Formación Universitaria se convierte en patrocinador oficial del Caja 87 Baloncesto

La institución académica Formación Universitaria ha formalizado un acuerdo de patrocinio con el Club de Baloncesto Caja 87 Formación Universitaria, prestigiosa institución académica comprometida con la excelencia educativa y la responsabilidad social, ha anunciado su reciente acuerdo de patrocinio con el equipo de baloncesto Caja 87, consolidándose como patrocinador oficial del club. Este apoyo refuerza su compromiso con el deporte y la comunidad, impulsando el desarrollo y el talento joven en el ámbito deportivo.

En el marco de este acuerdo, Gonzalo Crespo, presidente de Caja 87 Baloncesto, y Adrián Carrero, Sponsorship and Activation Manager del equipo, visitaron las instalaciones de la sede principal de Formación Universitaria en Sevilla. Durante su recorrido, tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad los distintos departamentos de la institución y compartir su visión sobre el proyecto deportivo, así como las numerosas acciones que planean llevar a cabo para fomentar el baloncesto y fortalecer el vínculo con sus seguidores.

En el evento también estuvo presente Antonia Guerrero, directora académica de Formación Universitaria, quien explicó el proyecto de responsabilidad social corporativa de la institución. Guerrero destacó la importancia de esta alianza no solo en el ámbito deportivo, sino también en el compromiso social, anunciando que, en colaboración con organizaciones como Fundación Ana Bella, Proyecto Hombre, Fundación AFAVI y REDMADRE, se llevarán a cabo acciones conjuntas para que sus beneficiarios puedan disfrutar y asistir a diferentes encuentros de Caja 87 Baloncesto.

"El patrocinio de Caja 87 Baloncesto nos permite apoyar el deporte base y conectar con nuestra comunidad de una manera más cercana. Además, a través de nuestro proyecto de responsabilidad social corporativa, queremos ofrecer oportunidades de inclusión y disfrute del deporte a colectivos en situación de vulnerabilidad", destacó durante el encuentro Ignacio Campoy, CEO de Formación Universitaria.

Por su parte, Gonzalo Crespo expresó su entusiasmo por esta alianza: "Estamos muy agradecidos por el apoyo de Formación Universitaria. Este patrocinio no solo fortalece al equipo, sino que también refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del talento y la promoción de hábitos saludables".

Este patrocinio no solo impulsará al equipo en sus próximos desafíos deportivos, sino que también abrirá oportunidades para colaboraciones educativas y sociales, beneficiando tanto a los estudiantes de Formación Universitaria como a la comunidad deportiva de Caja 87 Baloncesto y a las organizaciones sociales involucradas.