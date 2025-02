Carlos Santana, Fito Páez, Zaz, Trueno, Molotov, Califato 3/4, Los Manolos y G5, primeros confirmados del nuevo ciclo de música FAR València

A partir del 9 de julio, un nuevo ciclo de conciertos llenará de luz las noches de la ciudad de València al ritmo de numerosos grupos y cantantes nacionales e internacionales: FAR València. Con la producción de Serious Fan Music, Mundosenti2 & Mediapro Events (GRUP MEDIAPRO) y Tranquilo Música, esta nueva cita recogerá una gran variedad de estilos para un extenso abanico de aficionados a la música.



FAR València llega en su primera edición con el objetivo de llevar una experiencia premium a la ciudad de València, con una puesta en escena y estándares de calidad que posicionarán la ciudad a nivel internacional. Este ciclo de música está enfocado a todo tipo de públicos gracias a la inclusión de diferentes estilos musicales, lo que supone una nueva oferta de entretenimiento en València.

Como cabeza de cartel, destaca el rock latino del legendario Carlos Santana (31 de julio), en su vuelta a los escenarios con su "Oneness Tour" que girará en torno a sus grandes éxitos: Woodstock, Abraxas y, especialmente, su álbum Super Natural, que celebra su 25 aniversario. Entre los primeros confirmados también se encuentran músicos de géneros tan variados que van desde el eclecticismo del músico argentino Fito Páez (10 de julio) con su fusión de estilos como rock, tango y jazz; pasando por el punk y metal de los mexicanos Molotov (11 de julio); la fusión de chanson y gypsy jazz de la cantautora francesa Zaz (28 de julio), el hip-hop/rap del argentino Trueno (9 de julio); la banda Califato 3/4 (11 de julio), con su combinación de electrónica avanzada con músicas que parten de la tradición popular andaluza; y una noche que promete ser inolvidable con Los Manolos y G5 (25 de julio) que estarán acompañados de Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Diego Pozo ‘Ratón’, Muchachito Bombo Inferno y Tomasito.

A ellos se unirán otros nombres que harán vibrar la Marina Norte, con propuestas para todos los gustos y públicos. El programa completo de artistas se anunciará próximamente.