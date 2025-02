La ESA confirma que los astronautas con discapacidad pueden participar en misiones espaciales de larga duración

Los astronautas con discapacidad pueden entrenar, participar y regresar de misiones de larga duración a la Estación Espacial Internacional (ISS) de manera segura como miembros de la tripulación completamente integrados, tal y como confirman los resultados de la segunda fase del estudio de viabilidad ‘Fly!’, realizado por la Agencia Espacial Europea (ESA), que concluyó este pasado enero.

El astronauta con discapacidad de la ESA John McFall en una prueba | Foto de la ESA



Según explicó la ESA, en el estudio se evaluó varios tipos de discapacidades compatibles con una misión de larga duración en la ISS como miembro de una tripulación totalmente integrada y se trabajó con el astronauta con discapacidad de la propia ESA John McFall. Esta evaluación identificó la baja estatura, la discrepancia en la longitud de las piernas y la deficiencia en las extremidades inferiores por debajo de la rodilla como condiciones para tener en cuenta.

Así, la ESA determinó que los astronautas con una discapacidad especificada (amputaciones unilaterales de miembros inferiores, no más proximales que el tercio distal del fémur o deficiencia unilateral equivalente de miembros inferiores) pueden participar en las citadas misiones espaciales de larga duración. Esto enfatiza que la inclusión en la exploración espacial es alcanzable sin imponer cargas financieras u operativas significativas.

La presentación de estos resultados se celebró este viernes y en ella participaron, entre otros, McFall y el director de Exploración Humana y Robótica de la ESA, Daniel Neuenschwander. Ambos explicaron que trabajo realizado debe traducirse en el primer vuelo espacial de larga duración de un astronauta del proyecto con discapacidad física. Por ello, estos resultados marcan el inicio de la siguiente etapa de ‘Fly!’: ‘Mission Ready’.

Este estudio comenzó en el año 2020, cuando la ESA comenzó a evaluar las características antes descritas sobre discapacidades físicas. En 2021, la agencia espacial incluyó un aviso de vacante para un astronauta con discapacidad física en su selección de astronautas. Según explicaron en la presentación, en la que también participaron el director del estudio, Jerome Reineix, y el cirujano de vuelo Alessandro Alcibiade, en esa fase de anuncio de la vacante recibieron 17 solicitudes.

Así, en 2022, junto a la NASA, se hizo una evaluación de los tres tipos de discapacidades descritas anteriormente para identificar posibles limitaciones para el éxito de las actividades de los astronautas. En esta fase no se encontró ningún impedimento a priori para ninguna de las tres discapacidades en todas las fases operativas. Entre ellas, se identificó la baja estatura como el caso con mayor necesidad potencial de modificaciones de hardware.

Durante la presentación del estudio los participantes detallaron también que, durante el proceso de análisis, se consideraron las diferentes fases del vuelo espacial (entrenamiento, operaciones de naves espaciales, operaciones en la ISS, proceso médico y apoyo a la tripulación), En el caso de la parte médica, Alcibiade explicó que todo astronauta que vuele a la ISS necesita una certificación médica de la Junta Multilateral de Medicina Espacial (MSMB).

En este sentido, los posibles certificados pueden ser, primeramente, de ‘Categotia 1’: calificado para vuelos espaciales de larga duración, vuelos espaciales de coria duración y entrenamiento. También, de ’Categoría 2’: Calificado para vuelos espaciales de corta duración y entrenamiento; y de ‘Categoría 3’, cuyo certificado es para entrenamiento de vuelo espacial.

De este modo, los logros del estudio de viabilidad sitúan a la ESA como “pionera” en materia de inclusión y diversidad para la exploración espacial y el objetivo es garantizar que el trabajo que realice la ESA no solo impulse las misiones espaciales, sino que también genere un “impacto positivo y duradero en la sociedad”.

La siguiente fase, ‘Mission Ready’, se lanzó este pasado enero y se centrará en tres áreas principales: el dominio científico para identificar previamente posibles experimentos y estudios que podrían implementarse si se confirma una misión; conseguir la certificación del hardware protésico hasta la Fase 2 del Panel de Revisión de Seguridad de la ESA; y asegurarse de que McFall obtendrá su certificación médica y será considerado capaz de volar en una misión de larga duración.