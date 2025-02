Paso importante del Betis Futsal (3-1)

Victoria de mucho peso la que ha logrado esta noche el Betis Futsal, que medía su buen momento frente al que posiblemente sea el equipo revelación de Segunda, y que además venía en una muy buena dinámica, el Melistar FS.

Los melillenses, en quinto lugar de la categoría, han supuesto una dura prueba para la fortaleza mental y de juego de los de André Brocanelo que, pese a todas las dificultades que le han planteado Tomás de Dios y sus chicos, la han podido superar, especialmente en la segunda mitad.

Porque durante la primera el Betis sufrió mucho en la creación, merced a la asfixiante presión alta realizada por los melillenses. El Melistar apretaba la salida del balón desde que Ferreyra lo ponía en juego, y hacía que los verdiblancos no estuvieran nada cómodos.



Incómodo Melistar De hecho las ocasiones más claras en los primeros minutos llegaron por parte visitante, teniendo Ferreyra que meter sendas manos ante jugadores del Melistar, que aprovechaban las puntuales pérdidas de balón del Betis provocadas por su presión.

Los locales también tenían sus llegadas pero de menor claridad. Tuvo que ser Moha, el segundo portero del Melistar y que salió durante unos minutos por su manejo con los pies, el que le hiciera a los béticos la concesión que provocó el 1-0. Moha acompañó de manera un tanto dudosa una salida de balón precipitada de su equipo, y Cristian Povea lo aprovechó para marcar el tanto bético (min 13) con una vaselina desde su campo.

Aunque la tónica del partido no mejoró demasiado, y el Melistar no solo no llegó a descomponerse sino que, ahora sí, aprovechó una de sus llegadas para poner el 1-1 por medio de Joaki. El pivote visitante remachó desde la línea un balón de Grillo que Ferreyra no pudo despejar convenientemente, colocando las tablas con las que se llegó al descanso a dos y medio del final.

Segunda parte diferente El segundo período, no obstante, fue otra historia. Cierto es que al Betis le costó que Melistar claudicase, pero el desarrollo del juego tuvo otra tónica bien distinta. Sobre todo desde que Álex García colocara el 2-1 (min 24) tras culminar una excelente jugada de estrategia, con pases rasos desde un córner al otro hasta que el pivote la pusiera rasa e imparable al segundo palo.

Ello serenó al Betis que, no obstante, no pudo lograr la sentencia. Entre otras cosas porque Gonzalo Puebla selló su portería en el minuto 34 hasta en tres ocasiones. Primero solventando un remate franco en el segundo palo de Dickson; y, segundos más tarde, desbaratando una doble ocasión de Lin y Rafa López.

Melistar se la jugó, como era lógico, en los últimos minutos atacando de cinco, con Pablo González como portero jugador; pero, salvo en la primera jugada, con Starna haciendo de salvador ante Javi, el Betis se defendió muy bien. Y, en los últimos segundos, Cristian Povea fabricó en una contra el gol que cerró el partido, y que también acabó marcando Álex García.

Prueba superada, pues; y a esperar este fin de semana el enfrentamiento directo entre Alzira y Entrerríos Zaragoza y también lo que haga el Málaga en Pinatar, antes de un calendario un tanto complicado, que incluye la visita al filial del Barça, recibir al Leganés (que ya ganó al Betis en la primera vuelta) y viajar a la capital maña.

3 - REAL BETIS FUTSAL: Ferreyra, Quique Hernando, Dickson, Cristian Povea, Ismael -cinco inicial- Starna, Álex G, Lin, Henrique, Rafa López y Pablo Otero. 1 - MELISTAR FS: Gonzalo Puebla, Javi, Iván Fernández, Grillo, Joaki -cinco inicial- Pablo González, Wallace, Bonino, Moha, Ramón Vargas, Salvi y Claudio. ÁRBITROS: Joel García Ribera y Gael García Schmid. Amarilla a los béticos Álex García, Lin y Franco. GOLES: 1-0: Cristian Povea (min 13); 1-1: Joaki (min 18); 2-1: Álex García (min 24); 3-1: Álex García (min 40). INCIDENCIAS: 19ª jornada de liga en Segunda División. Pabellón Amate (Sevilla).