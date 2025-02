El I BioCircular Summit reúne a líderes del sector para impulsar la biocircularidad en España

El I BioCircular Summit ha arrancado su primera edición con un programa en el que se han analizado los elementos esenciales políticos, regulatorios y estratégicos para impulsar el sector de la biocircularidad en España. Organizado por la Asociación Española de Biocircularidad (BIOCIRC) y la Plataforma Española Tecnológica y de Innovación en Biocircularidad (BIOPLAT), el ya reconocido por todos como ‘el encuentro clave del sector’ ha reunido a más de 200 participantes entre expertos, profesionales del ámbito empresarial, representantes institucionales, comunidad científico-tecnológica y académica, además de actores de los sectores primario y secundario, para abordar el presente y el futuro de todos los subsectores de la biocircularidad.

Los diferentes agentes de este foro coincidieron en la importancia del sector de la biocircularidad por su capacidad real de desfosilizar con soluciones cuya implementación es posible ya. Todos ellos abogaron por la necesidad de apuntalar la biocircularidad entre las tres renovables con mayor potencial para avanzar en la transición energética y ecológica en el país. Y subrayaron la posibilidad de hacerlo de forma inmediata, favoreciendo además la industrialización, la competitividad y la autonomía estratégica del Estado, todos ellos primordiales en el contexto geopolítico y económico actual.

A su vez, identificaron la bioenergía a gran escala para resolver problemas de descarbonización en el área industrial y al sector primario y secundario como claves para el éxito en la integración de toda la cadena de valor de la biocircularidad. El biometano se definió como fundamental para la implementación de los gases renovables en el consumo de hogares e industrias. Quedó patente que un proyecto de país para España es liderar una industria de producción y consumo de combustibles sostenibles de aviación (SAF) para la descarbonización del sector aéreo y en detrimento de la dependencia energética exterior. Por último, se destacó el futuro “absolutamente brillante” de los bioproductos. Mención destacada a la necesidad de integrar al conjunto de agentes público-privados con intereses y competencias en el sector para poder avanzar en soluciones biocirculares dada la marcada trasversalidad del sector y sus valiosas implicaciones, tanto medioambientales y socioeconómicas, que trascienden a la propia transición ecológica y son estratégicas para el conjunto del Estado.

En el I BioCircular Summit se dio a conocer el análisis actualizado del potencial de biomasa en España, un trabajo realizado por el Departamento de Regulación en BIOCIRC. Este estudio, cuya publicación se realizará próximamente, revela el enorme potencial del país en este recurso y la necesidad de fomentar su valorización. Desde el Departamento de Sostenibilidad de la Asociación, se presentaron los precios de las materias primas biomásicas en el contexto nacional e internacional y los factores que influyen en ellos, además del análisis de la evolución del mercado en los últimos años.

La inauguración del evento contó con la intervención de Miguel Rodrigo Gonzalo, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), quien destacó la relevancia del encuentro: “BioCircular Summit llega en un momento crucial para el sector y ha generado grandes expectativas”.

Diversas administraciones públicas con competencias en el sector han respaldado también este primer foro que aborda la biocircularidad en su conjunto con intervenciones de representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -con la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, la Subdirección General de Energías Renovables, la Subdirección General de Residuos, además de la Secretaría General para el Reto Demográfico-; el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación -con la Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva-; el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE); el Gobierno de Navarra; y la Junta de Andalucía -con la Viceconsejería de Industria, Energía y Minas, la Secretaría General de Energía y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural-.

Debates de alto nivel sobre políticas, regulación y sectores de la biocircularidad

El evento ha contado con múltiples mesas redondas y ponencias especializadas, abordando asuntos fundamentales como la regulación, el papel de la biocircularidad en los territorios, su impacto en los sectores primario y secundario, el desarrollo del biometano en España o las oportunidades de los combustibles sostenibles de aviación (SAF). Asimismo, ha ofrecido a los asistentes este espacio de ponencias, junto un área de exposición de empresas y entidades del sector, además de BioInnovation, que fue la zona dedicada a la I+D+i a través de la exhibición de pósteres científicos e iniciativas biocirculares innovadoras.

La primera mesa redonda analizó el marco normativo actual y futuro de la biocircularidad, con especial énfasis en su impacto en sectores estratégicos como el transporte y la industria. Se destacó el potencial de los bioproductos y la bioenergía para reducir la dependencia de España de los combustibles fósiles, así como la necesidad de formación especializada para fortalecer el sector en el entorno rural. Los ponentes coincidieron en que los próximos años serán apasionantes para el crecimiento de esta industria, con gran impacto ambiental y también social. Posteriormente, desde MITERD e IDAE se analizó la biocircularidad en cuanto a los criterios de sostenibilidad de la RED III y su transposición al ordenamiento jurídico español.

Para dar voz a los territorios, inherentes a la biocircularidad, se contó con una mesa redonda sobre cómo la biocircularidad es clave para la industrialización sostenible y el desarrollo rural. Representantes de Navarra y Andalucía expusieron sus modelos de éxito. Navarra ha desarrollado un “ecosistema biocircular” aprovechando la proximidad entre su tejido agrario e industrial, mientras que Andalucía ha capitalizado su actividad agrícola para convertirse en un referente en biocircularidad. Desde la Secretaría General para el Reto Demográfico, Francesc Boya subrayó la importancia de mantener población en las zonas rurales para poder cerrar los ciclos productivos de la bioeconomía y adelantó algunas pinceladas de la futura Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

La mesa redonda sobre la biocircularidad en los sectores primario y secundario sirvió para centrar el debate en el papel absolutamente esencial de los agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias en la bioeconomía circular. Confederaciones de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), Fundación Grupo Cajamar, Cooperativas Agro-alimentarias España y la Junta de Andalucía resaltaron la necesidad de mejorar la comunicación con estos sectores, ya que en ocasiones el rechazo social hacia la bioeconomía proviene de la desinformación más que de razones técnicas. También se abordó el reto de llevar la innovación al mercado y la importancia de la circularidad en los procesos agroalimentarios para mejorar su rentabilidad y sostenibilidad.

España ante el desafío de liderar la producción de biometano y SAF

El debate entre Naturgy, Moeve, Ence Biogas y la Junta de Andalucía permitió a empresas y administraciones públicas dialogar sobre los retos del sector del biometano. A pesar del gran potencial de España, la producción de este gas renovable sigue siendo baja en comparación con otros países europeos. Entre los desafíos más urgentes, se mencionaron la simplificación de los trámites administrativos y la necesidad de criterios unificados en todo el territorio. Como soluciones, se propuso fijarse en las mejores prácticas de los países líderes en biometano para replicarlas en España.

La última mesa redonda se enfocó en los combustibles sostenibles para la aviación (SAF) y el papel de España en este mercado. Los expertos de Iberia, Airbus, Moeve, OACI e ICF coincidieron en que el país tiene un gran potencial para liderar la producción de SAF, tanto biológico como sintético, gracias a sus condiciones naturales y a la preparación del sector en los últimos años. Sin embargo, el principal reto es el elevado coste del SAF en comparación con los combustibles convencionales. Entre las soluciones, se destacó la necesidad de mayor apoyo institucional y de seguir apostando por la neutralidad tecnológica para impulsar la competitividad del sector.

Los últimos espacios del I BioCircular Summit estuvieron dedicados a presentar casos de éxito sobre la integración de la biocircularidad en industrias existentes, biorrefinerías y bioproductos, con la intervención de ENSO, Magnon Green Energy y Urbaser. Y, por otro lado, sobre innovación en biocircularidad y bioeconomía de la mano de AINIA, Tecnalia y Bioliza.

El encuentro concluyó con la intervención de Carlos Alberto Fernández López, jefe del Departamento de Bioenergía y Residuos de IDAE, quien subrayó los principales aprendizajes del BioCircular Summit, como que “en muchos de los sectores de los que depende la biocircularidad aún no ha calado el mensaje de qué es lo que hacemos y de qué podemos hacer, es el momento de convertir esta brecha en una gran oportunidad”.



Premios Estatales Biocircularidad

En el marco del I BioCircular Summit se celebró la entrega de los I Premios Estatales Biocircularidad, donde fueron reconocidos líderes de la transformación hacia modelos de negocio biocirculares sostenibles y que impulsan la biocircularidad como pilar medioambiental y socioeconómico para avanzar en una transición ecológica equilibrada e inclusiva.

Los galardonados en las siguientes categorías fueron:

Premio a la Colaboración Público-Privada en Biocircularidad: Proyecto ROBIN ‘Deploying circular BIOecoNomies at Regional level with a territorial approach’, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Corporación Tecnológica de Andalucía.

Premio a la Excelencia en Biorrefinerías y Bioproductos: PERSEO Biotechnology.

Premio al Impacto Territorial en Biocircularidad: Hub de la Bioeconomía de Cataluña, BIOHUBCAT.

Premio al Liderazgo en Bioenergía y Biocombustibles: Vertex Bioenergy.

Premio a la Innovación Biocircular: Proyecto CIRCULAR BIOCARBON ‘Turning carbon of complex organic urban waste streams into value-added products’, de Urbaser.

Premio a la Sostenibilidad e Inclusión Social en Biocircularidad: Proyecto NUTRITIVE ‘Innovative decision-making tool for defining the most suitable manure management strategies to achieve a sustainable livestock farming system during the whole value chain’, de AINIA.

Premio a la Trayectoria y Liderazgo en Biocircularidad: Mercedes Ballesteros, directora del Departamento de Energía del CIEMAT.

El papel de BIOCIRC y BIOPLAT para aunar al sector de la biocircularidad

El éxito del I BioCircular Summit ha puesto en valor la labor de BIOCIRC y BIOPLAT para integrar a agentes de todos los sectores de la biocircularidad en un mismo foro y generar un espacio de reflexión y networking fundamental para el desarrollo de la biocircularidad en España. Una de las principales conclusiones del encuentro fue que la biocircularidad se posiciona como una de las soluciones más prometedoras para la desfosilización, la sostenibilidad, la industrialización y la vertebración del territorio.

El I BioCircular Summit ha contado con el patrocinio de empresas con un destacado compromiso con la biocircularidad como Urbaser, Ence, Moeve, Naturgy, Airbus, Enso e Iberia. Rafael Guinea, director Global de Tratamiento de Urbaser, principal colaborador del I BioCircular Summit, expuso la labor de la compañía en su objetivo principal de dar respuesta proactiva a los retos que presenta la transición a la circularidad en la sostenibilidad en el sector.

También ha contado con la colaboración como media partners de Ecoticias, El Economista, Energética21, FuturEnergy, FuturEnviro, IndustriAmbiente, IndustriaQuímica, Infoedita y Retema.