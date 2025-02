Mil ochenta meses

Hoy los cumplo, según el calendario, ¡y parece mentira haber llegado! ¿noventa años?: ¡ni lo había soñado! pero ¡ya ves!: ¡estoy en su escenario!

Como hijo fiel, me siento tributario, del Señor que siempre me ha ayudado, al que ruego con fe y esperanzado poder ser de su Gloria donatario.

A mi familia, igual que a mis amigos, les debo tanto, que no pagaría, doblándoles lo de ellos recibido.

A ellos les pido sean los testigos, de mi noble ambición de cada día: ¡Fiel con todos, leal y agradecido!