesta para contestar a un argumento vacío sería una auténtica pérdida de tiempo...