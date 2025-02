El mercado de la vivienda

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en una auténtica odisea para millones de ciudadanos. Comprar o alquilar un piso ya no es solo cuestión de esfuerzo y planificación, sino una meta casi inalcanzable para quienes tienen sueldos bajos o trabajos precarios. Mientras los precios de las viviendas siguen disparados, los salarios se han quedado estancados, dejando a muchas familias al borde de la desesperación.

¿Qué ha pasado con las promesas de soluciones en vivienda? ¿Por qué los ciudadanos siguen esperando mientras los políticos parecen ajenos a la realidad?

El mercado inmobiliario español está fuera del alcance de la mayoría. Según los últimos informes, el precio medio de alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona supera los 1.200 euros mensuales, mientras que el coste de compra de una vivienda puede rondar los 2.000 euros por metro cuadrado. Estas cifras son inasumibles para quienes cobran salarios mileuristas, una realidad que afecta a un gran porcentaje de la población activa.

El problema no termina ahí. Con la inflación al alza, los precios de productos básicos como la comida, la energía y el transporte también han subido, dejando a los trabajadores con menos poder adquisitivo que nunca. Muchas familias no solo no pueden permitirse una vivienda, sino que tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Durante las campañas electorales, suelen prometer soluciones de todo tipo. En 2023, el Gobierno central anunció planes ambiciosos para construir miles de viviendas públicas destinadas a jóvenes y personas con bajos ingresos. Sin embargo, hasta la fecha, poco o nada se ha materializado. La falta de avances en este ámbito se debe, en parte, a la burocracia, los enfrentamientos políticos entre administraciones y la ausencia de una estrategia clara a largo plazo. Mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando precios desorbitados por pisos pequeños y en mal estado, sin que las promesas de campaña se traduzcan en hechos.

Uno de los mayores problemas en España es el desfase entre los sueldos y el coste de la vida. Los precios suben año tras año, pero los salarios y las pensiones no se ajustan al ritmo de la inflación real. Aunque el salario mínimo interprofesional ha aumentado en los últimos años, sigue siendo insuficiente para hacer frente a los precios actuales de la vivienda y demás gastos básicos.

¿Por qué no se vinculan los salarios y las pensiones al índice de Precios al Consumo (IPC) real? La respuesta parece estar en la falta de voluntad política. Muchos gobernantes viven en una burbuja económica que los aísla de la realidad del resto de la población. Mientras ellos disfrutan de sueldos elevados y privilegiados, millones de españoles luchan por mantener un techo sobre sus cabezas. El acceso a la compra de una vivienda es prácticamente imposible para quienes tienen trabajos precarios o sueldos bajos, pero el mercado del alquiler tampoco ofrece una solución real. Las subidas constantes de los precios y la falta de regulación efectiva han convertido el alquiler en una opción insostenible para la mayoría de las familias. Además, los requisitos para alquilar son cada vez más exigentes: nóminas altas, contratos indefinidos, avales e incluso meses de fianza que muchos no pueden permitirse. Lo que les obliga a compartir piso o incluso alquilar habitaciones, y en el peor de los casos, enfrentarse a la exclusión habitacional.

La vivienda, un derecho básico según la Constitución Española, se ha convertido en un lujo al que solo pueden aspirar unos pocos. Los gobiernos, tanto a nivel estatal como autonómico, deben de tomar medidas urgentes y efectivas como:

- Construcción masiva de vivienda pública - Regulación de los precios del alquiler, fijando límites - Incremento real de los salarios y pensiones al coste de la vida - Incentivos a la vivienda social y accesible

El mercado de la vivienda necesita un cambio profundo y urgente. No se trata solo de estadísticas o indicadores económicos, sino de personas, familias y jóvenes que buscan construir un futuro digno. Los gobernantes deben de salir de su burbuja y enfrentar la realidad de quienes los eligieron, cumplir las promesas que han dado en sus discursos, intentando atraer a los ciudadanos, con algo que no ven cumplido después de años, si no se garantiza el derecho a una vivienda, se están dejando atrás a los propios ciudadanos. Como bien dice el dicho tan manido: “puedo prometer y prometo hasta que me meto”. Esta frase parece resumir la actitud de muchos políticos en España, que llenan sus discursos de buenas intenciones, pero rara vez cumplen lo prometido.