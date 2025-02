​Acompasemos la fiscalidad del Ibex35

Mientras esperamos los aranceles exteriores del emperador, hablemos de los aranceles interiores que nos golpean sádicamente. Como cuando la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justifica que la nueva tributación a la gente que cobra el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es para “acompasar la fiscalidad”. El doloroso y verdadero crimen que se oculta es que los milmillonarios y el Ibex35 no pagan ni el IRPF ni el impuesto de Sociedades. ¡Habrá que “acompasarlos”, estimada señora ministra!

Nosotros pagamos aún más, pero los ricos no pagan

Solamente en la primera mitad del año pasado, nosotros hemos pagado a Hacienda 122.589 millones de euros. La recaudación tributaria ha batido su récord histórico, lo que significa un 10% más que el mismo periodo del año anterior. Nunca antes habíamos pagado tanto. Lo hemos pagado con el IRPF, el IVA, y las pequeñas y medianas empresas con el de Sociedades, con un tipo medio del 15,4%. ¿Estamos “acompasados”, estimada señora ministra?

Pero el crimen que se oculta es que los milmillonarios no pagan ni el IRPF ni el de Sociedades. El IRPF tiene un tope del 47% sea para más de 300.000 euros que para 300 millones y más. Pero los milmillonarios se escapan del pago -entre otras maneras legales, estimada señora ministra- con las sociedades de inversión en capital variable (SICAV) que tributan solo el 1%, y con la ley por la que las ganancias que obtienen por activos financieros tributan como rentas del capital con tope del 28%.

Y respecto al de Sociedades, las 35 mayores empresas en España han pagado el 1,43% de tipo medio, es decir, las empresas monopolistas del Ibex35 no pagan ni mucho menos como las pequeñas y medianas empresas, ni como los autónomos. Mal “acompasados” los tiene Hacienda, estimada señora ministra. Bueno, según se mire a quién se sirve.

Un IRPF para que nosotros paguemos más

La primera verdad que se oculta con las medias verdades. Los trabajadores que empiecen a cobrar el nuevo SMI tendrán que pagar IRPF porque Hacienda no ha actualizado los tipos del impuesto ni los tramos de aplicación para ajustarlos a la inflación desmadrada ni a los tímidamente crecientes salarios. Pagamos más IRPF por el mismo nivel real de ingresos. Porque el saqueo fiscal no lo sufren ellos solamente, lo sufrimos todos los demás trabajadores y pensionistas.

De los pequeños aumentos salariales que hemos conseguido frente al saqueo inflacionista al que nos están sometiendo las grandes corporaciones, Hacienda ingresa ahora más porque por esa limitada mejora de los sueldos y pensiones pagamos más. Ya en 2023, el tipo efectivo llegó al 16,8% en el caso de las rentas de los trabajadores en activo y al 9,6% en las de los pensionistas. Un doloroso récord histórico en ambos casos. Y en 2024 y 2025 está subiendo. ¿Le parece que estamos poco “acompasados”, estimada señora ministra?

¿Quién debe pagar el estado del bienestar?

El llamado estado del bienestar se suponía que era una fiscalidad por la que los milmillonarios y las empresas monopolistas pagaban impuestos para que los presupuestos públicos garantizaran las necesidades en sanidad, educación, pensiones y vivienda de la mayoría social. No que las personas cobrando el SMI y los demás menos empobrecidos nos repartiéramos la pobreza. Era una medida de redistribución de la riqueza.

La actual recaudación del IRPF -con un tipo medio del 14,3%- alcanza prácticamente la mitad de lo que Hacienda ingresa -que junto al 30% de la recaudación del IVA- significa que el 80% de lo ingresado viene de la mayoría social, de nuestros bolsillos -y si añadimos la parte del impuesto de sociedades que pagan las pymes, un 15%- demuestra matemática y perversamente que “Hacienda somos nosotros”. Y que los milmillonarios, la gran banca y las empresas monopolistas viven de nosotros. Porque, estimada señora ministra, Hacienda la sostenemos nosotros. Desde luego, ellos no.

El Ibex35 no paga impuestos, pues que paguen

“Los ricos no pagan IRPF”, es una frase pronunciada previamente por José María Aznar, en 1998, y Pedro Sánchez, en 2018. En realidad, sencillamente, los ricos no pagan. El IRPF en España -en sus inicios en los años 80- tuvo tipos máximos del 65%. Después con el PP y el PSOE se fueron bajando. Obviamente hay una inmensa demanda urgente para que paguen. Y con las grandes empresas sucede lo mismo. Hay que acabar con la injusta situación por la que las mayores empresas pagan un tercio de lo que pagan las pequeñas y medianas empresas. ¿Habrá llegado a sus oídos la reivindicación popular, estimada señora ministra?