Núcleos fiables

Para lo bueno y para lo malo, la vida siempre ha estado cruda; aquí abajo no se cocinan sus fundamentos. Los impulsos de los seres vivientes son incesantes, con evidente desorientación debida a lo incierto de sus rumbos. Las sensaciones son interrumpidas, incluso arrancadas de cuajo por avalanchas intempestivas. Las tareas ocupan el tiempo disponible; pero si nos descuidamos, vacían la despensa del alma propia. Menesterosos por las afueras y desvalijados por los adentros, los caminos se obstruyen y las insatisfacciones se incrementan. En los laberintos de sufridos aprendizajes, apenas se avizora la autonomía del PROTAGONISTA; elemento básico para afrontar ese infinito momentáneo en el que estamos involucrados, de conexiones ilimitadas.

A la hora de tomar una decisión concreta, nos encontramos con una gran confluencia de circunstancias, nos vemos obligados a la selección de las más conocidas y accesibles. Entre hallazgos e incógnitas, adoptamos determinados criterios, seguidos de actuaciones presumiblemente orientadas; las carencias forman parte del fondo desconocido. El desliz sobreviene al tratar de fijar los conceptos; en ese arraigo nos ceñimos a los datos elegidos, con la consiguiente postergación de otros. Como ya escribiera Ortega, el agrandamiento de las convicciones, su máxima expresión, las convierte en SOSPECHOSAS, en la medida de los factores desatendidos y el consiguiente debilitamiento de sus cimientos.

Estamos ya saturados y maltrechos de tantas supuestas verdades absolutas como nos vinieron encima desde todas las áreas circundantes, cada una con su peso abrumador y tendencioso. Si algo vamos aclarando, es el carácter misterioso del ser humano; la razón instrumental de uso diario queda sobrepasada por dicha realidad enigmática de fondo. El trato habitual con los problemas, deseos y frustraciones, genera un sinfín de movimientos difíciles de comprender en sí mismos. Vivimos en el límite de lo conocido, en la frontera con lo INCOMPRENSIBLE. De ahí, el canto general dedicado al sentido del buen caminar accesible; sabiendo dibujar la raya frente a lo desconocido, si no queremos abocar al desbordamiento suicida.

Si no disponemos de respuestas absolutas, tampoco podemos quejarnos demasiado, existen numerosos focos orientativos a disposición de todos, son decisivos para el recorrido de nuestra corta existencia. Hago mención en primer lugar, de aquellos centrados en los contactos directos INTUITIVOS. La observación de las evoluciones en la Naturaleza es primordial, por sus equilibrios y por la manera de presentar sus sorpresas y catástrofes. La movilidad mental y física, ese carácter enérgico de ponerse en marcha, es fundamental para las trayectorias. La pasividad orienta en negativo, viene a reflejar la renuncia y la ausencia radical. La irregularidad de los recursos condiciona sin remedio las dimensiones de las respuestas.

Hay un grupo de orientaciones basada en una mayor elaboración reflexiva a las que denominaría CUALITATIVAS, de notoria influencia en los comportamientos. Así, el acercamiento mutuo entre las personas, centrado en la empatía, el apego, el amor en una palabra; resulta crucial para el buen desarrollo de las relaciones. El aprovechamiento de la cuota de libertad personal, permite la elección de opciones sin las presiones extemporáneas. No se puede proceder a ciegas, el esfuerzo para la adquisición del mayor grado de conocimiento posible, matiza al resto de valoraciones. Podemos incluir el carácter solidario, la justicia, las actitudes responsables, el buen talante relacional, como los mejores auspicios de soluciones gratificantes.

Es importante preguntarnos, qué decimos al decir, porqué decir sin decir, dar a entender, creer que decimos, parlotear en voz alta; nos envuelven en unos tonos enigmáticos muy ligados a la presencia humana de todos los tiempos. El enigma se agranda en cada intervención y en esa discordia nos debatimos. Apenas intuimos los movimientos subyacentes y tampoco estamos seguros de lo observado en la superficie. Eso sí, tratamos de fijar ideas y conceptos para entendernos, pero ese ETIQUETADO de las percepciones bien perfilado, puede incrementar la confusión; se centra en determinados matices, sin desvelar la complejidad del fondo. Como instrumento funcional es entendible, desprovisto del valor absoluto y sin definiciones rígidas.

Es fácil perfilar una lógica por lo lineal de su razonamiento, como si la trama de esas razones lo fuera a explicar todo. Sin embargo, las vicisitudes de la práctica y los recorridos internos de los sentimientos, revelan ámbitos de mayor extensión. Siempre con el aditamento de esa ambigüedad que nos caracteriza; lógica y sentimientos pueden ser aplicados de manera contradictoria. Nos movemos en un juego multifactorial permanente en torno a FIGURAS humanas imprecisas; tratando de ser lo que no son y aplicando la mencionada ambigüedad a su manera. Las querencias propias, las circunstancias envolventes y las querencias ajenas discurren por cauces ilimitados en busca de una objetividad escurridiza.

Las personas vamos cargadas de curiosos matices particulares y los momentos vienen a situarnos ante perspectivas cambiantes; la vitalidad nos aboca a experiencias siempre de carácter novedoso, nunca lo hemos podido aprender todo. En el trabajo, en la familia, en la intimidad o en público, entre silencios angustiosos y ruidosas algarabías, no cesan las apariciones de horizontes con posibilidades y con problemas abrumadores. Los OBJETIVOS se renuevan, son las “crecidas de la vida” machadianas; ante ellas, no puede sustituirnos nadie, reflejan nuestro enfrentamiento directo con la existencia. Las componendas venidas de fuera podrán influir, sin pasar de agentes accesorios. Será decisiva la respuesta servil o reivindicativa de los afectados.

A los individuos nos asedian desde las plataformas encumbradas, cargadas de recursos y de estrategias ladinas. Con inusitada DESFACHATEZ disfrazan sus propuestas de liberales, se presentan petulantes, nos ponen delante enorme profusión de opciones. Podemos elegir la mejor valorada, después de valorar los datos disponibles. La mandanga impresentable funciona a base de ocultamientos. Estudiaron las emociones, costumbres y posibles señuelos para presentar sus ofertas con los formatos más efectivos. Sin dar la información completa ni de autores, razones, ni intereses disimulados. Esconden las maniobras efectuadas en la recámara, con la consiguiente desprotección de la ciudadanía.

Con tantas dificultades e impulsos contradictorios, la evolución hacia la gran paradoja es progresiva y nefasta. La pluralidad de los comienzos enturbió las entendederas de las personas, hasta el punto de derivas sus peculiaridades hacia una estúpida SERVIDUMBRE; la inutilizar los criterios propios al servicio de la movida, quedando expuestos a la maldad de unos cuantos avispados de aviesas intenciones.

El talante de la globalidad es patente. Frente a él, apenas queda el recurso de una resistencia activa; la de aferrarse a pequeños NÚCLEOS FIABLES, de personas cercanas, esforzadas, comprometidas y talentudas, con la firme resolución de no ceder a las engañifas de todo género urdidas por los empoderados sectarios. El revulsivo irreductible radica en la vitalidad de dichos núcleos.