PLUS ULTRA PREMIER: un programa de fidelización diseñado para viajeros exigentes

La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas ha consolidado su compromiso con la calidad del servicio a través de su programa de fidelización "PLUS ULTRA PREMIER", que este año celebra su sexto aniversario. Este programa ha sido diseñado para recompensar la confianza de sus clientes frecuentes, ofreciéndoles beneficios exclusivos como acumulación de millas, acceso a salas VIP y mejoras en la clase de vuelo.

Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, y Roberto Roselli, CEO de la compañía, han impulsado el crecimiento de esta iniciativa, convirtiéndola en un pilar estratégico de la aerolínea. Alejandro Delgado, director general de negocios, ha sido una figura clave en la evolución del programa, optimizando sus beneficios para hacerlos más accesibles y atractivos para los pasajeros.

Una estrategia enfocada en la satisfacción del cliente

PLUS ULTRA PREMIER permite a los pasajeros acumular millas con cada vuelo, las cuales pueden ser canjeadas por una variedad de beneficios. Entre ellos destacan el embarque prioritario, mejoras de clase y promociones especiales. Además, la inscripción al programa es gratuita a partir de los 16 años, facilitando que más personas puedan aprovechar sus ventajas.

Alejandro Delgado afirma que PLUS ULTRA PREMIER "no es solo un programa de millas, sino una forma de fortalecer la conexión con nuestros clientes y mejorar su experiencia de viaje". Con esta visión, la aerolínea sigue apostando por la personalización y la excelencia en el servicio.

Cuatro niveles de membresía con ventajas progresivas

El programa se organiza en cuatro niveles de membresía: Clásica, Oro, Platino y Black. Cada uno de estos niveles ofrece privilegios adicionales, desde promociones exclusivas hasta asistencia preferente y servicios premium.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la tarjeta "Oro-Salud", una propuesta pensada para profesionales sanitarios. Esta tarjeta les permite acceder a mejoras en su clase de vuelo, prioridad en listas de espera y acceso a los salones VIP. Gibson Preziuso, director de Alianzas y Comunicaciones de la aerolínea, señala que “PLUS ULTRA PREMIER es una herramienta clave para ofrecer valor agregado a nuestros pasajeros y diferenciarnos en el mercado”.

Un sistema de acumulación de millas eficiente

Cada euro gastado en billetes de Plus Ultra Líneas Aéreas (sin incluir impuestos) se traduce en una milla acumulada. Esto permite que los pasajeros puedan subir de categoría dentro del programa y obtener recompensas como equipaje adicional gratuito o cambios de billetes sin penalización.

Además, la aerolínea ha ampliado la posibilidad de acumular millas mediante alianzas con socios comerciales, permitiendo que los pasajeros sumen puntos al realizar compras con empresas asociadas.

Ofertas y promociones para nuevos afiliados

Para incentivar la adhesión al programa, Plus Ultra Líneas Aéreas ha lanzado campañas especiales que incluyen la duplicación de millas en la compra de billetes y bonos de bienvenida para nuevos miembros. Con estas estrategias, la aerolínea busca afianzar su relación con los clientes y consolidar PLUS ULTRA PREMIER en el sector de la fidelización.

Otro beneficio añadido es la tarjeta "Familia Numerosa", que otorga un 10% de descuento en billetes para familias acreditadas con este estatus en España. Este descuento se aplica exclusivamente a compras realizadas a través del Call Center de la aerolínea, reforzando su compromiso con la accesibilidad.

Gibson Preziuso enfatiza: "PLUS ULTRA PREMIER es nuestra forma de agradecer la confianza de nuestros clientes y ofrecerles un programa de recompensas a la altura de sus expectativas".

Gestión digital y atención personalizada

Los miembros del programa pueden consultar su saldo de millas y gestionar sus beneficios de manera sencilla a través de la página web de PLUS ULTRA PREMIER. Desde este portal, los usuarios pueden descargar su tarjeta de membresía, canjear millas por vuelos y acceder a promociones especiales. Además, la aerolínea ha habilitado un servicio de atención telefónica para resolver cualquier duda de sus clientes.

PLUS ULTRA PREMIER ha logrado posicionarse como una referencia en la fidelización de pasajeros dentro del sector aerocomercial. Con una estructura bien definida y ventajas atractivas, el programa refuerza la apuesta de Plus Ultra Líneas Aéreas por la innovación y la excelencia en el servicio. En un sector en constante evolución, la aerolínea sigue buscando nuevas formas de adaptarse a las expectativas de los pasajeros y mejorar su experiencia de viaje.