​Qué es el 'brain rot' y por qué hemos de estar atentos a sus consecuencias

La sociedad se enfrenta en la actualidad a una amenaza creciente que apunta a su bienestar mental, conocida popularmente como "brain rot" (deterioro cerebral). Este término, que fue nombrado la palabra del año 2024 por Oxford, se refiere al deterioro mental provocado por el consumo excesivo de contenido trivial y de baja calidad, principalmente en línea. Aunque la frase fue acuñada por primera vez por Henry David Thoreau en 1854, ha resurgido con fuerza en la era digital, ante nuestro consumo constante de medios digitales, en especial de redes sociales.



El "brain rot" se caracteriza por una reducción en la capacidad de concentración, fatiga mental y una disminución en la productividad. A nivel biológico, este fenómeno se asocia con la sobreestimulación del sistema límbico del cerebro, responsable de nuestras respuestas emocionales y de recompensa. La constante búsqueda de 'likes' y aprobación en redes sociales estimula este sistema, liberando dopamina incluso antes de recibir la recompensa anticipada, lo que puede conducir a un uso problemático de los medios digitales, especialmente entre los adolescentes cuyo córtex prefrontal —el centro de control del comportamiento y los impulsos— no se desarrolla completamente hasta alrededor de los 25 años.

Este fenómeno no solo afecta a individuos sino también a entornos educativos y laborales. En las escuelas, se ha observado que los estudiantes tienen dificultades para mantener la atención y absorber información debido al tiempo excesivo pasado en redes sociales. Los educadores han comenzado a implementar estrategias como la prohibición de teléfonos móviles en las aulas para combatir este problema. Sin embargo, la lucha contra el "brain rot" también requiere de un enfoque integral que incluya límites en el uso de dispositivos en casa y una supervisión parental activa del tiempo de pantalla, especialmente en niños y adolescentes.

A nivel profesional, las empresas están comenzando a reconocer cómo las distracciones digitales merman la eficiencia y promueven el agotamiento entre los empleados. Las investigaciones muestran que los empleados distraídos por el uso excesivo de dispositivos digitales pueden experimentar una disminución significativa en su capacidad para realizar tareas complejas y mantener la concentración a largo plazo. Empresas en sectores que requieren alta concentración y creatividad están implementando políticas para minimizar las distracciones, como zonas libres de dispositivos y períodos designados para tareas intensivas sin interrupciones digitales.

Además, líderes en la neurociencia aplicada están desarrollando programas de entrenamiento cerebral que ayudan a mejorar la resistencia a la sobrecarga de información, fomentando un enfoque más disciplinado hacia el trabajo y reduciendo la fatiga mental. Estas estrategias no solo buscan mejorar la productividad, sino también proteger la salud mental de los trabajadores, crucial para el sostenimiento a largo plazo del capital humano en la era digital.



Para revertir el "brain rot" y mejorar nuestro bienestar mental y productividad, es crucial adoptar prácticas saludables de consumo digital. Esto incluye establecer límites claros con la tecnología, priorizar el trabajo profundo, fomentar conexiones personales fuera de los medios digitales y, en última instancia, trabajar para entender mejor cómo nuestros cerebros procesan la tecnología y se ven afectados por ella.

La lucha contra el "brain rot" es un desafío moderno que requiere de un cambio consciente en nuestra interacción con la tecnología, equilibrando nuestro consumo digital para preservar y mejorar nuestra salud mental y general.