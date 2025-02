​Prevención (PRL) y Psicosociología. Sobre la Fibromialgia, la enfermedad incomprendida (II)

Un nuevo estudio revela la base biológica de la fibromialgia

Un reciente avance en la investigación científica ofrece evidencias sólidas que sustentan la base biológica del dolor en personas con fibromialgia (FM). El estudio, presentado en el Colegio Americano de Reumatología, arroja luz sobre los mecanismos cerebrales que subyacen al sufrimiento de quienes padecen esta enfermedad, llamada por algunos erróneamente condición, porque realmente es una enfermedad, que además engloba varias patologías, desafiando las perspectivas tradicionales que la consideraban un trastorno psicosomático o subjetivo.

El estudio titulado “Fibromyalgia and the Brain: New Clues Reveal How Pain and Therapies are Processed”, liderado por investigadores de Ann Arbor, Michigan, utilizó resonancia magnética funcional (fMRI) para analizar el flujo sanguíneo cerebral en respuesta a estímulos dolorosos en 18 pacientes diagnosticados con fibromialgia.

Los resultados sugieren una relación directa entre la alteración en los receptores opioides μ del cerebro y la sensibilidad al dolor. Este hallazgo amplía el conocimiento previo, que ya señalaba que las personas con fibromialgia perciben mayores niveles de dolor ante estímulos de temperatura, presión y tacto debido a un procesamiento anómalo del dolor,concluyen.

Los principales descubrimientos han sido:

1. Receptores μ-Opioides y sensibilidad al dolor. Los investigadores observaron una disminución en la actividad de los receptores opioides μ en regiones específicas del cerebro. Esta regulación a la baja parece aumentar la sensibilidad al dolor en las personas con fibromialgia.

- Relación negativa: A menor disponibilidad de receptores, mayor intensidad de la respuesta cerebral al dolor.

- Regiones clave: La corteza prefrontal dorsolateral derecha mostró una correlación positiva con la percepción del dolor, lo que refuerza su papel en la modulación del dolor.

2. Ineficacia de medicamentos opioides. El estudio plantea que las personas con fibromialgia tienen menos receptores opioides funcionales, lo que explica la limitada eficacia de los tratamientos basados en opioides para aliviar su dolor. De lo que se deduce que los analgésicos tienen dudosa efectividad.

Conexión con el Síndrome de la Guerra del Golfo

Un aspecto curioso de esta investigación es su financiación, proporcionada por el Instituto Nacional de Salud y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esto ha llamado la atención debido a la creciente evidencia que relaciona los síntomas de la fibromialgia con el "Síndrome de la Guerra del Golfo", una enfermedad crónica multisintomática diagnosticada en veteranos de guerra.

Los síntomas de este síndrome incluyen fatiga crónica, problemas musculoesqueléticos, dificultades respiratorias, trastornos neurológicos y cognitivos, entre otros. Estos se solapan con los de la fibromialgia, lo que sugiere una posible conexión biológica subyacente en ambas condiciones.

Este hallazgo marca un avance significativo en la validación de la fibromialgia como una condición médica con bases biológicas, alejándola de la percepción errónea de ser un problema meramente subjetivo. No es que el dolor le duela más al paciente, es que tiene más dolor que quienes no están afectados por fibromialgia. No es una enfermedad psicológica, que puede llegar a serlo porque quien la padece sufre sus severas afecciones, pero fundamentalmente es inflamación en las articulaciones y dolor, en todo el cuerpo, incluyendo los demás síntomas citados. Además, este estudio abre nuevas vías para investigar terapias dirigidas que mejoren la calidad de vida de los pacientes.

Si bien el estudio se centra en un grupo reducido, su metodología y conclusiones allanan el camino para futuras investigaciones que puedan profundizar en el entendimiento de esta enfermedad, ayudando a romper estigmas y optimizar los tratamientos.

Estudios sobre FM a lo largo del tiempo

A lo largo de los años se han realizado numerosos estudios que han contribuido a entender mejor la fibromialgia y sus bases biológicas. A continuación, se mencionan algunos relevantes:

1. Disfunción en el procesamiento del dolor

Estudio de Functional MRI (fMRI). Investigaciones como las del Dr. Daniel Clauw han demostrado que las personas con fibromialgia presentan una actividad cerebral anómala en áreas relacionadas con la percepción del dolor, como la corteza cingulada anterior, el tálamo y la ínsula. Esto respalda la idea de que la fibromialgia implica una amplificación en la percepción del dolor.

Reducción de Sustancia Gris. Estudios han encontrado una reducción en el volumen de la sustancia gris del cerebro, particularmente en áreas relacionadas con la regulación del dolor, como el cortex prefrontal y la ínsula.

2. Desregulación del sistema nervioso central

Hipersensibilidad central. La fibromialgia ha sido descrita como un trastorno de hipersensibilidad central. Esto significa que los estímulos normales se perciben como dolorosos debido a una desregulación en los circuitos del sistema nervioso.

Alteración en los neurotransmisores. Bajos niveles de serotonina y noradrenalina, junto con un aumento en el glutamato, se han observado en pacientes con fibromialgia. Estas sustancias están estrechamente vinculadas con la modulación del dolor.

3. Anomalías en el Sistema Inmunológico

Neuroinflamación. Investigaciones recientes han señalado que puede haber inflamación en el sistema nervioso central de las personas con fibromialgia, mediada por las células gliales. Estas células, que desempeñan un papel en la comunicación neuronal, podrían contribuir a la amplificación del dolor.

Autoanticuerpos Dolorosos. Un estudio publicado en The Journal of Clinical Investigation (2021) encontró que los autoanticuerpos transferidos de personas con fibromialgia a pobres e inocentes ratones, generaron síntomas similares a los de la enfermedad, lo que refuerza la hipótesis de una base inmunológica.

4. Factores genéticos

Otro factor es la predisposición genética. Variantes en genes relacionados con la transmisión del dolor, como el COMT y el SCN9A, se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar fibromialgia. Esto sugiere que ciertos individuos podrían ser más susceptibles debido a factores hereditarios.

5. Estudios relacionados con la microbiota intestinal

Estudios relacionados con la microbiota intestinal hablan de Disbiosis Intestinal. Estos estudios han indicado que un desequilibrio en la microbiota intestinal podría estar relacionado con los síntomas de la fibromialgia, incluyendo la fatiga crónica y la sensibilidad al dolor. La conexión entre el intestino y el cerebro (eje intestino-cerebro) se está explorando activamente como un área de investigación prometedora.

6. Factores hormonales

Alteraciones en el Eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal (HHA). Este eje, que regula la respuesta al estrés, a menudo está desregulado en pacientes con fibromialgia. Los niveles bajos de cortisol pueden contribuir a la percepción aumentada del dolor.

Estudios significativos

Son estudios significativos:

"Hyperalgesia in Fibromyalgia" (2017): Publicado en Pain, mostró cómo los pacientes con fibromialgia tienen una disminución en los umbrales del dolor debido a una mayor sensibilización.

"Evidence of Central Sensitization in Fibromyalgia" (2020): En The Journal of Rheumatology, se documentaron cambios neurofisiológicos que validan la fibromialgia como una condición biológica.

"Autoimmune Involvement in Fibromyalgia Syndrome" (2021): Este trabajo explora la posibilidad de que la fibromialgia sea una condición mediada por el sistema inmune.

Estos hallazgos no solo reafirman que la fibromialgia tiene bases biológicas, sino que también han impulsado el desarrollo de nuevas terapias que abordan tanto el sistema nervioso central como el periférico. La investigación en esta área está en constante evolución, lo que promete mejorar el diagnóstico y los tratamientos para los pacientes.